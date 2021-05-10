Бычья кровь: зачем русские крестьяне употребляли ее в пищу

В прошлом, когда фармацевтическая промышленность ещё даже не появилась как таковая, основная масса людей лечилась и поддерживала своё здоровье препаратами народной медицины. В арсенале знахарей имелось немало лекарств животного и растительного происхождения, часть из которых применялась в качестве афродизиаков, то есть средств, стимулировавших или увеличивавших сексуальное влечение и активность.

Бычья кровь

В прежние времена крестьяне на Руси верили в чудодейственную силу бычьей крови, которая, согласно бытовавшим представлениям, могла наделить человеческий организм той же силой, что имелась у этого страстного и мощного животного.

Сама природа наградила быков необычайной половой энергией, а люди в разных уголках планеты почитали их, как символ плодородия и могучего мужского начала.

Для того чтобы «медикамент» подействовал, пить его нужно было небольшими глотками сразу же после забоя быка, пока кровь ещё не остыла.

В редких случаях бычью кровь запивали молоком или квасом, а в северных районах заменяли кровью крепкого медведя-самца, чтобы впитать в себя его звериную потенцию.

Семенники быков и козлов

Знахари на Руси помимо бычьей крови, представителям сильного пола в качестве афродизиака советовали употреблять мужские половые железы — тестикулы быков, козлов, баранов, кроликов и прочих животных. Одни знатоки рекомендовали есть данные субпродукты в варёном виде, другие настаивали, на их употреблении в свежем состоянии, объясняя это тем, что при термической обработке происходит разрушение их главной ценности – тестостерона.

В крестьянской среде пользовались популярностью спиртовые настойки на основе семенников. Кроме того текстикулы сушили, измельчали и применяли в качестве приправы, которая подавалась лишь мужчинам.

Бобровая струя

Хорошую славу имел такой стимулирующий сексуальную энергию препарат животного происхождения, как бобровая струя, иначе именуемая «кастореумом» или «мускусом». Это положительно влияющее на мужскую силу биологически активное вещество, синтезируется парными железами внутренней секреции бобров, которые располагаются рядом с анусом, под слоем подкожного жира.

Кастореум, имеющий вид кожных мешочков, обладает насыщенным мускусным запахом и является местом сосредоточения БАД-ов, минералов, эфирных масел, витаминов, органических кислот и прочих полезных для мужского здоровья компонентов.

На Руси улучшающее кровообращение в органах малого таза средство готовили двумя методами. Разжечь угасающее пламя страсти можно было, выпив спиртовую настойку из бобровой струи, или приняв внутрь сделанный из неё порошок.

К слову, кастореум и в наши дни активно используется в медицине, поскольку обладает тонизирующими, омолаживающими, противовоспалительными антисептическими и общеукрепляющими свойствами.

Чеснок

Самым доступным и популярным афродизиаком на Руси был чеснок, известный также под названием «вонючая роза». Это «благоухающее» травянистое растение цари и крестьяне ели ежедневно в безмерном количестве, поскольку считали панацеей от всех болезней.

Подавляющий голод, активизирующий кровообращение, дарующий телу тепло чеснок благоприятнейшим образом сказывается на повышении потенции.

Женьшень

В отличие от вышеперечисленных афродизиаков женьшень, о котором на Руси впервые стало известно в 1675 году из очерка Николая Спафария, служившего послом в Китае, был доступен исключительно аристократии.

Этот дорогостоящий растительный продукт, содержащий стирол, минералы, пептиды, витамины и сапониновые гликозиды-гинсенозиды, является мощнейшим биостимулятором и сильнейшим тонизирующим препаратом.

Освобождая от усталости, женьшень питает организм, и, как говорят жители Поднебесной: «Даёт человеку силу быка».

