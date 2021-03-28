Сочи: столицей какого государства был этот город

В 1817 году вспыхнула война между Россией и народами Северного Кавказа. Важнейшим её театром стал западный. Там российскому господству сопротивлялись черкесские народы – адыги, абхазы, кабардинцы, шапсуги, абадзехи, убыхи, натухайцы и др. Война в Черкесии продлилась почти полвека.

Стратегическое значение Сочи

Русское командование стремилось, прежде всего, отрезать черкесов от связей с внешним миром. Для этого требовалось надёжно закрепиться на Черноморском побережье. В 1833 году генерал-лейтенант Алексей Вельяминов (Вельяминов 3-й), командовавший войсками на Кавказской линии, составил план покорения Черкесии, в котором первым пунктом значилось: «Занять устья рек, впадающих в Чёрное море, дабы горцы не могли получить жизненных потребностей от турок». Ещё одним мотивом для прекращения доступа черкесов к морю было недопущение их работорговли с турками, как представлявшей важную отрасль горской экономики.

Важнейшим же поводом для создания Черноморской укреплённой линии было препятствие иностранным державам поддерживать кавказские племена. Великобритания постоянно слала своих агентов к ним, переправляла оружие и постоянно возбуждала черкесов к вражде против русских. Дэвид Уркварт, секретарь британского посольства в Стамбуле, не стесняясь своим дипломатическим статусом, приплыл в 1836 году к шапсугам, распространил среди них воззвания на арабском языке с призывами воевать против неверных и ожидать скорой помощи Турции. Потом такие же вояжи с поручениями от британского правительства повторяли коммерсант Джеймс Белл и журналист Лонгворт.

Их действия оставались безнаказанными, потому что Россия боялась ссориться с Англией. Ещё в 1835 году во время первой миссии Белла к черкесам русский бриг «Аякс» арестовал судно Белла «Уиксен» с грузом пороха и привёл его в Севастополь. Лондон раздул шумиху вокруг этого дела. Премьер-министр лорд Пальмерстон грозил России войной. Николай I, как писал историк Евгений Тарле, был вынужден возместить убытки владельцам судна и груза. Он не признал права Великобритании свободно торговать со «свободным черкесским народом». Но русский царь был вынужден воздержаться от дальнейших шагов по задержанию британских кораблей с военной контрабандой в Чёрном море. Только сухопутный контроль России над черноморским побережьем мог предотвратить дальнейшую помощь из-за моря восставшим племенам.

Борьба за Сочи

Во исполнение плана постройки Черноморской линии в апреле 1838 года русская эскадра под командованием контр-адмирала Фёдора Артюкова провела высадку десанта в устье реки Соча. Три тысячи десантников вступили в бой с ополчением абазин и убыхов. 21 апреля был заложен форт Александрия (позднее переименованный в Навагинский форт) в устье Сочи, где сейчас находится центральная часть города, на левом берегу реки.

Район устья Сочи был центром проживания убыхов, всегда считавшихся самым храбрым из черкесских народов. В сентябре 1839 года Навагинский форт подвергся мощному нападению убыхов. В их ополчении находился уже знакомый нам англичанин Белл, обещавший от имени британского правительства один миллион рублей за голову генерала Николая Николаевича Раевского-младшего, командира Черноморской линии (Россия и Англия отнюдь не находились тогда в состоянии войны). Штурм был отбит гарнизоном с большими потерями для нападавших.

В 1840 году убыхи провели интенсивную артиллерийскую бомбардировку Навагинского форта. В расположении их орудий и методичности чувствовалась рука опытного западного инструктора. В 1847 году имела место ещё одна попытка взять штурмом Навагинский форт.

В 1854 году по причине вторжения англо-французского флота в Чёрное море и невозможности защитить от его нападения разрозненные гарнизоны Черноморской линии русское командование приняло решение об её временной эвакуации. Навагинский форт был разрушен. Территория в устье Сочи перешла под контроль черкесских племён.

Черкесская конфедерация

Необходимость противостоять русской экспансии привела к возникновению у черкесских племён единого государственного образования. Весной 1861 года в устье Сочи состоялся меджлис, в котором участвовали представители большинства народов Черкесии. Меджлис ориентировался на знакомые горцам понаслышке формы западной государственности. Горцы заявили о создании некоего подобия федеративного Черкесского государства с постоянным парламентом, правительством и вооружёнными силами.

Меджлис отправил в Западную Европу делегацию во главе с «министром иностранных дел» Измаилом Баракашем Дзиашем. Она из Турции проехала в Австрию, потом в Италию, Францию и Великобританию. Всюду черкесские посланцы пытались возбудить сочувствие западных политиков и общественного мнения к борьбе свободолюбивых горских народов против русского царизма, сыграть на противоречиях западных держав и России, заручиться материальной поддержкой. Слыша много слов о солидарности, черкесы нигде не смогли получить обещания военной помощи, поставок или хотя бы дипломатического признания.

Тем временем, поражение в Крымской войне, лишившее России её Черноморского флота, принудило русское командование вести сухопутное покорение Черкесии, с севера, через горы. Тесня восставшие племена, нанося им поражение за поражением, русские войска принуждали один народ за другим подписывать соглашения о прекращении борьбы и выселении. Те, кто соглашался принять русское подданство, должны были переселиться на равнины – в места, указанные русскими властями. Кто не соглашался на это – должны были покинуть пределы России.

В этой обстановке только Турция пришла на помощь своим черкесским единоверцам, и то лишь в том плане, что согласилась принять всех депортируемых. Переселение должно было начаться весной 1864 года.

В феврале 1864 года русские войска под командованием генерала Василия Геймана форсировали реку Псезуапсе в районе нынешнего городского района Лазаревское в Сочи и начали наступление на оплоты убыхов. 18 марта состоялось решающее сражение на месте современного района Чемитоквадже. Убыхи были разгромлены. 21 мая 1864 года было взято последнее горное убежище убыхов на месте нынешней Красной Поляны. После трёх лет пребывания столицей непризнанного Черкесского государства Сочи снова перешел в руки России.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/155106

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