Любопытные факты про Киану Ривза, которых вы не знали

Звезда «Матрицы» Киану Ривз слывет одной из самых скрытных звезд и редко рассказывает журналистам о своей частной жизни. Так что, несмотря на давнюю всепланетную любовь к Киану, даже самые страстные его поклонники многого он нем не знают. Давайте восполнять пробелы!

1.

Киану был гитаристом в группе Dogstar



Когда в 1990-е Киану присоединился к альтернативной рок-группе Dogstar, н явно не искал славы. Просто как-то раз он встретился с барабанщиком группы Робертом Майлхаусом и заметил на нем свитер хоккейной команды Red Wings. Киану спросил, играет ли тот в хоккей. Неизвестно, на чем сошлись парни на почве хоккея, но музыку любили оба так понемного, после случайного знакомства сформировалась группа. Кстати, не такая уж плохая по крайней мере, им случилось даже сыграть на разогреве у Bon Jovi.

2.

У Киану Ривза есть своя компания по выпуску мотоциклов



Киану большой фанат байков и даже владеет мотоциклетной компанией. Все началось с того, что Ривз обратился к Гарду Холлингеру, известному мотоциклетному мастеру, чтобы собрать мотоцикл на заказ. Работа Гарда так поразила актера, что он предложил ему начать совместный бизнес. Холлингер не отказался и их совместная компания Arch Motorcycle Company с тех пор работает вполне успешно.

3.

У Киану Ривза нет школьного аттестата



О том, почему он не сумел окончить школу, актер рассказал в одном из интервью. У нас была очень маленькая школа, и я в нее никакне вписывался, рассказал Ривз. Я постоянно конфликтовал и скандалил с учителями. Я был слишком неудобным ребенком вечно задавал вопросы и не мог остановиться, даже если из-за этого вляпывался в неприятности. Впрочем, когда я получил письмо, извещающее, что я могу больше не приходить в школу, я был страшно огорчен. Для меня это был тяжелый момент.

4.

Ривз поклонник метода Станиславского



Наряду с такими звездами Голливуда, как Роберт де Ниро, Аль Пачино и Марлон Брандо, Ривз убежденный сторонник метода Станиславского. Он всегда глубоко погружается в роль. Для Матрицы он изучал несколько боевых искусств, а для сериала Джон Уик научился стрелять изо всех видов огнестрельного оружия, которым пользуется его герой.

5.

Киану Ривз начал карьеру с рекламы



Как и многие актеры, Киану Ривз начал свою карьеру со съемок в рекламных роликах. Первым его опытом были съемки в ролике для Coca-Cola. Он играл юного велосипедиста, который делится Кока-колой со своим отцом. Уже тогда будучи поклонником метода Станиславского, перед съемками Киану побрил ноги, как это делают профессионалы велоспорта. Впоследствии Киану никогда не стеснялся своей рекламной работы, напротив однажды вспомнив о ней в интервью, отозвался о съемках в самых превосходных тонах.

6.

Киану вежлив даже с преследователями



Киану широко известен своей вежливостью и доброжелательностью. Они простираются даже на тех, кто заходит слишком далеко в появлениях любви к актеру. Так, в 2004 году, прийдя домой, Ривз застал в библиотеке женщину, которая пробралась в его дом, чтобы просто повстречаться с ним. Он мило поболтал с ней правда, после этого все равно вызвал полицию, попросив увезти непрошенную гостью. Кстати, буквально спустя неделю к нему в дом залезла еще одна поклонница. На сей раз, она прокралась в ванную и стала принимать душ, видимо, надеясь сразить этим актера. Но на сей раз, к несчастью для нее, Киану не было дома. Заметившая даму прислуга вызвала полицейских.

7.

Возможно, Киану женат на Вайноне Райдер



В 1992 году Киану Ривз снимался в фильме Френсиса Форда Копполы Дракула Брема Стоукера. Его экранной женой была Вайнона Райдер. По сюжету, они должны были пожениться в Румынии. Для съемок свальбы Коппола пригласил настоящего священника. С тех пор Вайнона и Ривз не знают, являются ли они мужем и женой по церковным законам. Вайнона Райдер пару раз шутила об этом в интервью.

8.

Однады Ривза обманом заставили сняться в фильме



В 2000 году Киану Ривз снялся в фильме Наблюдатель, сыграв серийного убийцу, который преследует охотящегося за ним агента ФБР. За эту роль Ривз даже получил премию Razzie не слишком крупную, но вполне уважаемую. Лишь позднее актер признался, что на площадку его завлекли настоязщим обманом. Друг Ривза подделал его подпись на контракте. Чтобы не ввязываться в долгие судебные тяжбы с создателями картины, доказывая ничтожность контракта, Киану решил по-быстрому отсняться в картине что и сделал ко всеобщему удовольствию.

9.

Киану не гнушается сниматься в эпизодах



Киану Ривз совершенно не страдает звездной болезнью, и даже будучи звездой первой величины, может согласиться на скормную роль, если она ему чем-то приглянулась. Так, с 2016 года он снимается во второстепенной роли в сериале Шведские стволы о бывшем каскадере и его приятеле-диджее, которые решили открыть собственное детективное агентство в Лос-Анджелесе. Ривз уже не один год играет роль Текса, каскадера, бывшего коллеги и приятеля главного героя, которого играет известный актер Петер Стормаре.

10.

Киану отстоял свое имя в неравных боях с голливудскими студиями



Имя Киану много раз казалось режиссерам и продюсерам слишком странным для звезды. Поэтому еще в начале карьеры юному Киану Ривзу, снимавшемуся в молодежной комедии Невероятные приключения Билли и Теда предложили взять псевдоним Чак Спадина. А перед съемками в Матрице ему предложили сократить имя, став просто Ки.Си. Ривзом. Но Киану держался стойко и все же добился своего стал звездой под собственным именем.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2451766022935152773/

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