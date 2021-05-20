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Почему Жукову пришлось спасать от расстрела маршала Баграмяна: Брат врага народа

Будущий маршал начинал свой боевой путь еще в 1915-м. В рядах армянской армии сражался с турками, а после революции вступил в Красную армию. В Великую Отечественную Баграмян проявил себя в страшном 1941-м в ходе трагического эпизода первого военного этапа. 

Командование вермахта сумело осуществить блестящую операцию — Киевский котёл. Тогда Иван Христофорович вывел из окружения тысячи человек. Правда уже совсем скоро Жукову пришлось спасать товарища от расстрела, что тот высоко ценил всю оставшуюся жизнь.

Почему Жукову пришлось спасать от расстрела маршала Баграмяна: Брат врага народа

Уникальная малая Родина и путь в Красную армию

В войну войска Баграмяна первыми вышли к Балтике. /Фото: smolbattle.ru

В войну войска Баграмяна первыми вышли к Балтике. 

Будущий славный маршал родом из высокогорного армянского селения Чардахлы (ныне территория Азербайджана). Это место по-своему уникально, несмотря на то, что сегодня ничего там не напоминает о его выдающихся выходцах. В 1941-м из Чардахлы на Великую Отечественную отправились около 1200 местных жителей. Половина удостоены орденов и медалей, четверть заслужили командные должности. Кроме того, небольшое селение дало СССР 12 генералов, 7 Героев Советского Союза и 2 маршала.

Награждение генералом солдат. /Фото: cdn1.img.sputnik-ossetia.ru

Награждение генералом солдат. 

Ованес (имя при рождении) Баграмян родился в 1897-м в семье железнодорожника. Получив начальное образование в церковно-приходской школе и освоив отцовское ремесло, в 1915-м юноша вызвался служить.

Служба началась для него в пехотном батальоне, после до начала 1917-го состоял в рядах Кавказского запасного кавалерийского полка. Неимоверно дисциплинированный и подающий надежды солдат был направлен командованием в школу прапорщиков. После грянувшей революции Баграмян в интересах армянских националистов бил турок. Затем, уже командуя эскадроном, поучаствовал в восстании против правительства и нашел себя в Красной Армии. В 1924-м Баграмяна направили учиться в Высшую кавалерийскую школу, где он сдружился с Георгием Жуковым. Их близкая связь продлилась до последнего вздоха Георгия Константиновича.

В начале 30-х Баграмян по окончании военной академии назначен начштаба кавалерийской дивизии, параллельно являясь слушателем Академии Генштаба. С началом репрессий карьера военного повисла на волоске. Ему вспомнили былые связи с армянскими националистами. Затем под каток попал брат Ивана Христофоровича. Как следствие - увольнение из армии за родственные узы с врагом народа. Баграмяна тогда спасло заступничество авторитетного земляка Микояна. Полковник всеми способами привлекал к себе внимание для аудиенции у Ворошилова. Дошло до того, что, облачившись в военную форму, он уселся прямо на землю под Спасской башней, решительно заявив, что будет ждать встречи с «первым маршалом» и с места не сойдет. И своего добился. После беседы с Ворошиловым Баграмян был восстановлен в армейских рядах, правда, сначала в должности преподавателя военной академии. А уже в 1940-м Иван Христофорович отправился руководить оперотделом в Киевский военный округ.

Война и лезвие бритвы

Баграмян с супругой. /Фото: spouses-of-commanders.mil.ru

Баграмян с супругой.

С первых дней Великой Отечественной Баграмян был участником крупных советских контрударов на западноукраинских территориях. Первые масштабные результаты военачальника Иван Христофорович продемонстрировал уже осенью 41-го в Киевской операции. Тогда в «котел» угодили сотни тысяч солдат и офицеров РККА. Спасаясь, войска вынуждены были отходить по территории, занятой врагом. Баграмяну поручили прорываться с сотней бойцов, прокладывая дорогу остальным, в том числе, командованию. В сложнейшей обстановке Баграмян не только прорвал кольцо, но и обеспечил выход из окружения тысячам обреченных. Тогда отважного стратега наградили 1-м орденом Красного Знамени.

