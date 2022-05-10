Факты о малоизвестном Аляскинском треугольнике

Все мы слышали о Бермудском треугольнике, но, к нашему удивлению, есть еще и Аляскинский треугольник. В этом таинственном треугольнике исчезло бесчисленное количество людей, самолетов и кораблей, которые так и не были обнаружены, и о которых больше никто никогда не слышал. Существует много теорий, пытающихся объяснить, почему пропало так много людей, например, что под этим местом находится энергетическая воронка. И, конечно же, нам следует упомянуть теорию, согласно которой к некоторым исчезновениям причастны мифические существа.



Это огромная территория, полная неразгаданных тайн, которые никто не может объяснить, и именно поэтому Аляскинский треугольник - такое интересное и непростое место, о котором многие даже не слышали. В этой статье приводится 10 интересных фактов о загадочном Аляскинском треугольнике.



10. Расположение Аляскинского треугольника









Аляскинский треугольник занимает огромную часть штата, от юго-восточной части, неподалеку от Джуно (Juneau) и Якутата (Yakutat), до северной части горного хребта Барроу (Barrow), а также города Анкоридж (Anchorage). Внутри треугольника есть огромное количество неизведанной дикой природы, которая включает в себя горные вершины, большие леса и удаленную бесплодную тундру.

На этой территории проживает большое количество местных жителей, здесь также много туристов, которые по непонятным причинам пропадают каждый год. Кроме того, без каких-либо причин здесь разбивались и исчезали многочисленные самолеты. На самом деле, начиная с 1988 года, на территории Аляскинского треугольника таинственным образом исчезло около 16 000 человек, словно растворившись в воздухе.9. Аляскинские монстры





На тему Аляскинского треугольника и обитающих в нем опасных животных был даже снят телевизионный сериал. Он называелся «Монстры Аляски» (Alaska Monsters), и речь в нем идет о команде из шести опытных «пограничниках», которых назвали «Полуночные сыны Аляски» (Alaska Midnight Sons) (или AMS для краткости), которые исследуют обширную область в надежде найти опасных существ, скрывающихся в лесах.



Поскольку многие люди считают, что в огромных лесах Аляски живут опасные и таинственные существа, задача AMS заключается в том, чтобы исследовать треугольник по районам и найти доказательства существования таких зверей, которые, по их мнению, являются причиной исчезновения тысяч людей. Эти «пограничники» отвечают за расследование таинственных случаев, проведение бесед с местными жителями и даже следуют по отпечаткам лап. Одна из распространенных теорий заключается в том, что в этом отдаленном диком районе обитает Снежный человек.



8. Виноват Снежный человек?







Учитывая огромное количество лесов и неизведанной дикой природы, Аляска, безусловно, является идеальным местом для Снежного человека (также известного как Сасквач (Sasquatch)), где он может прятаться от людей. По всему штату есть многочисленные сообщения о встречах со Снежным человеком. В некоторых сообщениях встречаются доказательства местоположения его обитания, обнаружения возможного скелета Снежного человека, и неопознанных образцов волос. Некоторые свидетели даже сообщали, что видели плавающего Снежного человека.





В результате пугающих встреч со Снежным человеком некоторые деревни даже поменяли свое местоположение, что удивительно, поскольку считается, что это существо предпочитает изолированные районы и в целом довольно мирное. Если Снежный человек настолько агрессивен, как утверждают люди на Аляске, возможно, он является причиной того, что некоторые люди пропадают без вести, если столкнутся с ним, особенно в пустыне.



7. Теория о Человеке-выдре





Есть множество различных теорий относительно всех исчезновений, произошедших в Аляскинском треугольнике, и одна из них связывает исчезновения со злым духом, в которого верят местные жители – Тлингиты. Говорят, что эти люди появились 11 000 лет назад. Их название, Тлингит, означает «люди приливов и отливов».



Тлингиты верят, что существует демон, способный менять свое обличье, по имени Куштака (Kushtaka), который является смесью человека и выдры. Говорят, что он заманивает людей на верную гибель, привлекая потерявшихся к воде, изображая для этого ребенка или женщину, взывающих о помощи. Говорят также, что когда Куштака (также известный как «Человек-выдра») захватывает этих потерявшихся людей, он крадет их души. Конечно, это всего лишь бездоказательный фольклор, но, честно говоря, весьма пугающий.



6. Над треугольником летают НЛО









В 1986 году, когда японский самолет летел из Исландии в Анкоридж, штат Аляска, он столкнулся с тремя НЛО. Три неопознанных летающих объекта следовали за лайнером на протяжении примерно 640 км прямо через Аляскинский треугольник. Один из объектов был в два раза больше авианосца, в то время как два других были меньше по размеру.



Члены экипажа сообщили, что видели мигающие огни, следовавшие за самолетом, и авиадиспетчеры также стали свидетелями того, что на радаре появился неопознанный объект, который, как сообщается, находился на расстоянии примерно 8 км от самолета. Пилот утверждал, что в одном месте прямо перед самолетом на довольно близком расстоянии появились два небольших корабля. Он описал «два маленьких корабля и материнский корабль», которые быстро исчезают и появляются, быстро двигаются и внезапно останавливаются, что невозможно сделать обычному авиалайнеру. Для того, чтобы избежать столкновения с НЛО, пилот получил разрешение с земли лететь ниже и сделать несколько разворотов, чтобы ускользнуть от объектов, но у него не получилось оторваться от них. Примерно через 32 минуты НЛО исчезли, хотя по словам пилота, ему казалась, что встреча длилась гораздо дольше.



