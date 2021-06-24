Невидимая операция святителя Луки

Верно сказано о святых: «Дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13). Бывает, совершится праздничная служба святому, и после этого ты узнаешь об удивительной помощи, которую святой оказал кому-то из близких тебе людей. Вот какую историю поведал мне священник Сергий, с которым мы очень давно знакомы. В самой истории есть и нечто комичное, и нечто трагичное. Но есть главное – духовный смысл, который и постараемся извлечь из случившегося.

Еще будучи подростком, играя в футбол, он получил небольшую травму ноги, на пальце образовалась шишка. Это ничему не мешало. Он спокойно отслужил в армии, спокойно отучился в семинарии, и теперь совершенно спокойно совершал служение священника. Но с какого-то времени ему стало казаться, что шишка в обуви натирается. Вроде ничего особенного, но как будто мешает, и ради полного комфорта захотелось ее устранить.



У отца Сергия, надо сказать, много знакомых. И вот один знакомый хирург, осмотрев палец на ноге, заявил, что дело пустяковое. Мол, проведем элементарную косметическую операцию, и никакой шишки не будет, уйдут и кажущиеся неудобства. Ввиду простоты и незатейливости предстоящей задачи, хирург поручил совершить всё это действо своему ассистенту. Тот и совершил.

Только потом оказалось, что он перерезал важное сухожилие. Кроме того, неведомо какими путями, в рану проникло заражение.Удивлению отца Сергия, да и его знакомого хирурга, предела не было. Если раньше проблема с пальцем только казалась таковой, то теперь она возникла на самом деле. Наступать на ногу было больно. Воспаление давало знать о себе. Страждущему прописали сильные антибиотики. Вот здесь приоткроем еще один секрет – принимать антибиотики отец Сергий не стал. Мало ли что у нас воспаляется, думал он, всегда ведь всё как-то само собой проходило, рассасывалось. Попечение о здоровье он на время отложил, ввиду других, более важных, как он считал, дел и жизненных задач.

В итоге он потерял время. Воспаление захватывало новые ткани, поражало хрящи, перекинулось на ногу. В какой-то день отец Сергий понял, что проблема не просто есть. Вероятно, она очень серьезна. Он снова пошел в клинику. Там сделали какие-то снимки, обследования и что-то еще в том же роде. То, что отец Сергий услышал, потрясло его до самых глубин:

«К сожалению, заражение уже невозможно вычистить. Вам грозит гангрена. Мы вынуждены будем ампутировать палец, захватив часть стопы. Причем терять время нельзя».

Как же так? Наверное, это ошибка, думал он, нельзя же сходу, теперь, вот так ложиться под нож. Он кинулся в другие клиники. Но везде, даже в самых дорогих, говорили одно и то же: надо срочно ампутировать палец, иначе потом придется ампутировать ногу, или он просто умрет. Так кажущийся дискомфорт с незначительной шишкой перерос, по подобию снежного кома, в реальную смертельную угрозу. Поверить в это было невозможно, и он продолжал посещать самых разных врачей, задействовав весь известный ему ресурс знакомых.

Наконец, в одном научно-исследовательском институте в Москве, выслушав обо всех его злоключениях и скитаниях по медцентрам, его обрадовали: «Скорее ложитесь к нам. У нас есть вероятность вылечить вас без ампутации». Он тут же согласился и лег. Намечалось какое-то оперативное вмешательство, может быть, чистка тканей, как он полагал. Но ближе к вечеру, накануне самой операции, к нему зашел врач и сказал: «Вы знаете, поскольку вы батюшка, я не могу вас обманывать, завтра у вас будут отнимать палец». Оказалось, они приняли такое решение, не оповещая его, чтобы спасти его от гангрены. Иного выхода у врачей в данном случае просто не было. Не губить же пациента, оставляя его в бесконечных раздумьях и скитаниях по медцентрам. Узнав о предстоящем, отец Сергий не нашел ничего лучшего, как тут же сбежать.

Что двигало им в этот момент? Вопрос риторический. Скажем лишь, что мы, священники, такие же люди, как и все: с теми же страхами, сомнениями, переживаниями. Иногда мы и сами не знаем, как правильно поступить. Мы верим, что Бог не оставит, но каков должен быть следующий шаг, чтобы не погрешить, – этого мы не ведаем. Иногда мы даже не можем как-то горячо помолиться и чего-то с дерзновением попросить. Но отец Сергий и при всех перипетиях с его больной ногой продолжал литургическое служение в храме. Продолжал исповедовать, причащать, проповедовать. Хоть и хромая на одну ногу, он все же шествовал пастырским путем, которому когда-то посвятил себя всей душой.



Еще, и вот это уже ближе к делу, он, совершенно независимо от всей своей больничной истории, заказал на свой приход икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и попросил частицу мощей этого святого целителя. Он не давал никаких обетов и вообще не дерзал вымаливать себе какого-то чуда. Он просто хотел поместить икону нашего знаменитого чудотворца в храм как раз к празднику святителя Луки – 11 июня.

И вот, икона написана, а частица мощей передана. Мощевик разместили на самой иконе. Икона помещена в храме. Отец Сергий в положенный день, то есть 11 июня, совершил литургию, молебен святителю, прочитал молитву, спел вместе со всеми величание, подошел к иконе, приложился к святым мощам. Всё, как у всех на таких праздничных службах. Думать про свою больничную ситуацию не хотелось. Он просто молился. Без надрывов и без заламывания рук.

Молился так, как написано в служебнике, в молитвослове, в требнике. А на следующее утро, 12 июня, он проснулся и вдруг обнаружил удивительную вещь.

Ни на пальце, ни на стопе никакого воспаления не было. Словно ничего и не случилось. При этом в местах прежнего заражения оказались мелкие швы, как будто ночью, пока он спал, его прооперировал невидимый хирург – и спас его от возможной гангрены и от неминуемой ампутации. Обследование подтвердило: нога и палец здоровы, и даже повреждения сухожилия не наблюдается.

Вот, собственно, и всё, что произошло со знакомым мне отцом Сергием. Дивны дела Твои, Господи!

Вывод же, наверное, будет таким. Если у тебя нет серьезной проблемы, то не создавай ее себе сам. Если же ты успел завести себя в дебри, то не отчаивайся. Помни, у нас есть святые угодники, в Небесном мире они предстоят пред Богом, они видят нас и могут, по милости Божией, вывести из любых жизненных тупиков.

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