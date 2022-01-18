Сильный оберег «Сон Пресвятой Богородицы»

Этот оберег нужно распечатать и хранить у себя, читать каждый день с утра три раза и перед сном три раза.
На Марте месяце,
В городе Иерусалиме,
На святой церкви,
Богородица три ночи
Молилась и притомилась.
Синие очи Её прикрывались,
Густые ресницы опускались.
Сон Она страшный увидала
И во сне горькие слёзы проливала.
Подошёл к Ней Иисус Христос:
– Матушка Моя милая, очнись,
Открой Свои глазоньки, проснись.
– Сын Мой любимый,
Страшен сон Я видала,
Глядя на казнь Твою,Мучалась и страдала.
Сын Мой милый,
Жиды Тебя во сне взяли,
На высоком столбе распяли,
Мучали Тебя терзали
И медленно убивали.
Терновый венок
На Твои власа надевали.
– Матушка Мать, Мария,
Сон твой правдив и справедлив,
Кто этот сон каждый день читать будет, Того ангел Господен никогда не забудет.
Будет человек тот от огня спасен, И в глубокой воде сохранён, Среди ворогов сбережён,
Никто и ничто его не возьмёт, Богородица его всюду и везде спасёт.
Господь тому человеку веку прибавит, И ни в какой беде никогда не оставит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Аминь. Аминь.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2392031914263316896/
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