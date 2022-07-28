Можно ли дарить иконы в подарок: приметы, мнение церкви

Из нашей статьи вы узнаете можно ли дарить иконы на праздники, а также познакомитесь с мнением церкви на этот счет.
Православная икона — это непросто изображение лика, а святыня, которая помогает человеческой душе справляться со всеми жизненными искушениями и бедами. Именно поэтому освященная православная икона является идеальным подарком для близких людей.
С ее помощью вы приблизите родного человека к Богу и дадите ему возможность общаться с ним максимально часто.
Приметы о православных святынях
- Наверное, каждый из нас слышал о том, что подаренная православная святыня может навлечь беду на человека, принявшего ее в дар. Наши бабушки достаточно серьезно относились к этой примете, поэтому чаще всего сами приобретали себе образа в церкви. А теперь давайте разберемся на чем же основывался их страх.
- Раньше считалось, что именно через икону завистливые люди наводили порчу на человека. А так как ее чаще всего вешали на самое видное место, то порча действовала быстрее и люди беспричинно начинали ссориться и болеть. Но на самом деле эта примета не имеет под собой никакой обоснованной почвы. Ведь если подобный сюрприз вам сделает брат, сестра или мама, то они вряд ли будут пытаться нанести своим презентом вред вашей семье.
- Тем более что такой подарок преподносится только освященным, а это значит, что он сможет защитить вас от самых злых умыслов. Также существует мнение, что нельзя дарить собственноручно вышитые или нарисованные иконы. Считается что из-за того, что они сделаны не священнослужителями, а простыми людьми, обращаться через них к Богу нельзя. Некоторые верующие, вообще, считают это очень большим грехом.
- Но на деле даже вышитая икона может стать настоящий православной святыней. Просто, перед тем как дарить презент человеку, его надо будет занести в храм и освятить. После того как священник проведет над ним нужный ритуал, он ничем не будет отличаться от икон, которые продаются в церкви.
Можно ли дарить икону на день рождения?
Иконы на день рождения
День рождение — это особое событие в жизни каждого человека, поэтому и подарки в этот праздник хочется получать самые душевные. А что может быть душевней православной иконы? Такой презент покажет виновнику торжества насколько тепло и хорошо вы к нему относитесь. И что самое главное, будет напоминать о вашей дружбе всю его жизнь.
И не надо слушать людей, которые говорят о том, что дарить иконы нельзя. Поверьте, если вы сделаете это с самыми искренними чувствами, то ваш презент принесет имениннику исключительно положительные эмоции. Но если вы уже решили подарить икону на день рождение, тогда очень серьезно подойдите к ее выбору.
Так как существуют святыни, которые можно дарить исключительно мужчинам или исключительно женщинам, то будет лучше если перед тем как окончательно определится с выбором, вы попробуете более глубоко изучить этот вопрос.
Иверская икона Божьей Матери
Святыни, которые можно дарить женщинам:
- Казанская икона Божьей Матери (способна исцелять от болезней и давать семейное благополучие)
- Владимирская икона (избавляет от болезней сердца и передает молитвы матерей о детях)
- Икона Богородицы Троеручица (поможет избавиться от горестных мыслей и защитит дом и его домочадцев от всего плохого)
- Иверская икона (у этого образа надо молиться о прощении своих грехов)
- Вифлеемская икона (дарится тем женщинам, которые мечтают о детях и семейном благополучии)
Святыни, которые можно дарить мужчинам:
- Спас Нерукотворный (нужно дарить тем представителям сильного пола, у которых нет возможности часто посещать церковь)
- Лик Святителя Николая (прекрасный презент для тех мужчин, которые много путешествуют или просто их работа связана с дорогой)
- Икона Ангела-Хранителя (поможет защитить любимого человека от искушений и неприятностей)
- Образ Святого Покровителя в делах (поможет выбрать нужное направление в жизни, а также сможет помочь разобраться в семейных делах)
Можно ли принимать в подарок икону?
Православную святыню лучше всего принимать в дар
- Как уже говорилось выше, не стоит верить в приметы о том, что подаренная икона способна принести вред человеку или его окружению. Если вы очень близко знаете дарителя этого презента и точно уверены, что он испытывает к вам исключительно теплые чувства, тогда можете смело принимать его сюрприз. В случае если у вас возникают какие-то сомнения, тогда просто возьмите подарок и сходите в церковь, расскажите священнику обо всем что вас тревожит, и попросите освятить презент.
- Да, и не забудьте, что такой сюрприз нельзя принимать, как обычный подарок. За икону не говорят привычные в таких случаях слова благодарности. Если вы хотите, чтобы она действительно принесла в ваш дом только положительные эмоции, тогда поблагодарите за этот презент не только дарителя, а и Бога и обязательно приложитесь к лику Святого головой. А вот брать ли икону в подарок от чужих или малознакомых людей, решать только вам.
- Если вы чувствуете, что они дарят ее вам с самыми чистыми намерениями, тогда можете принимать презент. В случае если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение, то попробуйте тактично отказаться от подарка. Ведь если вы его возьмете, а потом поймете, что его подарили со злым умыслом, избавиться от него будет довольно сложно. Просто выкинуть на улицу или сжечь икону нельзя. Такие действия считаются очень сильным грехом. Чтобы избавиться от такого подарка вам придется пойти в церковь и попросить священнослужителей забрать ее у вас.
Зачем, с какой целью дарят икону?
Иконы дарят для того, чтобы продемонстрировать уважение и благосклонность
В старину иконы дарили исключительно на свадьбы, крестины и новоселья, и делали это в основном родители, крестные или просто самая близкая родня. Считалось, что таким образом можно защитить дом и его домочадцев от порчи и сглаза. В наше время мало кто обращает внимание на приметы и чаще всего дарят иконы исключительно потому, что такой презент считается очень модным.
Но любой священнослужитель вам скажет, что дарить такой презент надо с умом. Если вы просто хотите сделать подарок своему самому близкому человеку, тогда преподнесите ему икону-заступницу. Такой образ выбирается по дате рождения или по имени Ангела Хранителя. В случае если вы знаете, что человеку нужно исцелить душевные раны или избавиться от какого-то физического недуга, подарите ему Богородицу Почаевскую. Она сможет возвратить человеку здоровье и вернет ему веру.
Также при помощи иконы вы можете попробовать привести в веру родственника, который очень далек от Бога. Но учтите, что преподносить такой презент надо только в том случае если вы точно уверены, что он не внесет раздора в вашу дружбу. А, вообще, православная икона, преподнесенная на день рождение, свадьбу или крестины, является залогом того, что у виновников торжества будет долгая и счастливая жизнь
Какую икону дарят молодоженам родители на свадьбу?
Иконы для молодоженов от родителей
Сейчас ни одна свадьба не обходится без венчания, поэтому родители молодоженов обязаны позаботиться о том, чтобы у новообразовавшейся семьи была своя личная венчальная пара. При желании родители могут передать детям иконы, с которыми венчались они сами, но все же будет лучше если они купят в храме и освятят образы Святителя и Богоматери.
Считается что две этих святыни способны защитить молодую семью от раздора и подарить им семейное благополучие. Также в качестве венчальной пары можно выбрать иконы Петра и Февроньи. Именно эти святые в древней Руси считались покровителями супружеских пар. Кроме этого, неплохим подарком от родителей может стать Федоровская икона Божьей Матери.
Она считается самой лучшей помощницей будущих мам, а также помогает без проблем зачать и выносить ребеночка. Кроме этого, родители могут преподнести в качестве презента на свадьбу образ Святых Праотцов. Такой символический подарок может быть пожеланием того, чтобы только образовавшаяся семья в будущем стала родоначальником крепкого и сплоченного рода.
В принципе нет особых правил, которые бы говорили о том, что на свадебное торжество можно дарить исключительно вышеназванные иконы. Если вы зашли в церковь и вам понравился, например, образ Ксении Петербургской, тогда смело покупайте и его. Главное, чтобы ваш презент был подарен с самыми чистыми помыслами и добрыми пожеланиями и, конечно же, обязательно был освящен еще до свадьбы.
Какие иконы дарят на крестины мальчику и девочке?
Святыня на крещение ребенка
- К крещению ребенка, как и к любому важному событию в жизни надо готовиться очень серьезно. Причем делать это должны и родители, и крестные. Конечно же, самым лучшим подарком для маленького человека будет православная икона. Такой презент в будущем будет защищать малыша от всего злого и нехорошего, а также будет помогать его неокрепшей душе двигаться в нужном направлении.
- Крестные родители обязательно должны подарить крохе Мерную икону. Принято считать, что ее надо делать на заказ, чтобы ее размеры строго соответствовали росту маленького человека. Но если у вас по каким-то причинам нет возможности сделать такой образ, тогда спокойно покупайте в церкви готовый, освящайте его и дарите ребёночку на крестины. Неплохим вариантом может быть Именная икона. На ней должен быть изображен лик Святого, который является покровителем крохи.