Настойка из «золотого корня» применялась для возвращения и повышения мужской потенции. Частенько для усиления эффекта в настойку из женьшеня добавляли превращённые в порошок семенники разных животных.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158392

В прошлом, когда фармацевтическая промышленность ещё даже не появилась как таковая, основная масса людей лечилась и поддерживала своё здоровье препаратами народной медицины. В арсенале знахарей имелось немало лекарств животного и растительного происхождения, часть из которых применялась в качестве афродизиаков, то есть средств, стимулировавших или увеличивавших сексуальное влечение и активность.

Бычья кровь

В прежние времена крестьяне на Руси верили в чудодейственную силу бычьей крови, которая, согласно бытовавшим представлениям, могла наделить человеческий организм той же силой, что имелась у этого страстного и мощного животного.

Сама природа наградила быков необычайной половой энергией, а люди в разных уголках планеты почитали их, как символ плодородия и могучего мужского начала.

Для того чтобы «медикамент» подействовал, пить его нужно было небольшими глотками сразу же после забоя быка, пока кровь ещё не остыла.

В редких случаях бычью кровь запивали молоком или квасом, а в северных районах заменяли кровью крепкого медведя-самца, чтобы впитать в себя его звериную потенцию.

Семенники быков и козлов

Знахари на Руси помимо бычьей крови, представителям сильного пола в качестве афродизиака советовали употреблять мужские половые железы — тестикулы быков, козлов, баранов, кроликов и прочих животных. Одни знатоки рекомендовали есть данные субпродукты в варёном виде, другие настаивали, на их употреблении в свежем состоянии, объясняя это тем, что при термической обработке происходит разрушение их главной ценности – тестостерона.

В крестьянской среде пользовались популярностью спиртовые настойки на основе семенников. Кроме того текстикулы сушили, измельчали и применяли в качестве приправы, которая подавалась лишь мужчинам.

Бобровая струя

Хорошую славу имел такой стимулирующий сексуальную энергию препарат животного происхождения, как бобровая струя, иначе именуемая «кастореумом» или «мускусом». Это положительно влияющее на мужскую силу биологически активное вещество, синтезируется парными железами внутренней секреции бобров, которые располагаются рядом с анусом, под слоем подкожного жира.

Кастореум, имеющий вид кожных мешочков, обладает насыщенным мускусным запахом и является местом сосредоточения БАД-ов, минералов, эфирных масел, витаминов, органических кислот и прочих полезных для мужского здоровья компонентов.

На Руси улучшающее кровообращение в органах малого таза средство готовили двумя методами. Разжечь угасающее пламя страсти можно было, выпив спиртовую настойку из бобровой струи, или приняв внутрь сделанный из неё порошок.

К слову, кастореум и в наши дни активно используется в медицине, поскольку обладает тонизирующими, омолаживающими, противовоспалительными антисептическими и общеукрепляющими свойствами.

Чеснок

Самым доступным и популярным афродизиаком на Руси был чеснок, известный также под названием «вонючая роза». Это «благоухающее» травянистое растение цари и крестьяне ели ежедневно в безмерном количестве, поскольку считали панацеей от всех болезней.

Подавляющий голод, активизирующий кровообращение, дарующий телу тепло чеснок благоприятнейшим образом сказывается на повышении потенции.

Женьшень

В отличие от вышеперечисленных афродизиаков женьшень, о котором на Руси впервые стало известно в 1675 году из очерка Николая Спафария, служившего послом в Китае, был доступен исключительно аристократии.

Этот дорогостоящий растительный продукт, содержащий стирол, минералы, пептиды, витамины и сапониновые гликозиды-гинсенозиды, является мощнейшим биостимулятором и сильнейшим тонизирующим препаратом.

Освобождая от усталости, женьшень питает организм, и, как говорят жители Поднебесной: «Даёт человеку силу быка».

Настойка из «золотого корня» применялась для возвращения и повышения мужской потенции. Частенько для усиления эффекта в настойку из женьшеня добавляли превращённые в порошок семенники разных животных.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158392

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