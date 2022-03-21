Тараканы и другая живность как символы удачи на Руси

Переселяясь на новое место, славяне прихватывали с собой вместе со всеми пожитками из старого дома и тараканов, отдельно радуясь самым большим и чёрным.

Особенное отношение было у наших предков и к другой не самой приятной для современного человека живности.

Усатый жилец — к достатку в доме

Тараканы на Руси считались верным признаком благополучия в доме. Рыжие и усатые предвещали скорую небольшую прибыль, а чёрные крупные — не очень частые гости — были особенно желанными: славяне верили, что они несут с собой богатство. Если на Руси спрашивали про наличие тараканов в доме, то попросту хотели узнать, насколько хорошо живёт семья. Нет в избе насекомых — значит, дело совсем плохо. Кстати, предупреждали тараканы своих хозяев и о стихийных бедствиях: если бегут, то жди пожара.

Ещё одно усатое существо, предрекавшее славянам богатство и удачу, — это сверчок. Если завёлся сверчок на Рождество, то это было особенным счастьем. Поверья гласили, что примета значила и благосостояние, и здоровье детям и всей семье. Чтобы не спугнуть свою радость, сверчка оберегали и старались случайно не задеть во время уборки. Деньги предрекала и случайно заскочившая во двор или избу белка.

Для домашнего благополучия могли завести и лягушку, она также считалась животным-оберегом.

Особый почёт на Руси — коровам

Если квакающее существо внезапно объявлялось за печкой или под порогом, его ни в коем случае нельзя было выгонять на улицу, это грозило несчастьями. Лягушка охраняла дом от злых духов и привлекала достаток.

Особенным почётом пользовалась и корова у славян. Существует теория, что в Древней Руси коров не продавали и не резали, а отдать другому человеку могли только если животное заболевало. Забитую в крайнем случае корову хозяева не употребляли в пищу, и само мясо продавали или раздавали.

Корова была приданым для собирающейся замуж девушки и часто становилась подношением для церкви или подарком-помощью бедному человеку после похорон в его доме.

Особые приметы связывались с коровьим молоком. Например, пенящееся свыше меры при дойке молоко говорило о том, что погода скоро испортится. И наоборот, если в канун Рождества становилось пасмурно, то на следующий год наверняка случатся богатые удои.

Медведи — к здоровью

Мистической силой славяне наделяли медведей: они являлись символами плодородия и защитниками брака. Странный обычай был связан с долго болеющими людьми: считалось, что в человека вселились бесы и изгнать их можно медвежьей лапой. К скоморохам, часто приводящим с собой в деревни дрессированных медведей, выстраивалась очередь из страждущих. Мишку заставляли аккуратно наступить на голову больного за отдельное вознаграждение. Хорошей приметой был и клок медвежьей шерсти, его хранили в мешочке за печкой.

Беременные женщины шли угостить дрессированного мишку и узнать пол малыша: если животное аккуратно и молча принимало подношение и ело, то должен был родиться мальчик, если же угощение медведь брал, но рычал, — то можно было ждать девочку.

Золотой кот

Коты на Руси всегда были символами благополучного домашнего очага, именно с этим и связан обычай первым пускать на порог нового жилища пушистого домочадца. Однако важно, чтобы кот был при этом со светлой шерстью, а ещё лучше — рыжим, «золотым», лучше всего несущим богатство в дом.

Для чёрного кота было припасено отдельное суеверие: он мог добыть хозяину счастливый неразменный рубль. Для этого нужно было найти абсолютно чёрного кота, выйти с ним на перекрёсток и ущипнуть животное. Мяукающий кот, конечно, привлечёт внимание прохожего, который, мол, обязательно попросит кота ему продать. Рубль, запрошенный за несчастное животное, и станет той самой неразменной, приносящей богатство монетой.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/tarakany-i-drugie-zhivot...

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