- Такой образ тоже обязательно еще до крестин освящается в храме и преподносится ребенку уже после самого ритуала. Обычно такой презент размещают у кроватки малыша так, чтобы он мог свободно на него смотреть. Считается что таким образом ребенок, пускай еще несознательно, будет общаться со своим Ангелом Хранителем.
Помимо этого, на крестины можно дарить следующие святыни:
- Пантелеймона Целителя
- Матроны Московской
- Богоматери
- Николая Чудотворца
Какую икону дарят на новоселье?
Икона толгская молитва
Самым оптимальным подарком для новоселья является икона Божьей Матери «Покрова». Считается что она своим святым покровом сможет защитить дом и от огня, и от воды, и от злого взгляда. Дарить такой подарок лучше всего без свидетелей и желательно до того, как в доме начнут собираться гости. В идеале, конечно же, с этим образом семья должна войти в новый дом и только после этого начинать в нем обживаться.
Поэтому если у вас есть возможность преподнести подарок до новоселья, тогда обязательно это сделайте. Если вы знаете что такой образ у хозяев уже есть, тогда можете приобрести для них так называемый складень. Эта святыня состоит из трех соединенных икон, на которых изображен Христос, Богородица и Николай Чудотворец. Такой подарок может заменить собой иконостас, который просто обязан быть в каждой верующей семье.
Святыни, которые можно дарить на новоселье:
- Образ с крестом (будет защищать дом от зависти и скверны)
- Икона «Нерушимая Стена» (защитит ваше жилье от воров и природных катаклизмов)
- Образ «Неопалимая купина» (этот подарок способен защитить дом от пожара и грозы)
- Икона «Непроходимая дверь» (способна отвести от вас людей с плохими помыслами)
- Образ «Спорительница хлебов» (поможет найти силы для преодоления духовных и материальных трудностей)
Какие иконы дарят на венчание?
Икона на венчание
- Как уже говорилось немного выше, самым лучшим подарком на венчание могут быть иконы Святителя и Богоматери или образ Петра и Февроньи. Но такой презент могут преподносить молодоженам исключительно родители или крестные. Остальные гости могут презентовать супругам иконы, которые будут защищать их молодую семью.
- Например, можете подарить супругам образ «Нечаянная радость». Перед ним жених и невеста смогут выпросить у Бога спокойного брака для себя и счастливой жизни для своих будущих детей. Размещать такой презент надо в супружеской спальни и каждое утро или вечер благодарить Cвятого за день, прожитый в мире и согласии.
- Но, пожалуй, самой сильной заступницей семейных пар считается икона Блаженной Матроны Московской. Эта святая может помочь в решении практически всех семейных проблем. К ней обращаются если не могут зачать ребеночка, вымаливают у нее здоровье для близкого человека и обязательно просят защитить семью от злобы и зависти. Поэтому если вы хотите, чтобы молодожены жили долго и счастливо, тогда подарите им именно этот образ.
Можно ли дарить иконы: мнение церкви
Церковь разрешает дарить иконы своим родным и близким друзьям
- Преподносить иконы в дар люди начали в самые древние времена. В то время святыни были очень дорогими так, как в большинстве своем были отделаны золотом или серебром. Поэтому такой подарок был достаточно хорошим капиталовложением. Чаще всего образ размещали в «красном угле», и делали это так, чтобы его могли видеть приходящие гости.
- И хотя современные святыни могут быть сделаны из дерева и бумаги, по своей красоте и духовному наполнению они ничем не уступают старинным образам. Поэтому и в наше время люди не перестают дарить их друг другу, и делают это с большой радостью. Более того, абсолютно все священники рекомендуют икону как духовный подарок, способный очистить душу человека от горечи и злости.
- Ввиду этого, если вы решили подарить близкому человеку православную икону, тогда смело ее покупайте и не обращайте внимания ни на какие плохие приметы. Главное, дарите свой презент с чистыми помыслами и с самыми лучшими пожеланиями.
А вы знали об этом?
В 1905 году провидец Француз Жерар Анкосс, известный под псевдонимом Папюс,прибыл с визитом в Петербург и посетил царскую семью. Он поведал Николаю II, что тот будет свергнут в результате «восстания народа», но заверил, что этого не произойдет при жизни самого Папюса. Последний российский император был отстранен от власти через 141 день после смерти чародея.
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