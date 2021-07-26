«Тройной»: почему самый знаменитый одеколон СССР прозвали именно так

Мало какая вещь придает в нашем мире мужчине столько уверенности в себе, сколько может придать правильно подобранный одеколон. Тем не менее, долгое время парфюмерия оставалась недоступна для большинства людей. И только в XX веке началось триумфальное шествие доступных духов и одеколонов по прилавкам магазинов. На отечественных просторах долгое время любимчиком публики оставался одеколон «Тройной». Странное название для средства гигиены: за что же его так окрестили?

Началось все в Германии.

История «Тройного» одеколона началась не в СССР и даже не в XX столетии. Первые упоминания о нем встречаются еще в XVII веке в немецких землях. Правда, тогда «одеколон» использовался немецкими фармацевтами и аптекарями скорее в качестве лечебного средства. Применялся «Тройной» для растирания по коже в целях дезинфекции и даже употреблялся внутрь в качестве настройки из трав. Делали первый «Тройной» в аптеке немца с итальянскими корнями Джованни Мария Фарина в Кельне из экстракта лаванды, бергамота и розмарина.

Настойка понравилась Наполеону.

К концу XVIII века кельнская настойка из бергамота стала очень популярна в Европе. Во Франции она пользовалась наибольшим спросом. Там ее прозвали «Кельнской водой».

Долгое время немцы скрывали рецепт, однако не без помощи Наполеона Бонапарта, он все-таки был раскрыт, после чего уже французские умельцы-аптекари добавили к нему еще три ингредиента. После этого средство Джовании Фарина стали называть «Тройным» уже и во Франции.

В последствии выпускался во множестве стран.

После войны с Наполеоном «Тройной» попал и в Россию. К тому моменту настойка, которая во Франции, была признана просто духами производилась уже на нескольких мастерских. В российских аристократических кругах средство прозвали «Тройной О-Де-Колонъ отъ Наполеона». В середине XIX столетия было налажено по-настоящему массовое производство «Тройного» на Парфюмерной мануфактуре Генриха Брокара.

Отличный был одеколон.

Так как одеколон был весьма дорогим и при этом крайне популярным, на рынок хлынули всевозможные подделки и «поделки». В XX веке одеколон производили сразу в нескольких странах Европы, в том числе и в Советском Союзе. Название «Тройной» закрепилось за парфюмерным средством из-за числа ингредиентов в ранних духах, хотя самые последние версии одеколона очень сильно отличались от того, что делали в Германии в XVII столетии.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением

Рекомендую также прочесть :

Зачем Сталин распродал сокровища Эрмитажа в 1929 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43822489981/

Скауты Российской империи https://otari.mirtesen.ru/blog/43094722444/

Почему художника Мунка охраняли чёрные ангелы и другие малоизвестные факты из жизни «нервного гения» https://otari.mirtesen.ru/blog/43343410366/