Впоследствии, Баграмян часто вспоминал осень 41-го, как тяжелейший период своего боевого пути. Не хватало оружия, боеприпасы на вес золота, а враг в 100 км от Москвы. В ноябре Баграмян оперативно разработал отчаянную Ростовскую операцию, освободив за две недели Ростов-на-Дону и дерзко отбросив немцев. Клейст тогда оставил Ростову 150 танков и до полутора тысяч автомобилей, а Баграмяну пожаловали генеральский чин.

Сталинский гнев и помощь Жукова

Верные друзья Жуков и Баграмян. /Фото: cdn12.img.sputnik.by

Верные друзья Жуков и Баграмян. 

Несмотря на ряд высоких заслуг и немалый опыт, удача однажды полностью отвернулась от Баграмяна. Харьковская операция наступления в 1942-м, разработанная Иваном Христофоровичем, обернулась настоящей катастрофой. Потери красноармейцев составили сотни тысяч бойцов. Этот провал позволил врагу выйти на Сталинград, откуда до бакинской нефти оставалось всего ничего. Сталин увидел главного виновника в лице Баграмяна, что для последнего приравнивалось к смертному приговору. Тогда его спас Жуков, взявший на себя смелость утверждать, что в числе виновников наряду с его другом и Ставка, и Генштаб.

Карьерный рост вопреки падению

На похороны Жукова Баграмян прибыл с тяжелой формой пневмонии. /Фото: images.squarespace-cdn.com

На похороны Жукова Баграмян прибыл с тяжелой формой пневмонии. 

Когда немцев в 1943-м разбили под Сталинградом, осадили на Северном Кавказе и Дону, прорвали ленинградскую блокаду, освободили Донбасс с Юго-Восточной Украиной, фронт воспрянул. Курскую битву готовили особо тщательно. В боестолкновениях под Орлом и Брянском подчиненные Баграмяна освободили свыше 800 поселений. За 50 суток Курской битвы уничтожены по меньшей мере 30 гитлеровских дивизий при общих потерях немцев в полмиллиона человек. К осени 43-го Баграмян командовал 1-м Прибалтийским фронтом. Его мастерство полководца-стратега только росло. Опытный военный практик, он умел безошибочно видеть наиболее уязвимые места противника, сосредотачивая ударную силу в самом неожиданном проявлении.

Во время Витебско-Оршанской наступательной операции в 1944-м Баграмян сильно рискнул, нанеся удар с труднопроходимых болот. Этот ход стал абсолютно неожиданным, застав немцев врасплох. Уникальной стала и спланированная генералом операция осенью 44-го. Перед Мемельским наступлением скрытно от врага были переброшены едва ли не все войска Прибалтийского фронта – с десятком тысяч орудий, полутора тысячами танков и САУ. Реализованный прорыв ошеломил гитлеровцев, полностью отрезанных от Восточной Пруссии. Стратегические победы высокого класса удостоили генерала армии Баграмяна звания Героя Советского Союза. Осенью 44-го Баграмян штурмовал неприступный Кёнигсберг с его множественными эшелонами обороны и сверхнасыщением техникой. Балтийскую цитадель взяли за 4 дня.

Летом 46-го Баграмян принимал участие в Высшем военном совете, решение которого подействовало на военных генералов ошеломляюще. Близкого Ивану Христофоровичу Жукова признали причастным к госперевороту. Верный однокашнику Баграмян одним из немногих высказался в защиту друга. Когда в мае 1965-го Жукова впервые после долгого периода опалы пригласили в Кремль, он сразу отыскал среди гостей Баграмяна, пожав его руку и крепко обняв.

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