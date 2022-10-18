Нобелевская премия мира прошла мимо Зеленского

Плевок в Банковую

Противоречивые новости в последнее время приходят на Украину. Единый прежде Запад неожиданно стал показывать зубы киевскому режиму. Главный друг Бандеры «великий и ужасный» Илон Маск предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине. Его с уверенностью можно назвать пророссийским – Крым де-юре и де-факто остаётся в составе РФ, а на освобождённых территориях организуется референдум под контролем ООН. В списке бизнесмена также документальное подтверждение нейтрального статуса Украины и бесперебойное снабжение российского полуострова водой с большой земли. Добить публику Маск решил совсем пораженческим:



«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого.»

Учитывая высокую степень аффилированности Маска с американским правительством, такой шаг выглядит прощупыванием почвы перед новыми непопулярными шагами. Интересно, что в социальной сети положительная и негативная оценка инициативы разделились почти пополам. Но если отвлечься от теорий заговора, то показательно выглядит реакция киевского режима. Она больше похожа на истерику. Маска обвинили в сговоре с Кремлем, а потом посрывали баннеры с «лучшим другом Бандеры» с городских улиц. Параллельно развивалась ещё одна история – на фронте повсеместно стали сбоить чудо-Starlink, которые ВСУ использовали в военных целях. Как раз под очередное наступление националистов. Неизвестно, чьих это рук дело, но предприимчивый Маск быстро смекнул репутационные потери от сбоящей системы и решил больше не расширять присутствие своей техники на Украине. Здесь и скандальчик с мирным договором очень подсобил. Но это оказалось не последним плевком в сторону киевского режима.





Источник: clickhole.com

Параллельно с историей Маска развивался сюжет с Нобелевской премией мира, самой противоречивой из пула наследия Альфреда Нобеля. На Украине с замиранием сердца ждали решения норвежского комитета – Зеленского ещё в марте выдвинули на эту награду. Да не кто-нибудь, а сам Европарламент. По плану всё должно было пройти ровно, тем более решение принимается самими европейцами. Зеленский, естественно, «призовой фонд» до последней кроны перевёл бы на нужды ВСУ. Красиво, с помпой и белоснежной улыбкой. Националисты на снарядах и ракетах намалевали бы что-то типа «с любовью от Нобелевского комитета» и обязательно пошутили бы о динамите Альфреда Нобеля. Украина в очередной раз должна была почувствовать поддержку Запада, а весь мир навсегда запомнить проникновенную и наполненную страданиями нобелевскую речь Зеленского. Но не случилось – европейцы сами же и отобрали у Банковой лакомый пропагандистский пирог. Несогласованность или досадная ошибка в протоколах Нобелевского комитета? Нет, этот плевок был чётко спланированной акцией.



Фокус на Восточной Европе

Не пожалеем времени и обратимся к великим личностям, удостоенным премии мира. С некоторыми из них меркнет масштаб личности многих признанных гениев. Например, Анри Дюнан – основатель Красного Креста, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела – борцы с расизмом, Мать Тереза и Далай-лама, в конце концов. Были, конечно, и антипримеры – Михаил Горбачев, Ясир Арафат и Барак Обама. По праву в этом ряду «патриот» Дмитрий Муратов, продавший Нобелевскую медаль 2021 года за 103 млн долларов ради помощи украинским беженцам.



Случались и курьёзные премии – в 2013 году деньги и медаль отдали Организации по запрещению химического , а в 2007 году – Международной кампании за запрещение ядерного оружия. Обе организации прославились феноменально низким КПД. Химическое оружие и без общественных деятелей никто и не собирался применять ввиду полной неэффективности, а распространение ядерного оружия очень крепко контролируют сами ядерные державы.



В 2022 году премия мира была впервые присуждена представителям сразу трёх стран – России, Украине и Белоруссии. С одной стороны, масштабно, с другой – так низко в Осло ещё не падали. У нас деньги с медалью дали запрещённому «Мемориалу», и здесь комментарии просто излишни. На Украине поощрили «Центру громадянських свобод» – одну из главных антироссийских организаций. В Белоруссии отметили заключённого Алеся Беляцкого, совершенно неизвестного за пределами страны борца с государством. Если в двух словах, то это типичный белорусский светоч европейских ценностей в дремучем царстве. В этой связи очень точно звучат слова представителя белорусского МИДа:



«Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений – а мы говорим о премии мира – Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучался переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определённом этапе потеряли к этому всякий интерес.»

