Серафим Саровский: биография, икона, в чем помогает

Святые угодники вот уже более 2000 лет помогают людям преодолевать земные невзгоды и утешают в печали. Кто такой Серафим Саровский? Этот святой старец является покровителем православных наравне с Сергием Радонежским.

Моей подруге святой Серафим помог благополучно выйти замуж. Она говорит, что как будто кто-то покрыл их союз с мужем защитным покровом от невзгод, конфликтов и безденежья. В чем еще помогает преподобный? Об этом я расскажу вам в статье.

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: БИОГРАФИЯ

Будущий святой угодник родился в 1759 году в Курской губернии в семье обеспеченных родителей. Отец мальчика рано умер, а мать взяла на свои плечи все тяготы семейной жизни. Встать на путь истины Прохору (так был наречен Серафим) было предначертано свыше. Однажды мальчик забрался на высокую колокольню, строительством которой занималась его семья, и свалился с нее на землю. Но ни одной царапины на его теле не было, как и ушибов.

После этого характер мальчика сильно изменился, она начал интересоваться святым писанием. В 17 лет Прохор принимает решение отречься от мирской жизни и полностью посвятить себя служению Господу. Матушка одобрила это решение. На двадцатом году жизни он стал послушником в Саровской пустыне, где и постригся в монахи.

Пресвятая Богородица трижды спасала святого угодника от смертельной болезни.

После посвящения в иеромонахи Серафим удалился в глухой лес и построил там скит, в котором жил и молился.

За долгие годы, проведенные в полном уединении, святой Серафим не раз удостоился богоугодных видений. Когда отшельнику явилась сама Богородица, то велела прекратить жизнь затворника и начать служить людям. С тех пор святой Серафим наставлял, утешал, исцелял всех страждущих. Каждого, кто к нему обращался, он называл ласково «радость моя». Одним своим видом и ласковым голосом этот святой старец мог растопить заледенелое сердце и смягчить заскорузлую душу. После беседы с ним люди открывали сердца Богу, творили покаянную молитву и стремились к добродетели.

Святой старец прославился молитвенным подвигом: он 1000 дней и ночей простоял коленопреклоненным на камне в лесу перед иконой Богородицы.

Откуда столько любви к людям черпал святой старец? Он видел внутренним взором саму суть человека, его божественную природу и то, кем он мог стать при служении Господу. Эта прозорливость вдохновляла его, сподвигала на бескорыстное служение всему человечеству. Проведя долгие годы в тяготах пустынножительства, этот святой человек учил, что главное в христианстве — это стяжание Духа Святого. Не в затворе можно его обрести (хотя это не исключено), а в стремлении к обретению Царства Божия внутри своей души.

Не в долгих молитвенных бдениях заслуга человека перед Богом, но в искренней пламенной молитве сердца. Он учил, что внешняя молитва (произнесение слов) должна непременно сочетаться с внутренней (поиске Бога в душе). Те монахи, которые не умеют соединять внешнее с внутренним, являются монахами формально. Во время богослужений святой Серафим советовал смотреть на икону или свечу, либо закрывать глаза для лучшей концентрации внимания.

«Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи» — так учил и наставлял святой Серафим.

Святой старец прекрасно понимал, что у простого крестьянина нет времени на ежедневное вычитывание утренних и вечерних молитв, поэтому создал молитвенное правило:

утром/в обед/вечером чтение Отче наш и Богородице — трижды, Символ веры — один раз;

с утра до обеда непрерывно читать про себя Иисусову молитву;

с обеда до ужина читать молитву Богородице.

Это несложное молитвенное правило может освоить любой самый занятый человек, а творение непрерывной молитвы внутри себя поможет уравновесить эмоции и убережет от греха.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

Преподобный Серафим еще при жизни стал любимым в народе старцем наравне с преподобным Сергием Радонежским. Этот святой старец заповедовал почитать Царицу Небесную, так как она является заступницей рода человеческого. Много сил и времени отдал святой старец устроению Дивеевского женского монастыря, повинуясь побуждению своей покровительницы — Богоматери.

После славной кончины преподобного в его келье осталась особо чтимая икона Богоматери «Умиление». Старец исцелял больных помазанием маслом от лампады, которая день и ночь горела перед иконой. Эту икону Серафим именовал «Всех радостей радость».

Через 70 лет после мирной кончины были вскрыты мощи святого Серафима, которые оказались нетленными. Это событие произошло в день его рождения 19 июля и сопровождалось многочисленными исцелениями больных. Святые мощи были перенесены в специально сделанную гробницу — раку.

Икона «Умиление» и нетленные мощи святого хранятся в Дивеевском монастыре.

Икона святого Серафима «Умиление» почитается не только в православной среде, но и в католической. Этот праведник явил пример подлинной христианской жизни во Христе, а троекратное чудесное явление Богоматери и спасение от смертельных недугов является подтверждением его истинной христианской добродетели.

На поклонение иконе и святым мощам преподобного приезжают верующие не только из России, но и из других стран. В старый новый год верующие посещают Дивеевский монастырь, чтобы пройти с крестным ходом по канавке Богородицы и прочитать 150 раз «Богородице дево, радуйся». Также православные омываются в святом источнике и получают исцеление.

О чем просят святого:

о душевном устроении и прекращении душевных страданий;

о выборе правильного жизненного пути;

о победе над гордыней и отчаянием;

об исцелении от тяжких заболеваний;

о встрече суженого и благословенном венчании;

о продвижении бизнеса и торговли.

Во время душевных мучений человеком легко может овладеть дьявол, поэтому очень важно своевременно обратиться за помощью к преподобному Серафиму Сваровски, чтобы он помог избавиться от печали и уныния. Мир в душе не сможет одолеть дьявол, враг человеческий бессилен против раскаяния и смирения.

Что такое правильный жизненный путь? Это служение Господу. Не обязательно уходить в монастырь, можно служить Господу и в обыденной жизни — молитвой и постом. Серафим Саровский помогает тем, кто оступился и ведет неправедную жизнь.

Отчаяние и гордыня — это два смертных греха, которые приведут душу в ад. Святой старец помогает избавиться от них молитвенной просьбой ко Господу.

Святому старцу молятся и о хорошей работе, приличной зарплате и ведении собственного бизнеса. Тем, кто стремится богоугодными путями обеспечить свою семью всем необходимым, святой Серафим не откажет в помощи.

Исцеление от тяжелого заболевания — одна из главных просьб святому. Он еще при жизни избавлял больных и немощных горячей молитвой к Богородице, которая трижды подняла его самого со смертного одра. Особенная помощь от святого — в избавлении от болезней ног и внутренних органов.

Также святой Серафим помогает и в семейных делах: укрепляет супружеский союз и помогает найти суженого. Поэтому к нему часто обращаются с молитвенной просьбой молодые девушки и венчанные жёны.

На заметку! Дни памяти преподобного Серафима Саровского — 15 января и 1 августа.

В январе вспоминают благословенную кончину преподобного, а в августе почитают день обретения нетленных мощей.

Молитва о замужестве и счастье в браке:

Молитва об исцелении:

Молитва о помощи:

Тропарь:

Кондак: