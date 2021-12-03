Как восточная римская империя стала византийской империей

История Византии начинается в 330 году н.э. В этом году римский император Константин I сделал то же самое, что и Пётр I — перенёс столицу огромного государства в новый город. Изначально Константин I назвал свою столицу Новым Римом. Сейчас мы знаем его как Константинополь. Город этот возник на месте греческой колонии Бизантиум, это слово римляне произносили как «Византий» — отсюда появилось название нового римского государства. Сами римляне, впрочем, официально его не употребляли. Византийская Империя все годы её существования называлась «Imperium Romanum», Римская Империя.

Константинополь в годы расцвета. Современная реконструкция

Место для новой столицы было выбрано с толком. Город расположился на побережье стратегически важного пролива — Босфора. Здесь проходили морские торговые пути из Чёрного моря в Средиземное. Владелец Босфора мог контролировать все восточные земли Римской Империи, как экономически, так и в военном плане — отсюда очень удобно перебрасывать войска морем в любую точку побережья всех близлежащих морей. Переносом столицы Константин также хотел обезопасить себя от мятежей и переворотов, которые в Риме происходили с удручающей частотой. На новом месте, окружённый верными войсками и в отрыве от старых элит государства, император чувствовал себя более защищённым.

Феодосий I на картине Антониса Ван Дейка, XVII в.

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Последним императором единой Римской империи был Феодосий I. В 379 г. н.э. он пришёл к власти в восточной части Римской империи, а в 394 году стал править всей Империей. Но в следующем году, после его смерти, Римская империя окончательно разделилась на два независимых государства — Западную Римскую империю и Восточную. Становление Византии как самостоятельной империи произошло примерно за два века и завершилось в начале VI в. н.э. Официальным языком Византии оставался латинский, но большинство её населения говорило на греческом.

Аттила. Фрагмент фрески Эжена Делакруа, 1840 г.

В это время Западную Римскую империю опустошали нашествия германских племён, приходивших из-за пределов римского лимеса через Рейн и Дунай. Но и Восточной Римской империи тоже приходилось несладко. В 378 году н.э. племя вестготов разбило римские войска в битве у Андрианополя, при этом погиб император Валент II. Аларих и его воины опустошили всю Грецию, после чего отправились на запад. Но им на смену пришли гунны. Аттила заставил императора Византии Феодосия Младшего семь лет выплачивать гуннам двойную дань. Потом появились остготы, их вождь Теодорих разорил Македонию и угрожал захватить Константинополь.

Дворец Теодориха. Равенна, современное фото

Границам Византии угрожали традиционные враги как Рима, так и Греции — персы. А также славянские и булгарские племена, мигрировавшие в то время к югу от Дуная. Внутри империи тоже было неспокойно. Сталкивались между собой различные течения христианства, постоянно возникали межнациональные и межконфессиональные споры, перетекавшие в беспорядки. Ко всему прочему, нешуточной угрозой для столицы стали столкновения двух команд болельщиков на колесничих бегах, так называемых зелёных и синих. Подавить их мятеж с большим трудом удалось новому императору — Флавию Петру Савватию Юстиниану, оставшемуся в истории как Юстиниан I.

Юстиниан I. Мозаика в Равенне, VI век н.э.

Именно он сумел навести порядок в Константинополе, отбить натиск персов на востоке и германских варваров на западе. Его лучший полководец Велизарий в 533 году разбил племя вандалов в Северной Африке. 20 лет продолжалась война с остготским королевством, обосновавшимся в Риме, но и она завершилась победой византийцев. Наконец в 544 году были побеждены вестготы в Испании. Территория Восточной Римской Империи благодаря этому увеличилась вдвое. Кроме того, Юстиниан I провёл административную реформу и принял новый свод законов: «Кодекс Юстиниана». Он даже сумел привести в относительный порядок финансы, хотя постоянные войны и подрывали имперскую экономику.

Внутренний вид собора Святой Софии, современное фото

Именно при Юстиниане Восточная Римская Империя перестала быть обломком прежней Римской Империи и превратилась в новое могущественное государство. При нём же развернулось крупнейшее строительство в столице. В том числе был построен архитектурный шедевр — собор Святой Софии. В последующие века Византия пережила много падений и взлётов, но от старого Рима в ней остались лишь официальный язык, традиции и римское право.

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