А вы знали об этом?(Статья 63)                                                   

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До сих пор многие архивные документы остаются под грифом «секретно». Их огласка, как считается, может нанести ущерб государственным интересам. Российская Федерация вряд ли когда-нибудь полностью рассекретит дела, касающиеся организации и проведения массового красного террора в годы гражданской войны, происхождения денежных средств партии большевиков во время революции, тайных переговоров советского руководства с кайзеровской Германией и Антантой, подоплеки Брестского мира, сотрудничества большевиков и панисламистов в деле «революционизирования» Востока,тотального геноцида «буржуазии» в Петрограде в 1918 г., подавления народных восстаний в 1918-1921 гг., голода в Поволжье в 1921-1922 гг. Особо следует выделить геноцид казачества и кровавые депортации народов . Также непонятна судьба некоторых национальных меньшинств – например, историкам доподлинно неизвестно, куда после гражданской войны делись почти полмиллиона китайцев, пребывавших в России. До сих пор неизвестно о масштабах народного сопротивления коллективизации Неизвестен масштаб распродажи за рубеж советским правительством культурных ценностей из конфискованных во время революции частных коллекций и запасников государственных музеев.

Относительно периода Второй мировой войны особый урон государству может нанести рассекречивание истиных потерь в ВОВ и планов операции «Гроза», согласно которому Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, первым готовил наступательную операцию Красной Армии против Германиию. Очевидно, что, если на самом деле был приказ Сталина о выселении и убийства инвалидов войны, то документы, об этом свидетельствующие, никогда не будут преданы огласке.Безусловно, сохранение секретности многих документов порождает чудовищные слухи о тайнах, которые в них сокрыты.Лишь одни архивные документы никогда точно не будут рассекречены. Это те документы, которые были уничтожены без следа. По многим свидетельствам, секретная комиссия ЦК КПСС по расследованию незаконных репрессий, созданная Никитой Хрущёвым после ХХ съезда в 1956 году, уничтожила, по его приказу, немало документов, в которых отражалась личная роль Хрущёва в организации репрессий. Кроме того, в конце жизни Сталина были уничтожены все личные карточки военнообязанных, чтобы скрыть истиннык цифры людских потерь в войне.

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3.

Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. Осенью 1943 года, пока Красная Армия освобождала Украину, глубоко в тылу активировались «классовые враги». Группа школьников создала «антисоветскую молодёжную организацию» под названием «Общество юных революционеров» . Подростки писали антисталинские листовки с призывами «вернуться к ленинским заветам», которые затем разбрасывали по почтовым ящикам. Юные саратовцы начали называть Сталина «кровавым фашистом» и срывать его портреты в общественных местах? И всё-таки для них это было лишь игрой. К счастью, это понимали и судьи. Ребёнку зачли те несколько месяцев, что он содержался под стражей, и отпустили на волю. Однако судимость стала для Венедикта клеймом на долгие годы – до официальной реабилитации в 1957 году.

На снимке, приложенном к материалам дела, у Венедикта суровое, совсем не детское выражение лица. Вероятно, школьник озлобился, пройдя через горнило допросов в НКВД.

Другим участникам «Общества юных революционеров» повезло меньше. 14-летний пионер Борис Анохин получил 3 года колонии, 13-летние Сигизмунд Шварц, Герман Куликов и Святослав Ильин – по 4 года. О судьбе вожака ОЮР – 13-летнего Гелия Павлова, в квартире у которого собирались заговорщики – упоминает в «Архипелаге ГУЛАГе» Александр Солженицын. По его словам, Павлов сидел в колонии в Заковске с 1943 по 1949 годы. Все ОЮРовцы впоследствии были реабилитированы за отсутствием состава преступления. Сталинский режим стремился вовлечь в политические «игры» представителей всех слоёв населения, не исключая детей. Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен Ролланом)?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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