О чём говорит такое решение Нобелевского комитета? Прежде всего, о том, что сейчас интересно первым лицам Европы и США. Не проблема голода или непрекращающихся гражданских войн в Африке и Ближнем Востоке, а антиправительственная деятельность в постсоветских странах. Второй год подряд несчастная премия прилетает в Россию. Не в Саудовскую Аравию, Ливию или в Китай, а именно в нашу страну. Белорусам также не в первой принимать деньги из наследия Альфреда Нобеля – в 2015 году литературную премию получила Светлана Алексиевич, жирными потоками нечистот поливающая память о Великой Отечественной войне.



Восточная Европа несколько лет под пристальным вниманием Запада – для Азии ресурсов уже не хватает. Накачивание антиправительственных агентов миллионами крон стало одним из рычагов поощрения и раскачивания ситуации внутри стран. Интересен ли в этой ситуации нобелевскому комитету воинственный националист Зеленский? В марте, может, и был, но за прошедшее время он с ног до головы вымазался в украинской и русской крови. Две вещи оказали влияние на нежелание дарить президенту премию. Первая – отказ от любых мирных переговоров с Россией. Вторая – сожаления о невозможности ударить по России ядерным оружием. Даже не в ответ, а в качестве превентивной меры перед 24 февраля. Сиделец киевских бункеров определённо превратился в террориста, никакого отношения к миротворцу не имеющего. В этой связи показательны слова главы Офиса президента Украины Подоляка:



«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью.»

Добавим только, что на украинской стороне премию получила организация, напрямую разжигающая межэтническую вражду. Ещё раз и по слогам – на Украине Нобелевскую премию мира получила контора, которая ни разу не заикнулась о мирных переговорах с Россией. Даже гипотетического мирного плана не предложила. Пусть берут пример с Маска – у него хоть что-то в планах. Может, Илона на следующий год номинировать от России?