5. Энергетическая воронка









Некоторые считают, что Аляскинский треугольник расположен в негативной воронке, а это значит, что здесь происходят экстремальные электрические, магнитные и электромагнитные аномалии в дополнение к энергетическим вихрям, которые представляют собой электромагнитные токи. Одним из замечательных примеров негативной воронки является Бермудский треугольник. Тем не менее, такие воронки присутствуют и в других местах на планете, например, полагают, что они есть под Вулканом Хамакулия (Hamakulia Volcano) на Гавайях, в «море дьявола» в Японии, а также на Северном и Южном полюсах. Другие известные направления, которые, как говорят, лежат на воронках - Остров Пасхи, Стоунхендж и пирамиды Египта. Некоторые люди считают, что причина, по которой эти памятники были построены, заключается в том, что они находятся на воронках.



Говорят, что энергетические воронки способны оказывать различное воздействие на тела людей, например, влияют на психическое, физическое и эмоциональное здоровье, а также вызывают галлюцинации и видения, путаницу сознания и дезориентацию в пространстве. Кроме того, люди даже становятся целителями. Иногда из строя также выходят электрические приборы, например, компас.



Другое мнение заключается в том, что воронки открывают двери в духовный мир или другую реальность, что может объяснить, почему в этих местах исчезает так много людей.



4. Необъятная глушь







В штате Аляска очень много дикой природы. Суровый климат дополняют суровый ландшафт, опасная местность и смертоносные дикие животные. Кроме того, здесь расположены около сотни действующих вулканов. Излишне говорить, что отправляться сюда в поход и разбивать лагерь опасно, так как очень легко заблудиться и встретить диких животных, которые скрываются в лесах. Выжить в дикой природе Аляски нелегко, и, к сожалению, найти заблудившихся практически невозможно. Поисково-спасательным командам очень сложно найти людей на огромной территории, покрытой неприступными лесами и горами в условиях непредсказуемой погоды. Например, в некоторых областях температура зимой может достигать -40 градусов.



Возможно, именно эти особенности Аляски являются наиболее логичным объяснением исчезновений. Однако чаще всего люди пропадают внутри Аляскинского треугольника, и это другой вопрос, на который нет ответа.



3. Удивительное количество пропавших без вести







Каждый год на Аляске пропадает большее количество людей, чем где-либо в Соединенных Штатах. Фактически, вдвое больше, чем в среднем по стране. Что еще более жутко, так это то, что в этом штате самое большое количество пропавших без вести людей, которых больше никогда не найдут.



Например, в 2007 году на Аляске пропали без вести 2833 человека. В то время население всего штата составляло около 670 000 человек. Таким образом, на каждую 1000 человек 4 пропадают без вести – это пугающая статистика. Это невероятно большое количество исчезновений, учитывая относительно небольшое количество жителей штата. Для сравнения, только в одном Сан-Франциско численность населения выше, чем в штате Аляска.



2. Растворившийся в воздухе самолет, 1972 год









Одно из самых известных исчезновений в Аляскинском треугольнике произошло в октябре 1972 года, когда исчез самолет, на борту которого находились два очень важных политика – лидеры Палаты Большинства (House Majority) Хейл Боггс (Hale Boggs) и Палаты Представителей (House Representative) Ник Бегич (Nick Begich). На борту самолета также находился помощник по имени Рассел Браун (Russell Brown) и пилот Дон Джонс (Don Jonz).

Самолет, описываемый как самолет Cessna 310, исчез во время полета из Анкориджа в Джуно.



После того, как самолет пропал без вести, проводились масштабные поиски, длившиеся 39 дней, во время которых были задействованы более 400 самолетов и многочисленные корабли Береговой охраны. Но даже после всех этих поисков не было обнаружено никаких признаков пропавшего самолета или его пассажиров. Некоторое время активно муссировалась теория заговора, утверждавшая, что самолет сбили специально, и в этом было задействовано ФБР, в частности Дж.Эдгар Гувер (J. Edgar Hoover), который, как говорили, принимал участие в борьбе за власть с Хейлом Боггсом.



1. Это популярное туристическое направление





Несмотря на бесконечные сообщения о том, что на Аляске пропадают люди, этот факт, очевидно, не беспокоит путешественников, потому что, согласно сообщениям, сюда стекаются множество туристов. Штат стал очень популярным туристическим направлением, и хотя число гостей штата стало расти в последние несколько лет, ожидается, что оно вырастет еще на шесть процентов в 2018 году.



В заключение можно с уверенностью сказать, что Аляскинский треугольник - очень таинственное место, где на протяжении многих лет пропало множество людей, самолетов и кораблей, которые так и не удалось обнаружить. Хотя существует много теорий о том, что является причиной этих исчезновений, которые включают мифических существ, например, Человека-выдру или Снежного человека, а также НЛО и инопланетян, может существовать и вполне естественное объяснение, такое как энергетическая воронка. Вне зависимости от того, во что вы верите, по сей день Аляскинский треугольник, безусловно, является одной из самых больших неразгаданных тайн, и многие люди продолжают стремиться в этот прекрасный штат, полный вопросов, на которые нет ответов.