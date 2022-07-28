Можно ли дарить иконы в подарок: приметы, мнение церкви

Иконы дарят для того, чтобы продемонстрировать уважение и благосклонность

В старину иконы дарили исключительно на свадьбы, крестины и новоселья, и делали это в основном родители, крестные или просто самая близкая родня. Считалось, что таким образом можно защитить дом и его домочадцев от порчи и сглаза. В наше время мало кто обращает внимание на приметы и чаще всего дарят иконы исключительно потому, что такой презент считается очень модным.

Но любой священнослужитель вам скажет, что дарить такой презент надо с умом. Если вы просто хотите сделать подарок своему самому близкому человеку, тогда преподнесите ему икону-заступницу. Такой образ выбирается по дате рождения или по имени Ангела Хранителя. В случае если вы знаете, что человеку нужно исцелить душевные раны или избавиться от какого-то физического недуга, подарите ему Богородицу Почаевскую. Она сможет возвратить человеку здоровье и вернет ему веру.

Также при помощи иконы вы можете попробовать привести в веру родственника, который очень далек от Бога. Но учтите, что преподносить такой презент надо только в том случае если вы точно уверены, что он не внесет раздора в вашу дружбу. А, вообще, православная икона, преподнесенная на день рождение, свадьбу или крестины, является залогом того, что у виновников торжества будет долгая и счастливая жизнь

Какую икону дарят молодоженам родители на свадьбу?

Иконы для молодоженов от родителей