В чистом остатке после отстоя пены мы видим основательно надоевшего Зеленского. Не нам, россиянам он дорог и интересен, но по-своему, а именно европейско-американскому истеблишменту. Пожалев обитателю Банковой несколько миллионов крон и очередной акт мирового признания, президенту явно дают понять, что с радикальной риторикой надо что-то делать. Зеленский ставит мир на грань ядерной войны, а это волнительно для Вашингтона, Брюсселя и прочих. Никто не собирается жертвовать привычным образом жизни ради судеб киевского режима. Может, Зеленскому пора всё-таки посовещаться с Илоном? Противоречивыев последнее время приходят на Украину. Единый прежде Запад неожиданно стал показывать зубы киевскому режиму. Главный друг Бандеры «великий и ужасный» Илон Маск предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине. Его с уверенностью можно назвать пророссийским – Крым де-юре и де-факто остаётся в составе РФ, а на освобождённых территориях организуется референдум под контролем ООН. В списке бизнесмена также документальное подтверждение нейтрального статуса Украины и бесперебойное снабжение российского полуострова водой с большой земли. Добить публику Маск решил совсем пораженческим:Учитывая высокую степень аффилированности Маска с американским правительством, такой шаг выглядит прощупыванием почвы перед новыми непопулярными шагами. Интересно, что в социальной сети положительная и негативная оценка инициативы разделились почти пополам. Но если отвлечься от теорий заговора, то показательно выглядит реакция киевского режима. Она больше похожа на истерику. Маска обвинили в сговоре с Кремлем, а потом посрывали баннеры с «лучшим другом Бандеры» с городских улиц.Параллельно развивалась ещё одна– на фронте повсеместно стали сбоить чудо-Starlink, которые ВСУ использовали в военных целях. Как раз под очередное наступление националистов. Неизвестно, чьих это рук дело, но предприимчивый Маск быстро смекнул репутационные потери от сбоящей системы и решил больше не расширять присутствие своей техники на Украине. Здесь и скандальчик с мирным договором очень подсобил. Но это оказалось не последним плевком в сторону киевского режима.Параллельно с историей Маска развивался сюжет с Нобелевской премией мира, самой противоречивой из пула наследия Альфреда Нобеля. На Украине с замиранием сердца ждали решения норвежского комитета – Зеленского ещё в марте выдвинули на эту награду. Да не кто-нибудь, а сам Европарламент. По плану всё должно было пройти ровно, тем более решение принимается самими европейцами. Зеленский, естественно, «призовой фонд» до последней кроны перевёл бы на нужды ВСУ. Красиво, с помпой и белоснежной улыбкой. Националисты на снарядах и ракетах намалевали бы что-то типа «с любовью от Нобелевского комитета» и обязательно пошутили бы о динамите Альфреда Нобеля. Украина в очередной раз должна была почувствовать поддержку Запада, а весь мир навсегда запомнить проникновенную и наполненную страданиями нобелевскую речь Зеленского. Но не случилось – европейцы сами же и отобрали у Банковой лакомый пропагандистский пирог. Несогласованность или досадная ошибка в протоколах Нобелевского комитета? Нет, этот плевок был чётко спланированной акцией.Не пожалеем времени и обратимся к великим личностям, удостоенным премии мира. С некоторыми из них меркнет масштаб личности многих признанных гениев. Например, Анри Дюнан – основатель Красного Креста, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела – борцы с расизмом, Мать Тереза и Далай-лама, в конце концов. Были, конечно, и антипримеры – Михаил Горбачев, Ясир Арафат и Барак Обама. По праву в этом ряду «патриот» Дмитрий Муратов, продавший Нобелевскую медаль 2021 года за 103 млн долларов ради помощи украинским беженцам.Случались и курьёзные премии – в 2013 году деньги и медаль отдали Организации по запрещению химического оружия , а в 2007 году – Международной кампании за запрещение ядерного оружия. Обе организации прославились феноменально низким КПД. Химическое оружие и без общественных деятелей никто и не собирался применять ввиду полной неэффективности, а распространение ядерного оружия очень крепко контролируют сами ядерные державы.В 2022 году премия мира была впервые присуждена представителям сразу трёх стран – России, Украине и Белоруссии. С одной стороны, масштабно, с другой – так низко в Осло ещё не падали. У нас деньги с медалью дали запрещённому «Мемориалу», и здесь комментарии просто излишни. На Украине поощрили «Центру громадянських свобод» – одну из главных антироссийских организаций. В Белоруссии отметили заключённого Алеся Беляцкого, совершенно неизвестного за пределами страны борца с государством. Если в двух словах, то это типичный белорусский светоч европейских ценностей в дремучем царстве. В этой связи очень точно звучат слова представителя белорусского МИДа:О чём говорит такое решение Нобелевского комитета? Прежде всего, о том, что сейчас интересно первым лицам Европы и США. Не проблема голода или непрекращающихся гражданских войн в Африке и Ближнем Востоке, а антиправительственная деятельность в постсоветских странах. Второй год подряд несчастная премия прилетает в Россию. Не в Саудовскую Аравию, Ливию или в Китай, а именно в нашу страну. Белорусам также не в первой принимать деньги из наследия Альфреда Нобеля – в 2015 году литературную премию получила Светлана Алексиевич, жирными потоками нечистот поливающая память о Великой Отечественной войне.Восточная Европа несколько лет под пристальным вниманием Запада – для Азии ресурсов уже не хватает. Накачивание антиправительственных агентов миллионами крон стало одним из рычагов поощрения и раскачивания ситуации внутри стран. Интересен ли в этой ситуации нобелевскому комитету воинственный националист Зеленский? В марте, может, и был, но за прошедшее время он с ног до головы вымазался в украинской и русской крови. Две вещи оказали влияние на нежелание дарить президенту премию. Первая – отказ от любых мирных переговоров с Россией. Вторая – сожаления о невозможности ударить по России ядерным оружием. Даже не в ответ, а в качестве превентивной меры перед 24 февраля. Сиделец киевских бункеров определённо превратился в террориста, никакого отношения к миротворцу не имеющего. В этой связи показательны слова главы Офиса президента Украины Подоляка:Добавим только, что на украинской стороне премию получила организация, напрямую разжигающая межэтническую вражду. Ещё раз и по слогам – на Украине Нобелевскую премию мира получила контора, которая ни разу не заикнулась о мирных переговорах с Россией. Даже гипотетического мирного плана не предложила. Пусть берут пример с Маска – у него хоть что-то в планах. Может, Илона на следующий год номинировать от России?В чистом остатке после отстоя пены мы видим основательно надоевшего Зеленского. Не нам, россиянам он дорог и интересен, но по-своему, а именно европейско-американскому истеблишменту. Пожалев обитателю Банковой несколько миллионов крон и очередной акт мирового признания, президенту явно дают понять, что с радикальной риторикой надо что-то делать. Зеленский ставит мир на грань ядерной войны, а это волнительно для Вашингтона, Брюсселя и прочих. Никто не собирается жертвовать привычным образом жизни ради судеб киевского режима. Может, Зеленскому пора всё-таки посовещаться с Илоном?

Источник

А вы знали об этом?

На головах католических священнослужителей, изображенных на средневековых полотнах, можно заметить округлые пролысины на макушках. Эту своеобразную проплешину у духовных лиц называют «тонзурой» .Она означает терновый венец, который когда-то надели на голову сына божьего - Иисуса Христа, и является символом отречения от мирских интересов. Несмотря на то, что с 1873 постриг был отменен Павом VI, он по-прежнему, с разрешения папы римского, является традиционной практикой в католицизме для определенных религиозных орденов На Руси, выбритая таким образом лысина, называлась «гуменцо», а сам обычай пришел к нам из Византии.

Рекомендую также прочесть:

Развал американской империи зла начался https://otari.mirtesen.ru/blog/43747477434

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!