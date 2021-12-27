Как звали самую первую жену Адама? И почему её имя предано забвению?

Ева – имя первой женщины на Земле. Это знает любой школьник. Однако существуют древнее предание, согласно которому у Адама до Евы была ещё одна жена. Как её имя, и почему она предана забвению?

В Ветхом завете, в самой первой главе, где описывается сотворение мира, есть любопытные строчки:

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Затем, уже во второй главе, следует любопытный текст:

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].

В Ветхом завете события написаны в хронологическом порядке: сперва Бог создал небо и землю, затем свет, воду, после чего стал наполнять живностью первородный мир. Получается какое-то несоответствие... Всевышний создал мужчину и женщину, затем вдруг оказывается, что человек вообще-то был один – мужчина, а никакой женщины не было. Для её сотворения Бог позаимствовал у спящего Адама его ребро.

Чудо генной инженерии, или сотворение Евы.

Выходит, что у Адама до Евы уже была жена, или самого первого мужчину и женщину Господь «забраковал», и позднее создал новую пару – Адама и Еву?

Если противоречие в Библии ещё можно отнести к ошибкам перевода и нерадивости древних переписчиков, то еврейские письменные источники прямо указывают, что у Адама до Евы была ещё одна жена.

Лилит – так, якобы, звали самую первую супругу Адама.

Наиболее полные сведения о Лилит можно найти в «Алфавите Бен-Сиры».

Якобы первая супруга Адама была очень своевольной дамой. Лилит с негодованием отвергла притязания мужа на лидерство в семье и, скажем так, в вопросах любви :) Лилит отказалась лежать под Адамом. Последовал скандал. Супруги долго спорили, кто должен быть сверху. В конце-концов, муж с женой рассорились. И, как это часто бывает, жена собрала вещи и уехала к маме бросила мужа.

Оригинал легенды из книги «Алфавит Бен-Сиры».

Далее следует полукриминальная история. Адам пожаловался райкому Богу на поведение жены. Господь сказал, что если его благоверная откажется возвращаться, то 100 её детей будут погибать каждый день, и выслал за склочной феминисткой трёх ангелов. Ангелы настигли Лилит где-то в районе Красного моря и угрожали её утопить. Но своенравная женщина не отступилась. Её даже не смутило предупреждение Бога. Лилит выбрала свободу.

«Алфавит Бен-Сиры» был создан в раннем Средневековье. Эта книга представляет собой собрание легенд, изречений и пословиц. Так что особо авторитетным его не назовёшь, на серьёзный исторический труд «Алфавит Бен-Сиры» никак не тянет.

Зато Лилит, ну или производные от этого имени, не единожды упоминается в древних письменах цивилизаций Междуречья. Лилит в них это демоница, ночное привидение, порождение тьмы.

Лилит в представлении современного художника. www.shaman-angarsk.ru

Возможно, Лилит в ходе культурного обмена, который был очень активен между Древней Иудеей и Междуречьем, перекочевала в иудейскую мифологию. Так и появилась легенда о Лилит.

Хорошо, согласимся, что Лилит существовала на самом деле, более того – была супругой Адама. Почему про неё нет упоминания в Библии?

Библию не написали в один день. У неё было много авторов. Они создавали священную книгу на протяжении сотен и даже тысяч лет. Почти нет сомнений, что тексты часто правились в угоду конъюнктурным веяниям той или иной эпохи. В христианском консервативном патриархальном обществе мужчина главней женщины. Это догма.

Поэтому отцы церкви не могли допустить, чтобы в Библии было место своевольной женщине-феминистке, которая сбежала от мужа, причём сбежала успешно. В итоге, имя Лилит постарались вычеркнуть из Библии.

Но следы первой женщины всё равно остались. Это нестыковка в первых двух главах Книги бытия Ветхого завета и упоминание в Книге пророка Исаии:

Вот только разные источники переводят древнееврейское слово לִילִית (лилит) по-разному. У одних это ночное привидение, у других – ночная птица.

В общем, легенда о Лилит безусловно очень любопытная. Она по сию пору порождает множество дискуссий и споров, как в научных кругах, так и среди различных оккультистов и религиозных конспирологов.

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