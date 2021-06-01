Пророк и креститель Иван Предтеча

Пророк Иоанн Креститель (Иван Предтеча) - самый чтимый после Девы Марии святой. Слово "предтеча", кстати, означает предшествующую главному событию подготовительную стадию. Во времена первого пришествия Христа в человечество именно пророк Иоанн осуществлял эту стадию, поэтому он и получил такое имя.

Для чего нужен был Предтеча?

Появление Предтечи было нужно для того, чтобы подготовить людей к приходу Иисуса. Иоанн избрал символом вступления в этот период обряд погружения в реку Иордан. Вода омывает тело, так же и покаяние омывает человеческую душу. Пророк говорил, что следует покаяться, так как Царство Небесное близко.

История рождения пророка

Появление его на свет напоминает рождение Девы Марии. Ведь ее родители тоже были престарелыми людьми и считались неплодными. В почтенном возрасте, когда на чудо рождения ребенка уже нельзя было надеяться, Господь услышал их молитвы.

Матерью Ивана была сестра матери Марии, то есть она приходилась тетей Богоматери. Именно к своей тете та и пришла, поняв, что носит ребенка, непорочно зачатого. Следовательно, Иван был родственником Иисуса в земной жизни.

Как Иоанн избежал смерти

Будущий пророк и святой Иван Предтеча избежал по милости Божией смерти среди множества убитых в Вифлееме младенцев, так же как Иисус, рожденный всего через полгода после него.

Дело в том, что после рождения Иисуса и поклонения ему волхвов и пастырей, предсказавших, что родится новый Царь народа израильского, Ирод, нечестивый правитель, повелел убить всех младенцев, чтобы ничто не угрожало его царствованию, чтобы у него не было соперников. Узнав об этом, святая Елисавета (так звали мать Иоанна Крестителя) ушла в пустыню со своим сыном. Она некоторое время скрывалась в пещере. В это время священник святой Захарий находился в Иерусалиме, где исполнял служение в храме. Царь послал воинов к нему для того, чтобы узнать, где находится Иоанн с матерью. Святой сказал, что не знает об этом. За отказ в содействии его убили прямо в храме. Елисавета находилась какое-то время в пустыне со своим сыном, а затем умерла там. Охраняемый ангелом отрок Иоанн остался здесь.

Жизнь в пустыне

Иоанн еще в юном возрасте избрал необычный образ жизни. Он отправился в Иудейскую пустыню и поселился здесь в одной из пещер. В посте и молитве он пробыл до 31 года. Предтеча непрестанно беседовал с Богом, все время проводил в молитвах и песнопениях. Он носил самую простую, жесткую одежду из ткани, сделанной из верблюжьих волос. Предтеча подпоясывал свое одеяние кожаным поясом. Крайнюю воздержанность проявлял он в пище. Она состояла только из корней и листьев, акрид (род саранчи) и дикого меда. Скрываясь в пустыне, ведя жизнь, свободную от близкого общения с людьми, он ожидал, когда Господь призовет его на выполнение назначенной ему роли. И вот наконец Бог призвал его.

Крещение народа в р. Иордан

Пророк Иоанн, повинуясь Господу, пришел к реке Иордан для того, чтобы подготовить людей к принятию Мессии (Христа). Перед праздником очищения к реке сходился во множестве народ для совершения религиозных омовений. Тогда и обратился к людям Иоанн. Он проповедовал крещение и покаяние во оставление грехов.

Суть проповеди была в том, что люди, прежде чем осуществить внешнее омовение, должны сначала нравственно очиститься и приготовить себя таким образом к принятию Евангелия. Крещение Иоанна, конечно, не было еще таинством христианского крещения. Его впоследствии осуществил Иисус Христос. А Иоанн лишь осуществил духовное приготовление к будущему крещению Святым Духом и водой.

Предтеча и сам понимал, что только готовит пути Господу. Он отвечал тем, кто думал, что именно он является мессией, что крестит только водой, однако грядет сильнейший его, способный крестить Духом Святым и огнем, а Иван недостоин нести его обувь и на его сандалиях завязать ремни.

Крещение Иисуса

Услыхав об Иисусе, Иван направил своих учеников для того, чтобы узнать, не является ли тот Мессией. На это ученикам ответил Господь, сказав, что прокаженные очищаются, умершие воскресают, бесы оставляют человека - все это указывает на появление Мессии.

Через некоторое время к Иоанну на Иордан пришел креститься и сам Иисус. Увидев его, тот вопрошал, что Христос ли пришел у него креститься. То есть он считал себя недостойным такой высокой чести. Однако Иисус ответил, что должно исполниться сказанное пророками.

Чудесными явлениями сопровождалось крещение Христа. Святой Дух сошел в виде голубя с неба и сказал голосом Бога Отца, что это Сын Его возлюбленный. Иван Предтеча, получив откровение о Христе, говорил о Нем народу, что это Агнец Божий, которому суждено взять на себя грехи мира. Двое учеников Иоанна, услышав это, присоединились к Христу. Это были апостолы Андрей Первозванный и Иоанн Богослов.

Ученики Предтечи

У Ивана Предтечи, так же как и у Иисуса, были свои ученики. Учение пророка было таким же строгим, как и его служение. Иван сурово обличал бытующие в обществе нравы. Книжников, фарисеев и грешников он называл "порождениями ехидниными". Естественно, особой популярности среди лицемеров и власть имущих он не приобрел.

Пророк Иван Предтеча крещением Спасителя завершил свое служение. Он строго и безбоязненно обличал пороки как сильных мира сего, так и простых людей. За это ему вскоре пришлось пострадать. Расскажем о том, как это произошло.

Саломия просит голову Иоанна

Царь Ирод Антипа, который был сыном Ирода Великого, приказал поймать пророка и посадить в темницу за то, что он обличил его в оставлении законной супруги, и за сожительство с Иродиадой. Эта женщина раньше была замужем за Филиппом, его родным братом.

Ирод в день своего рождения устроил пир. Множество знатных гостей съехалось на него. Саломия, дочь Иродиады, нескромной пляской до того угодила царю, что тот поклялся дать ей все, чего она попросит. Наученная матерью танцовщица попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.

Усекновение главы и его последствия

Ирод уважал Предтечу как пророка и опечалился от этой просьбы. Но клятву, данную им, он постеснялся нарушить. Усекновение Ивана Предтечи состоялось следующим образом. Ирод послал стража в темницу для того, чтобы тот отсек голову Ивану и отдал ее танцовщице. Та отнесла ее своей матери. Надругавшись над главой пророка, Иродиада бросила ее в грязь. Тело Иоанна было погребено его учениками в Севастии, Самарянском городе. Ирод получил за свое злодеяние заслуженное возмездие. Его войска в 38 году после Р.Х. были разбиты Арефой, который выступил против царя за бесчестье своей дочери. Эту дочь Ирод покинул ради Иродиады. А через год Калигула, римский император, сослал царя в заточение.

Судьба правой руки Иоанна

Евангелист Лука, согласно преданию, обходя разные селения и города с проповедью, взял с собой из Севастии в Антиохию частицу мощей Иоанна - его правую руку. Таким образом рука была спасена от поругания, которому через 300 лет было подвергнуто тело Крестителя от руки Юлиана-Отступника, языческого царя. Когда Антиохией овладели мусульмане (в 959 году), дьякон перенес эту реликвию в Халкедон, а затем в Константинополь. Здесь она хранилась до тех пор, пока турки не завоевали город.

Однако этот народ также почитал пророка. Желая примириться с рыцарями ордена Св. Иоанна, воинственно настроенными, султан Баязит II решил подарить им эту святыню. Добрыня, русский паломник, ставший впоследствии Антонием, святым и Новгородским архиепископом, в 1200 году видел в царских палатах руку Предтечи. Из памятников истории известно, что император Болдуин после взятия крестоносцами Константинополя в 1263 году передал Оттону де Цикону плечевую кость мощей. Тот послал ее во Францию, цистерионскому аббатству. Эту святыню в конце XIV - начале XV вв. видели в Царьграде русские паломники. В 1453 году турки захватили Константинополь. Святыни его были собраны по воле завоевателя Магомета и хранились в царской сокровищнице. После этого правая рука Крестителя находилась в Петербурге, в Зимнем дворце (церковь Нерукотворного Спаса).

