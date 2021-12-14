18 качеств, которыми обладают хорошие жены

Разумеется, каждая женщина хочет быть самой лучшей женой в мире. А каждый мужчина желает, чтобы у него была самая лучшая жена :) Как говорят философы современности, счастливая жена – счастливая жизнь.

А какими качествами обладают действительно хорошие жены, читайте в этом посте.

1. Хорошая жена никогда не забывает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Она заботится, чтобы ее мужчина никогда не был голоден.

2. Хорошая жена не пилит. Потому что понимает, что таким образом она создает нежелательную пропасть между собой и мужем.

3. Хорошая жена не держит все на своих плечах. Ей это просто не под силу.

4. Ее дом хорошо организован, а у каждой вещи есть свое место.

5. Хорошая жена хранит секреты мужа. Она никому их не рассказывает, даже если ей обещают их хранить не хуже могилы.

6. Хорошая жена дает мужу пространство, нужное ему для занятий, которые ему нравятся.

7. Она проводит время со своим мужем, несмотря на собственный напряженный график.

8. Хорошая жена всегда знает, как выразить свою любовь. Она помнит особые дни в жизни мужа; дарит ему подарки и жесты, которые доказывают ее любовь.

9. Хорошая жена не просто ожидает, что муж ее слышит и понимает. Она также слышит мужа и говорит о вещах, которые ему интересны.

10. Она честная, и ей можно доверять. У нее нет секретов.

11. У нее никогда не «болит голова», и она знает, как сделать вечер или ночь идеальными.

12. Хорошая жена не забывает о своей внешности после свадьбы. Она ухаживает за собой.

13. Хорошая жена ценит мужа за то, какой он есть. И не пытается его модифицировать или исправить.

14. Она приглашает на свидания. Ведь они помогают сохранить романтику в браке.

15. Хорошая жена признает свои ошибки и понимает, что она не всегда права.

16. Она знает, что уважение должно быть взаимным.

17. Хорошая жена считает, что муж – приоритет номер один. А не друзья или родители.

18. Она ценит усилия мужа, направленные на создание счастливого брака.

Милые женщины, покажете мужу эту публикацию! Делитесь своим мнением о том, какими качествами (в вашем понимании) обладает хорошая жена. Мужчины, вы тоже подключайтесь! Будет интересно.

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