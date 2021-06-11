Аляска может войти в состав России. Правда раскрыта

В марте 2017 года исполнилось ровно 150 лет с того дня, как Россия передала Аляску США. И на протяжении всех этих лет периодически поднимался вопрос о законности этой сделки и возврате земель, ранее принадлежавших русской Америке. Причем возврат Аляски в состав России основывался не только на патриотизме. Существует несколько вполне весомых причин, основываясь на которых сделку, совершенную Александром II и тогдашним президентом США Эндрю Джексоном можно попытаться оспорить.

Среди них и текст самого документа, в котором не фигурирует слово "продажа", и нарушения, с которыми американская сторона его ратифицировала. И тот факт, что российская казна так и не получила обещанных денег. Одним словом, поводов, как минимум поговорить на эту тему, вполне хватает. Поэтому не удивительно, что на фоне всеобщей эйфории после возвращения Крыма в состав РФ и повсеместных радостных лозунгов Крым - наш, эта тема зазвучала с новой силой.

Какова вероятность того, что Аляска когда-нибудь снова станет частью России - мы попытаемся сегодня разобраться.

Как мы уже говорили, прав требовать возврата Аляски у России более, чем достаточно. Тем не менее, чтобы серьезно обсуждать возможность признания сделки недействительной, необходимо разобраться в событиях тех лет.

Вопросы, касательно законности сделки, - это таинственность, которой она была окружена. Переговоры о передаче США проводились за закрытыми дверьми, а сам текст договора на французском языке был опубликован в России только спустя год после заключения сделки.

Кстати, Александр II отдал США не только Аляску.

Согласно подписанному договору, Америке передавались также побережья северной Калифорнии, Александровский и Гавайский архипелаги, а также Алеутские острова. Все земли входили в сферу интересов российско-американской компании, организовавшей на территории США более 45 городов и небольших поселков. Эти территории, даже на момент подписания сделки, приносили российской казне ощутимый доход. Плюс русские промышленники представили на рассмотрение правительства проект развития русской Америки, в соответствии с которым доходы должны были в перспективе стать просто огромными.

А вот тот факт, что даже этих смехотворных денег российская казна так и не получила, заслуживает внимания. По договору уступки пав правительство США обязывалось выплатить Российской империи 7,2 млн долларов золотом. Однако в последний момент без какого-либо объяснения причин, американцы рассчитали не благородным металлом, а чеком на аналогичную сумму. И вот тут начинается самое интересное.

Деньги почему-то были переведены не в российскую казну, а в один из лондонских банков на счет российского представителя. Там, по его словам, он обменял чек на золотые слитки, которые были погружены на корабль, после чего судно отправилось в Санкт-Петербург. Однако в Россию золото так и не попало. На корабле произошел взрыв, после которого судно в течение нескольких минут погрузилось на дно Балтийского моря.

В 1975 году к этому месту была отправлено советско-финская операция, но никаких ценностей в трюмах корабля аквалангисты не обнаружили. Факт не получения оплаты мог бы стать поводом для обращения в суд. Однако власти США предвидя такую возможность, приняли необходимые меры предосторожности и лишили Россию юридических обоснований, которые могли бы быть приняты в суде. Сразу после октябрьской революции представители США заключили с Лениным сделку, в результате которой пришедшие к власти большевики избавились от экономической блокады. В обмен на это Америка потребовала передать ей все документы, касающиеся той самой аляскинской сделки.

Дело в том, что Россия не продавала свои территории и не передавала их в аренду. Она лишь временно уступила правление ими правительству США, о чем говорит фраза:

Передача физического управления над объектом без его физической продажи.

Так что фактически, согласно международному праву Аляска, как и другие бывшие российские территории в Америке, до сих пор принадлежал России. Поскольку в договоре не указан срок, на который данная территория передается в управление США, Аляска должна быть возвращена России по первому ее требованию.

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