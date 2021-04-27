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Научные мистификации, которые потрясли мир

Научные мистификации, которые потрясли мир

Время от времени появляется информация о том или ином научном открытии, которое кажется настолько невероятным, что просто не укладывается в голове. Электричество, теория относительности и прочее — все это новые идеи, которые расширяют горизонты науки и меняют жизнь человека. Но иногда в невероятное открытие или изобретение действительно не стоит верить. 

За ним стоит кто-то, кто склеивает кости, чтобы создать скелет никогда не существовавшего животного, или нанимает специального человека, чтобы он исполнил трюк, который принесет славу и деньги. Нет ничего лучше старой доброй мистификации, чтобы напомнить нам, что надо внимательнее и скептичнее относиться к новоиспеченным научным сенсациям.

10 научных «уток», которые потрясли мир
Научные мистификации, которые потрясли мир

Окаменелости Берингера, 1725 год

В окрестностях баварского городка студенты нашли несколько камней с окаменелостями, которые принесли Иоганну Берингеру, профессору медицины в Университете Вюрцбурга. Там было почти две тысячи камней, на некоторых из которых были высечены целые сюжеты: «ящерицы в коже, птицы с клювами и глазами, пауки с паутиной и совокупляющиеся лягушки», как писал Guardian. На других были астрономические объекты и буквы еврейского алфавита. Берингер заявил, что эти камни — результат божественного промысла и реликвии эпохи Великого потопа, отказываясь верить в то, что эти артефакты были изготовлены людьми.

Он был так уверен, что даже написал целую книгу по этому поводу. Когда книга Берингера была опубликована, студенты принесли ему последний камень. На нем было имя Берингера. Оказалось, что камни с «окаменелостями» подделали коллеги профессора. Камни стали известны как Lügensteine, или «лживые камни».

Научные мистификации, которые потрясли мир

Вечный двигатель, 1813 год

Человек по имени Чарльз Редхеффер изобрел машину, которая не останавливалась, — вечный двигатель. Заметив странную вибрацию в машине, скептически настроенный инженер-механик Роберт Фултон бросил вызов Редхефферу, заявив, что он может найти механизм, который обеспечивает движение машины. И он это сделал. Оказалось, что источником непрекращающегося движения машины был пожилой человек, который крутил рычаг в подвале, пожевывая кусок хлеба.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Жизнь на Луне, 1835 год

По данным издания New York Sun, это была «новая теория кометарных феноменов». Астроном сэр Джон Гершель не только открыл новые планеты, вращающиеся вокруг других звезд, но и якобы разрешил или скорректировал почти каждую важнейшую задачу математической астрономии. Самым удивительным из его астрономических открытий была жизнь на Луне. Оказалось, что Гершель не просто не нашел жизнь на Луне и не решил все проблемы математической астрономии, но и был просто не в курсе этого, хотя ему приписывали указанные научные достижения.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Гигант из Кардиффа, 1869 год

Группа рабочих копала яму на заднем дворе одного из дворов Кардиффа, штат Нью-Йорк, и наткнулась на окаменевшее человеческое тело ростом три метра. Атеист по имени Джордж Халл создал этого великана, чтобы разыграть одного священника, сторонника фундаментализма, который считал, что Землю когда-то населяли гиганты, как написано в Библии. Когда некто по имени Финеас Барнум стал выставлять напоказ копию этого гиганта, Халл пытался засудить его, но безуспешно, так как не смог предоставить доказательства, что его гигант был настоящим.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Пилтдаунский человек, 1912

