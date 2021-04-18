Что важно знать о супружеской близости во время поста

Воздержание предписывается Церковью во время поста. Но оно должно совершаться по взаимному согласию. Если один супруг убеждает другого, что к нему в это время лучше не подходить, а вторая половина обижается и злится — это неправильный путь, считает протоиерей Максим Первозванский. Что пост должен привнести в отношения супругов?

Пост — это в первую очередь время обновления, и такое весеннее обновление необходимо внести во все сферы жизни.

Часто, к сожалению, время поста совершенно неоправданно воспринимают как время уклонения друг от друга во всех смыслах. Совсем недавно накануне поста мне написал молодой, еще неженатый человек: «А можно ли продолжать встречаться с девушкой? Или лучше расстаться на 49 дней до Пасхи и вообще не видеться?» Конечно, я ему ответил, что расставаться не надо ни в коем случае.

Нужно, чтобы любовь — только настоящая любовь — по возможности проникла во все сферы нашей жизни, в том числе и в наше супружеское общение.

Дело в том, что супружеские отношения, супружеские чувства так же, как и наша духовная жизнь, — они тоже притупляются и становятся рутиной. Поэтому пост — время, когда супруги должны разговаривать друг с другом, в том числе — может быть, конечно, не на первой неделе и не на Страстной — и о том, как складываются их собственные отношения, и о тех проблемах и ожиданиях, которые у них есть.

То есть пост — это время духовного и душевного возрождения. И Церковь в принципе предписывает в пост физическое воздержание от супружеской жизни по взаимному согласию, если это не приводит к отчуждению супругов друг от друга, к озлоблению и ожесточению.

Воздержание от близости в пост — это обязательно?

Вообще воздержание предписывается Церковью во время поста, однако это действительно должно совершаться по взаимному согласию, а не то, что муж уговорил жену воздерживаться, или жена, наоборот, надавила на супруга и всеми возможными средствами убедила его, что к ней лучше в это время не подходить, а он там бедный, значит, мучается, злится и проклинает все на свете. Конечно, это неправильный путь.

Знаете, любое добровольно воспринятое и правильно проходимое воздержание превращает человека в ангела. Воздержание вынужденное или проходимое неправильно превращает его в зверя. То есть человек как бы находится посередине между миром ангелов и миром животных, а воздержание способно нас вывести из этого промежуточного состояния. И пост возвышает нас, очищает наши чувства, очищает и реально обновляет наши отношения. Если же это насильственная мера, то ничего, кроме озлобления, торжества похоти в этой ситуации не происходит. Поэтому все нужно делать разумно.

Далеко не каждая супружеская пара способна сохранять близкие духовные, душевные отношения, воздерживаясь от физической близости. Пост исходно понимается как полное воздержание, но в реальной практике мы воздерживаемся только от каких-то видов продуктов или от каких-то видов времяпровождения, не будучи в состоянии полностью посвятить время поста только одному Богу.

Точно так же и в супружеской близости: если это оказывается выше сил супругов, то хотя бы какое-то воздержание может и должно быть привнесено в эту самую супружескую жизнь, если, как я уже сказал, оба супруга к этому готовы.

Что делать, если один из супругов не может или не хочет воздерживаться?

Если так происходит, соответственно, эта тема для супружеской пары практически закрыта. При этом, конечно, если в паре царят мир, любовь и взаимное согласие, к которым нужно стремиться особенно в период поста, то тот самый супруг, для которого воздержание важно и дорого, мне кажется, вполне может договориться с тем, кто не желает воздерживаться, хотя бы о некотором времени воздержания. Это может быть, например, какое-то время накануне воскресных дней — для того, чтобы была возможность причаститься святых Христовых Тайн, это может быть время Страстной недели.

То есть, когда это выглядит не принуждением, а просьбой, притом что все остальное время и во всех других вопросах эта самая воздерживающаяся сторона готова идти на любые уступки, тогда вообще не будет никакой проблемы.

Не надо думать, что в браке люди имеют супружескую близость еженощно. Такое, наверное, бывает в период медового месяца, да и то не в каждой паре. Поэтому всегда можно договориться о времени, когда для человека церковного, желающего соблюдать пост, воздержание кажется особенно важным.

Нужно ли паре обсуждать эти вопросы со священником?

Я думаю, вовсе не обязательно. Единственное, если есть непонимание и недоумение и если вы, например, не посмотрели это видео, то, может быть, имеет смысл поговорить со священником для того, чтобы подобные разъяснения получить.

