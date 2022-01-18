Сильный оберег «Сон Пресвятой Богородицы»

Этот оберег нужно распечатать и хранить у себя, читать каждый день с утра три раза и перед сном три раза.

На Марте месяце,

В городе Иерусалиме,

На святой церкви,

Богородица три ночи

Молилась и притомилась.

Синие очи Её прикрывались,

Густые ресницы опускались.



Сон Она страшный увидала

И во сне горькие слёзы проливала.

Подошёл к Ней Иисус Христос:

– Матушка Моя милая, очнись,

Открой Свои глазоньки, проснись.

– Сын Мой любимый,

Страшен сон Я видала,

Глядя на казнь Твою,Мучалась и страдала.

Сын Мой милый,

Жиды Тебя во сне взяли,

На высоком столбе распяли,

Мучали Тебя терзали

И медленно убивали.

Терновый венок

На Твои власа надевали.

– Матушка Мать, Мария,

Сон твой правдив и справедлив,

Кто этот сон каждый день читать будет, Того ангел Господен никогда не забудет.

Будет человек тот от огня спасен, И в глубокой воде сохранён, Среди ворогов сбережён,

Никто и ничто его не возьмёт, Богородица его всюду и везде спасёт.

Господь тому человеку веку прибавит, И ни в какой беде никогда не оставит.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков.

Аминь. Аминь. Аминь.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2392031914263316896/

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