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Почему наши предки не ели арбузы а изготавливали из семян масло

Почему наши предки не ели арбузы а изготавливали из семян масло

Арбуз считается ягодой.

Так решили ботаники, из-за  наличия сочной мякоти с большим количеством семян, заключенных в плотную кожуру. С этим конечно можно поспорить, ведь дыня практически схожа с арбузом, но дыня - это не ягода, хотя и относится к тыквенным как и арбуз.

Насчёт большого количества семян можно поспорить, есть сорта арбузов которые вовсе не содержат семян.

Сочный, сладкий способный утолить не только жажду но и голод. И кажется странным почему наши предки не употребляли в пищу арбузы. Вернее употребляли, арбузное масло изготовленное из семян арбуза. Правда если верить учёным было это приблизительно 6-8 тысяч лет назад. 

В настоящее время арбузное масло используется при изготовлении косметических средств. В свободной продаже арбузное масло не встречается, хотя возмозно заказать через интернет магазины. В пищу арбузное масло можно употреблять как заправка для салатов, не более.

Вероятно, наши предки и именно для заправки салатов и использовали арбузное масло, ведь ведь железный век ещё не наступил и металлической посуды для жарки у них ещё не было. Это только  гипотеза, поэтому не нужно близко принимать к сердцу))).

Почему наши предки не ели арбузы а изготавливали из семян масло

Теперь вернёмся к началу статьи, почему наши предки не употребляли в пищу арбузы.

Родиной арбузов  считается Южная Африка. Там в пустынях Ботсвана, Намибии, Лесото, а также в ЮАР даже в настоящее время встречаются дикие заросли арбуза, который называют клоцинтом. Так вот, настоящие арбузы до сих пор растут в африканских пустынях, и на вкус они горькие а не сладкие как мы привыкли. К тому же дикие арбузы очень мелкие, размером с крупное яблоко. Естественно горькие арбузы никто не употреблял в пищу ( кроме животных). Сладкая крупная ягода что предлагают нам - это чудеса селекции.

Вот так выглядят настоящие арбузыВот так выглядят настоящие арбузы

Согласно истории приблизительно 2 тысячи лет до нашей эры арбуз попал в Египет, и уже там был одомашнен местными селекционерами. Вот так благодаря египтянам горькая мелкая ягода преобразилась в сладкий сочный очень крупный  плод.

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А вы знали об  этом?

Евросоюз поставил Украине ультиматум — Украина может войти в состав ЕС только после выполнения всех правил  реституции! А это означает — пять западных областей Украины должны вернуться домой — в Польшу, Юго — Восток в состав России, остальное все пропади оно пропадом?Теперь то надеюсь понятно почему Польша кричала и громче всех, и рвала свои интимные места за происходящее на майдане!Результат налицо!Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы автоматически уходят в состав Польши, все остальное испокон веков принадлежало России.                                                                                         

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