В гравийном карьере Пилтдауна в Англии обнаружили фрагменты черепа и челюсть, похожие на человеческие. Там же было несколько каменных орудий и останки животных. Все это нашел Чарльз Доусон, профессиональный юрист и археолог-любитель. Ученые решили, что череп принадлежит существу, жившему около 500 тысяч лет назад и являющемуся недостающим промежуточным звеном эволюции между обезьяной и человеком. В 1953 году ученые заново исследовали найденные останки. Они обнаружили, что верхней части черепа всего 50 тысяч лет, а челюсти, которая, как сейчас считается, была от орангутана, было всего несколько десятков лет. Еще они обнаружили, что останки были специально забрызганы химическим раствором, чтобы они казались древними. Похоже, Доусон сфальсифицировал находки, но, когда это вскрылось, он уже давно умер.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Вскрытие тела инопланетянина, 1947 год

В 1995 году британец Рэй Сантилли объявил, что военный оператор на пенсии передал ему записи вскрытия тела инопланетянина, чей космический корабль потерпел крушение под Розуэллом в Нью-Мексико в 1947 году. Эти заявления тут же привлекли внимание научного сообщества, которое отнеслось к ним с подозрением, но Сантилли не признавался в мистификации до 2006 года. В документальном фильме Сантилли рассказал, что инсценировал и записал все вскрытие, но настаивал на том, что оригинальная запись существовала. По его словам, он снял репродукцию, потому что оригинал был в плохом состоянии.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Племя тадасаи, 1971 год

Филиппинский министр Мануэль Элисальде заявил, что обнаружено «маленькое племя каменного века», которое живет в полной изоляции на острове Минданао. Племя якобы говорило на странном языке, занималось собирательством и охотой, использовало каменные орудия, жило в пещерах в джунглях, носило листья вместо одежды и решало вопросы мягкими уговорами, а не войной. Президент страны тогда объявил этот остров заповедником, запретив антропологам посещать его для изучения племени. В 1986 году президент покинул пост, и два журналиста проникли на остров, где узнали, что племя тадасаи жило в домах, носило обычную одежду и только на время по настоянию Элисальде изображало первобытный образ жизни.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Открытия каменного века Синити Фудзимуры, 1981 год

Японский археолог Синити Фудзимура прославился в 1981 году, когда якобы открыл каменные орудия труда, которым 40 тысяч лет. Это оказались самые древние археологические находки в Японии. Позже он нашел каменные орудия возрастом 600 тысяч лет, которые могли бы стать самыми древними свидетельствами существования человека на Земле, а также несколько отверстий в земле, которые, по его мнению, могли служить примитивными убежищами. В 2000 году эти открытия принесли ему всемирную славу. В том же году японская газета опубликовала фотографии Фудзимуры, выкапывающего ямы на месте раскопок и раскладывающего артефакты. Он быстро сознался, заявив, что был одержим непреодолимым желанием и соблазнен дьяволом.

Научные мистификации, которые потрясли мир

Неразгаданные элементы таблицы Менделеева, 1998 год

Ученые Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли синтезировали два новых, неизвестных радиоактивных элемента — унуноктий (118-й элемент) и ливерморий (116-й элемент), бомбардировав свинец криптоном. По данным министра энергетики США, это было «невероятное открытие, которое прокладывает путь дальнейшим открытиям в области строения атомного ядра». В 2000 году разные группы ученых пытались воспроизвести результаты экспериментов, и это им не удалось. Тогда лаборатория выпустила опровержение. Физика Виктора Нинова обвинили в подтасовке данных для фальсификации доказательств того, что элементы были созданы. В том же году ливерморий на самом деле был синтезирован впервые, а через несколько лет получился и унуноктий (московий).

Научные мистификации, которые потрясли мир

Останки археораптора, 1999 год

В 1999 году были найдены ископаемые останки пернатого динозавра — археораптора, которого назвали недостающим эволюционным звеном, связывающим современных птиц и плотоядных динозавров. Впоследствии оказалось, что скелет археораптора был «сборной солянкой» из костей нескольких разных животных. Голова и верхняя часть туловища принадлежали примитивной разновидности птиц, хвост — маленькому крылатому динозавру, а кому принадлежали лапы и ступни — до сих пор неизвестно.

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