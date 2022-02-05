5 ситуаций, когда не стоит сохранять брак

Когда мы знакомимся с потенциальным партнером и начинаем отношения с ним, нам может казаться, что мы встретили «того самого человека», свою судьбу. Того, с кем мы готовы провести остаток жизни. Но со временем может выясниться, что партнер совершенно нам не подходит. Мы жили в плену иллюзий и планов о сказочном будущем, а на деле мы совсем разные люди. Как понять, что это именно такой случай?

Если все попытки наладить отношения в семье терпят крах, задайте себе вопрос: а стоит ли сохранять брак? Да, мы привыкли думать, что это стоит делать во что бы то ни стало, но к чему в действительности это может привести? Возможно — к тому, что страдания и недовольство семейной жизнью будет лишь расти. Вот несколько случаев, когда, вероятно, стоит всерьез задуматься о разводе.

1. Жизнь на поле боя для «сохранения семьи ради ребенка»

Ситуация, в которой брак держится только на воспитании совместного ребенка, а отношения родителей оставляют желать лучшего. Нарастающее напряжение, обоюдные претензии, отсутствие общих интересов ежедневно накаляют домашнюю обстановку и приводят к частым ссорам и скандалам. Оба супруга мучаются от нереализованности в семейных отношениях и не чувствуют себя нужными и любимыми.

Сам же ребенок растет в нездоровой обстановке постоянных конфликтов близких людей. Из-за этого в юношеском возрасте у него могут возникнуть психологические проблемы и сформироваться неверная модель построения отношений в будущем.

В таких ситуациях крайне важно задать себе вопрос, действительно ли стоит сохранять брак, а главное — зачем. Если мотивация — исключительно ребенок, то, скорее всего, не стоит: он в конечном счете только страдает. Если же оба родителя хотят наладить отношения, важно перейти с модели семьи «папа-мама» на «муж-жена». Когда напряжение уйдет, вполне может появиться место для счастья и свежих чувств друг к другу.

2. Одиночество в паре

Ситуация, когда один партнер не может положиться на второго, ведь тот, другой, с ним только «в радости и богатстве», но никак не в «болезни и бедности». Со всеми серьезными проблемами приходится справляться самостоятельно. Со временем избегающий проблем партнер начинает еще больше осложнять второму супругу жизнь, словно проверяя его на прочность. Возникающее чувство слабости рождает агрессию и желание продемонстрировать собственное превосходство, а для этого нужно, чтобы близкий потерпел неудачу.

Стоит ли оставаться в таких отношениях? В семье важно объединять ресурсы для достижения общих целей, а не пользоваться друг другом, отходя в сторону, когда что-то идет не так.

3. Ощущение, что, если уйти, будет только хуже

Бывает, что партнером — как правило, женщиной — движет страх, что уход только усугубит ситуацию, спровоцирует агрессию и преследования. И этот страх настолько велик, что жертва остается в отношениях с насильником, стараясь выполнять все требования, чтобы не разозлить вспыльчивого супруга.

Выбираться из ситуации домашнего насилия необходимо, но крайне важно заранее позаботиться о собственной безопасности.

4. Газлайтинг

Ситуация, когда один партнер заставляет другого сомневаться в собственном психическом здоровье. Постепенно давление нарастает, и жертва начинает чувствовать, что и правда «не в себе», а агрессор выдает свои неадекватные действия за норму. Например, супруга может узнать, что у мужа другая семья — с детьми, совместными планами и мечтами. Мало того, что ситуация сама по себе неприятная, так к тому же партнер может уверять жену, что происходящее абсолютно нормально.

5. Чувство вины и ощущение, что постоянно что-то должен партнеру

Жизнь подбрасывает семьям самые разные испытания. Некоторые партнеры стойко преодолевают любые беды и невзгоды, растут и становятся сильнее. Но бывает и так, что трагичная ситуация становится способом манипуляции: «Если бы не ты, я бы… уехал(а) работать в Австралию, получил(а) повышение на работе, дал(а) детям нормальное образование». Человека заставляют думать, что партнер ради него отказался от чего-то важного и теперь он в неоплатном долгу.

Непреходящее чувство вины подтачивает самооценку, и жизнь постепенно становится совершенно невыносимой. Как и в предыдущих случаях, развод в такой ситуации становится единственным выходом, но лучше готовить себе путь отступления заранее, не дожидаясь момента, когда чаша терпения переполнится и придется уходить «в никуда».

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