Но вообще то, что происходит в супружеской спальне, — это дело мужа и жены. Конечно, если у супругов возникают какие-то недоумения, они могут обращаться к специалисту. Проблемы в интимной жизни — могут пойти к сексологу, например. Если проблемы в духовной жизни — к священнику.

Вообще область священника — это не вопрос, что можно или что нельзя делать в спальне и как это делать, а вопрос, какие духовные плоды приносит то или иное поведение человека.

И в этом смысле, конечно, во все нюансы посвящать его не нужно, но какие-то базовые недоумения, если что-то неясно или что-то непонятно, можно спросить, при этом понимая, что Православная Церковь этот вопрос никоим образом официально канонически не регулирует. И в данном случае священник, скорее всего, просто выскажет свое мнение, к которому вы можете в той или иной степени прислушаться.

Что делать, если согласились поститься, а потом кто-то из супругов обиделся?

Это вообще нормальная история, когда договор оказывается через какое-то время не слишком приемлемым для одной из сторон. Современные специалисты советуют всякие договоры, которые заключаются между супругами, время от времени перезаключать или проговаривать.

Знаете, у меня есть одна интереснейшая история. Накануне свадьбы будущий жених наобещал нечто важное для своей невесты, но это было такое обещание на будущее, впрок. И когда время пришло, жена спросила: «А помнишь, ты мне обещал?» И он, так чистосердечно посмотрев, сказал: «Нет, не помню». И это совершенно нормальное состояние. Невозможно договориться обо всем на свете раз и навсегда. Обычные наши супружеские договоры — что и как мы делаем, кто обычно моет посуду, выносит мусор, кто встречает детей — они ведь тоже корректируются по мере необходимости.

Как мы ходим в храм, например? Ведь у супругов часто бывают самые разные договоренности. Например, в семье есть маленькие дети, и вырабатывается свой ритм, чтобы у супругов была возможность все-таки самостоятельно помолиться в храме. Как мы привозим детей, кто за что отвечает, это все, с одной стороны, предмет договора, а с другой стороны, это то, что меняется. Вот в этих вопросах, о которых мы говорим, все может меняться даже быстрее.

Например, мы договорились о том, что мы этим постом воздерживаемся, но в процессе становится понятно, что для одного из супругов это невозможно. Надо честно об этом сказать, ничего страшного здесь нет.

Страшно, когда супруги не умеют разговаривать между собой на любые темы, а к этому надо стремиться.

Не умеем мы разговаривать, потому что либо нам мешает какая-то предвзятость, либо у нас есть негативный опыт, когда наша откровенность, наши вопросы, наши сомнения, наши просьбы встречали негативный отзыв, либо мы сами часто не умеем донести свою позицию.

Часто говорим: «Вот ты такая-то и такая-то. Ты мне отказываешь». На что можно сказать: «Да нет, мы вроде как с тобой договорились». Поэтому никаких «ты», обязательно «я»: «Я чувствую себя одиноким, мне очень важно, чтобы ты меня обнял. Я не чувствую спокойствия, пока у нас не совершилась супружеская близость. Поэтому, если тебе это действительно важно, давай мы все-таки прервем наш пост, изменим нашу договоренность».

Надо говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, мыслях, стараясь донести их до супруга. И если у супругов нормальные человеческие отношения, если муж и жена могут об этом разговаривать, я думаю, никаких проблем здесь возникнуть не должно.

Пост — это время умножения любви

Вообще пост — это действительно время, когда Господь должен любовью вселиться в сердца наши, как говорит апостол. Это не просто время сурового и нахмуренного воздержания, когда мы напускаем на себя мрачные лица и становимся такими недотрогами по отношению друг к другу. «Не трогайте меня, я весь в посте, я молюсь, я каюсь, я переживаю о своих грехах и о грехах всего человечества, отойдите от меня». Конечно, нет.

Пост — это время, которое требует и уединенной молитвы, и созерцания, и размышления о грехах и о Божественной мудрости. Но пост — это и время умножения любви. Поэтому правильно или неправильно мы проходим пост, можно судить по его результатам — насколько мы стали ближе, насколько мы стали дороже друг другу, насколько мы начали ценить друг друга. К этому нужно стремиться, это действительно является плодом наших постных усилий, именно это и нужно класть в основание.

Я желаю всем такого прохождения поста, чтобы любви в нашей жизни стало больше.