Где находилась голова пророка после смерти?

Голову пророка нашла благочестивая Иоанна. Эта реликвия была погребена на Елеонской горе, в сосуде. Через какое-то время, копая для основания храма ров, один благочестивый подвижник обнаружил голову и хранил ее у себя. Перед своей смертью, опасаясь, что неверующие обнаружат это сокровище, он закопал ее в земле там же, где и нашел. Во время правления Константина Великого два монаха пришли поклониться Гробу Господню в Иерусалим. Одному из них явился Предтеча и указал, где находится его голова. Христиане с этих пор празднуют Первое обретение главы Иоанна. Однако более популярен другой праздник, связанный с этим пророком. И сейчас мы о нем расскажем.

День Ивана Предтечи

11 сентября отмечается один из двенадцати престольных праздников. Он очень важен для христиан. Наверняка многим из вас будет любопытно узнать, что означает праздник Ивана Предтечи. Это день Усекновения его главы. По этому поводу принято соблюдать достаточно строгий пост, а также отказаться от любой работы. Весьма многочисленны приметы на Ивана Предтечи. Мы расскажем о самых известных из них.

Приметы на день И. Предтечи

Считается, что человек, соблюдающий пост 11 сентября, полностью очистится от грехов. Еще одна примета - у постящегося исполнится загаданное желание.

Однако не все поверья этого дня столь благоприятны. Усекновение главы - это один из наиболее опасных праздников. Считается, что родившийся в этот день ребенок будет несчастлив. Говорят также, что если пораниться в этот день, рана очень плохо заживает.

Не принято 11 сентября пользоваться ножом и другими острыми предметами, поскольку, согласно поверью, человек может сам остаться без головы. Кроме того, в народе говорили, что если в этот день держать нож, можно взять на себя грехи убийц Иоанна. А ведь, согласно легенде о его смерти, все, кто был причастен к этому преступлению, погибли страшной смертью.

Кроме того, в день Усекновения не рекомендуется пользоваться предметами, напоминающими блюдо, голову, меч. Например, не следует употреблять круглые фрукты и овощи, ставить на стол круглые тарелки и блюда.

Еще одна примета - в день Усекновения нельзя петь и танцевать, поскольку это действие может навлечь на человека смерть. Вы, наверное, догадались, с чем это связано. Ведь Саломея танцевала, чтобы выпросить голову Иоанна Крестителя.

Хорошей приметой считается, если в день праздника за вами увязалась белая собака, поскольку она принесет в ваш дом удачу, достаток, благополучие. Не стоит прогонять ее, ведь так Иоанн Креститель благословляет человека на благополучную жизнь.

Кому помогает Предтеча?

Иконы Крестителя весьма популярны. А кому помогает Иван Предтеча? Ему молятся, прося даровать покаяние, избавить от головной боли. Кроме того, икона Ивана Предтечи будет совсем не лишней в домах пчеловодов, которым он также помогает. Ведь известно, что Иван питался медом пчел, когда находился в пустыне. А к родителям Иоанна Предтечи можно обращаться при отсутствии в браке детей. Кроме того, их можно просить о благополучном рождении малыша.

Итак, мы рассказали о том, кто такой пророк и креститель Иоанн, описали и праздник. Иван Предтеча в полной мере выполнил свою роль, к которой был предназначен, и которая закреплена в его имени. А иначе и быть не могло, ведь он неуклонно следовал воле Бога. Поэтому и праздник Иван Предтеча сегодня так популярен. Вспоминая его, множество людей укрепляется в вере.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было(https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/

Кто зачал величайшего злодея современности (https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/)

Российские астронавты первыми установили флаг на Луне (https://otari.mirtesen.ru/blog/43489649068/)