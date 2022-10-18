Нобелевская премия мира прошла мимо Зеленского

Плевок в Банковую
Противоречивые новости в последнее время приходят на Украину. Единый прежде Запад неожиданно стал показывать зубы киевскому режиму. Главный друг Бандеры «великий и ужасный» Илон Маск предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине. Его с уверенностью можно назвать пророссийским – Крым де-юре и де-факто остаётся в составе РФ, а на освобождённых территориях организуется референдум под контролем ООН. В списке бизнесмена также документальное подтверждение нейтрального статуса Украины и бесперебойное снабжение российского полуострова водой с большой земли. Добить публику Маск решил совсем пораженческим:
Учитывая высокую степень аффилированности Маска с американским правительством, такой шаг выглядит прощупыванием почвы перед новыми непопулярными шагами. Интересно, что в социальной сети положительная и негативная оценка инициативы разделились почти пополам. Но если отвлечься от теорий заговора, то показательно выглядит реакция киевского режима. Она больше похожа на истерику. Маска обвинили в сговоре с Кремлем, а потом посрывали баннеры с «лучшим другом Бандеры» с городских улиц. Параллельно развивалась ещё одна история – на фронте повсеместно стали сбоить чудо-Starlink, которые ВСУ использовали в военных целях. Как раз под очередное наступление националистов. Неизвестно, чьих это рук дело, но предприимчивый Маск быстро смекнул репутационные потери от сбоящей системы и решил больше не расширять присутствие своей техники на Украине. Здесь и скандальчик с мирным договором очень подсобил. Но это оказалось не последним плевком в сторону киевского режима.
Источник: clickhole.com
Параллельно с историей Маска развивался сюжет с Нобелевской премией мира, самой противоречивой из пула наследия Альфреда Нобеля. На Украине с замиранием сердца ждали решения норвежского комитета – Зеленского ещё в марте выдвинули на эту награду. Да не кто-нибудь, а сам Европарламент. По плану всё должно было пройти ровно, тем более решение принимается самими европейцами. Зеленский, естественно, «призовой фонд» до последней кроны перевёл бы на нужды ВСУ. Красиво, с помпой и белоснежной улыбкой. Националисты на снарядах и ракетах намалевали бы что-то типа «с любовью от Нобелевского комитета» и обязательно пошутили бы о динамите Альфреда Нобеля. Украина в очередной раз должна была почувствовать поддержку Запада, а весь мир навсегда запомнить проникновенную и наполненную страданиями нобелевскую речь Зеленского. Но не случилось – европейцы сами же и отобрали у Банковой лакомый пропагандистский пирог. Несогласованность или досадная ошибка в протоколах Нобелевского комитета? Нет, этот плевок был чётко спланированной акцией.
Фокус на Восточной Европе
Не пожалеем времени и обратимся к великим личностям, удостоенным премии мира. С некоторыми из них меркнет масштаб личности многих признанных гениев. Например, Анри Дюнан – основатель Красного Креста, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела – борцы с расизмом, Мать Тереза и Далай-лама, в конце концов. Были, конечно, и антипримеры – Михаил Горбачев, Ясир Арафат и Барак Обама. По праву в этом ряду «патриот» Дмитрий Муратов, продавший Нобелевскую медаль 2021 года за 103 млн долларов ради помощи украинским беженцам.
Случались и курьёзные премии – в 2013 году деньги и медаль отдали Организации по запрещению химического оружия, а в 2007 году – Международной кампании за запрещение ядерного оружия. Обе организации прославились феноменально низким КПД. Химическое оружие и без общественных деятелей никто и не собирался применять ввиду полной неэффективности, а распространение ядерного оружия очень крепко контролируют сами ядерные державы.
В 2022 году премия мира была впервые присуждена представителям сразу трёх стран – России, Украине и Белоруссии. С одной стороны, масштабно, с другой – так низко в Осло ещё не падали. У нас деньги с медалью дали запрещённому «Мемориалу», и здесь комментарии просто излишни. На Украине поощрили «Центру громадянських свобод» – одну из главных антироссийских организаций. В Белоруссии отметили заключённого Алеся Беляцкого, совершенно неизвестного за пределами страны борца с государством. Если в двух словах, то это типичный белорусский светоч европейских ценностей в дремучем царстве. В этой связи очень точно звучат слова представителя белорусского МИДа:
О чём говорит такое решение Нобелевского комитета? Прежде всего, о том, что сейчас интересно первым лицам Европы и США. Не проблема голода или непрекращающихся гражданских войн в Африке и Ближнем Востоке, а антиправительственная деятельность в постсоветских странах. Второй год подряд несчастная премия прилетает в Россию. Не в Саудовскую Аравию, Ливию или в Китай, а именно в нашу страну. Белорусам также не в первой принимать деньги из наследия Альфреда Нобеля – в 2015 году литературную премию получила Светлана Алексиевич, жирными потоками нечистот поливающая память о Великой Отечественной войне.
Восточная Европа несколько лет под пристальным вниманием Запада – для Азии ресурсов уже не хватает. Накачивание антиправительственных агентов миллионами крон стало одним из рычагов поощрения и раскачивания ситуации внутри стран. Интересен ли в этой ситуации нобелевскому комитету воинственный националист Зеленский? В марте, может, и был, но за прошедшее время он с ног до головы вымазался в украинской и русской крови. Две вещи оказали влияние на нежелание дарить президенту премию. Первая – отказ от любых мирных переговоров с Россией. Вторая – сожаления о невозможности ударить по России ядерным оружием. Даже не в ответ, а в качестве превентивной меры перед 24 февраля. Сиделец киевских бункеров определённо превратился в террориста, никакого отношения к миротворцу не имеющего. В этой связи показательны слова главы Офиса президента Украины Подоляка:
Добавим только, что на украинской стороне премию получила организация, напрямую разжигающая межэтническую вражду. Ещё раз и по слогам – на Украине Нобелевскую премию мира получила контора, которая ни разу не заикнулась о мирных переговорах с Россией. Даже гипотетического мирного плана не предложила. Пусть берут пример с Маска – у него хоть что-то в планах. Может, Илона на следующий год номинировать от России?
В чистом остатке после отстоя пены мы видим основательно надоевшего Зеленского. Не нам, россиянам он дорог и интересен, но по-своему, а именно европейско-американскому истеблишменту. Пожалев обитателю Банковой несколько миллионов крон и очередной акт мирового признания, президенту явно дают понять, что с радикальной риторикой надо что-то делать. Зеленский ставит мир на грань ядерной войны, а это волнительно для Вашингтона, Брюсселя и прочих. Никто не собирается жертвовать привычным образом жизни ради судеб киевского режима. Может, Зеленскому пора всё-таки посовещаться с Илоном?
А вы знали об этом?
На головах католических священнослужителей, изображенных на средневековых полотнах, можно заметить округлые пролысины на макушках. Эту своеобразную проплешину у духовных лиц называют «тонзурой» .Она означает терновый венец, который когда-то надели на голову сына божьего - Иисуса Христа, и является символом отречения от мирских интересов. Несмотря на то, что с 1873 постриг был отменен Павом VI, он по-прежнему, с разрешения папы римского, является традиционной практикой в католицизме для определенных религиозных орденов На Руси, выбритая таким образом лысина, называлась «гуменцо», а сам обычай пришел к нам из Византии.
Рекомендую также прочесть:
Развал американской империи зла начался https://otari.mirtesen.ru/blog/43747477434
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии