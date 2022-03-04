Тяга к алкоголю возникла в процессе эволюции

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В процессе гниения во фруктах образуется спирт

Запах этанола помогал животным находить сладкое лакомство в большом лесу. К тому же, спирт и сам по себе был источником энергии, а также стимулировал аппетит.

Ученый убежден, что способность нашего организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет практики.

Свидетельство тому можно увидеть в нашем генетическом коде.

Фермент алкогольной дегидрогеназы, ADH4, который помогает расщеплять спирт в нашем организме, в процессе эволюции стал в 40 раз эффективнее, выяснили американские исследователи.

Интересно, что мутация этого гена повсеместно произошла у всех наших предков примерно 10 млн лет назад. А это - именно то время, когда наши древние предки начали спускаться с деревьев и смогли попробовать перезрелые плоды, которые падали на землю.

Этот момент в праистории также совпадает с кардинальными изменениями климата.

В результате африканские леса исчезли, а на их месте появились прерии, в которых было гораздо сложнее найти свежие фрукты.

АВТОР ФОТО,ALAMY Підпис до фото, Западная равнинная горилла любит вино из древесного сока

Теория Роберта Дадли успешно опровергает идею о том, что люди впервые познакомились с алкоголем достаточно недавно - примерно 9 тыс. лет назад, когда начали производить алкогольные напитки из зерна, меда и фруктов.

Некоторые другие исследования также частично подтверждают теорию Дадли. Ученые, например, выяснили, что дикие шимпанзе с удовольствием пьют сброженный сок деревьев - разновидность вина, которое изготавливают некоторые западноафриканские племена.

В процессе изготовления горшки с вином привлекают внимание живущих поблизости животных.

Чтобы полакомиться напитком, шимпанзе разжевывают листья, а затем обмакивают их в вино и выжимают жидкость в рот.

В пиру принимают участие обезьяны обоих полов и всех возрастов. Часто они не останавливаются, пока не опьянеют.

Ученая Кимберли Дж. Хокингс из Университета Оксфорд Брукс в Великобритании наблюдала за поведением животных после употребления алкоголя.

Она заметила некоторые признаки интоксикации: после потребления большого количества напитка одни шимпанзе ложились на землю, а другие, наоборот, были очень возбуждены.

Такой повышенный интерес к напитку является довольно странным. Сами шимпанзе не могут добывать сок пальмовых деревьев, а сбраживать его и подавно.

АВТОР ФОТО,NICK GARBUTT Підпис до фото, Мадагаскарская руконожка пьет и не пьянеет

Но они с удовольствием его смакуют, когда находят у местных фермеров, хотя обычно эти животные очень переборчивы в еде.

Интересно, что некоторые члены популяции шимпанзе остаются абсолютно равнодушны к вину, хотя оно доступно круглый год.

Шимпанзе, как и люди, имеют действенную форму фермента ADH4 для метаболизма алкоголя, однако он может отличаться у отдельных представителей вида.

Это объясняется тем, что и мы, и шимпанзе унаследовали модифицированный ген фермента от общего предка.

Впрочем, есть один вид обезьян, который унаследовал первоначальную версию гена. Это - мадагаскарская руконожка, вид приматов, отделившийся от нашего генеалогического дерева около 70 млн лет назад.

Мадагаскарская руконожка с удовольствием лакомится перебродившим пальмовым нектаром. Причем во время экспериментов обезьяны всегда выбирали контейнер с высоким содержанием алкоголя.

АВТОР ФОТО,ALAMY Підпис до фото, Алкоголь присутствует в нашей жизни в невероятном разнообразии форм и вкусов

Интересно, однако, что даже после употребления достаточно высоких доз алкоголя животные не проявляли никаких признаков интоксикации.

Очевидно, это объясняется наличием сверхпроизводительного фермента ADH4, который позволяет организму этих животных полностью расщеплять алкоголь.

В отличие от мадагаскарской руконожки, шимпанзе, как и люди, подвержены алкогольной интоксикации, и в определенных дозах он может быть для них опасен. Остается непонятным, как они контролируют его количество.

Нас, однако, вполне отрезвляет мысль о том, что мы - не единственные пьяницы в мире животных.