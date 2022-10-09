Как погиб один из главных революционеров большевиков

В 1929 году Льва Троцкого высылают из Советского союза в Турцию, а через три года лишают гражданства СССР. С тех пор Лев Давидович вынужден был перебираться из страны в страну: из Турции Троцкий перебрался во Францию, затем в Норвегию. Так продолжалось до тех пор, пока Троцкий не отправился в Мексику, где получил убежище.

Льва Троцкого поселили близ столицы государства, где революционеру предоставили хорошо охраняемую виллу. Троцкий (его соратники и родственники) уже долгое время находились под “присмотром” советских агентов: в 1938 году во Франции после операции умер Лев Седов – старший сын и главный соратник Троцкого. В 1939 году Сталин наконец приказал ликвидировать Льва Давидовича.

В марте 1940 группа людей во главе с Хосе Давидом Альфаро Сикейросом попытались убить Льва Троцкого прямо в вилле. Несмотря на внезапность нападения убийцам не удалось добиться поставленной цели, из-за своей неопытности и охране виллы.

Следующая попытка убийства оказалось удачной. Рамон Меркадер, как считал Троцкий, был одним из его самых преданных людей. Доверие у Льва Давидовича Меркадер заслужил за многочисленные заслуги. Но 20 августа 1940 года, Рамон Меркадер пришел к Троцкому со своей рукописью, которую Рамон попросил прочитать.

Когда же Лев Давидович отвернулся и начал внимательно читать текст рукописи, Рамон ударил Троцкого ледорубом по голове.

Через некоторое время на место убийства прибыла полиция, которая арестовала Меркадера. После долгих пыток (после которых Рамон не признался), убийцу приговорили к 20 годам заключения.

После двадцати лет заключения, Меркадер отправился в СССР, где ему присвоили звезду Героя Советского союза.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что Лев Троцкий (Лейбе Давидовиче Бронштейне) был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !

Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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