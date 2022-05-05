Пассивная агрессия в отношении мужа: спасите его от себя

Давайте представим: вы хорошая жена для своего мужа. Не заостряете внимание на его недостатках, стараетесь обходить острые углы и не выносить ему мозг. Умница.

Но в какой-то момент вы замечаете, что относитесь к мужу уже не так, как раньше. Появилось раздражение, изменился тон разговоров между вами: все чаще они напоминают словесный пинг-понг. Пропало ощущение близости, секс гораздо реже. Ваши ссоры стали ярче, а период молчаливого протеста — все дольше.

Ну что ж, есть две новости. Плохая — в результате накопленного годами негатива у вас появилась пассивная агрессия к супругу. Хорошая — это поправимо.

В нашей статье мы разберемся, как возникает и проявляется пассивно-агрессивное поведение по отношению к мужу. А также расскажем, что с этим делать.

Пассивная агрессия в классическом психоанализе

Во время Второй мировой войны военные врачи, работающие с посттравматическим синдромом у солдат, начали сталкиваться с необычными психическими расстройствами. Так, американский специалист в сфере поведенческой психологии У. Меннингер провел наблюдение за солдатами, которые не выражали свою злость привычным способом, а демонстрировали обиду, непослушание, упрямство. Было установлено, что это не последствия стресса, а один из видов личностного расстройства — пассивная агрессия.

До этого времени пассивная агрессия, как отдельное направление психоанализа, не изучалась. Но упоминания случаев непрямого выражения негативных эмоций встречались довольно часто. Например, в работах З. Фрейда.

Масштабировал изучение пассивной агрессии немецкий психиатр, основоположник гештальт-терапии Ф. Перлз. Он считал, что пассивная агрессия напрямую связана с основными проблемами человечества. Лень, нарушение пищевого поведения, военные конфликты — все это имеет общий исток, а именно — неспособность корректно выражать негативные эмоции.

Проблема родом из детства

Психоаналитики исследовали корни пассивно-агрессивного поведения. Было установлено, что они берут свое начало в детстве человека.

Впервые об этом написал американец Э. Берн. Известный психолог доказал связь данного расстройства с детскими паттернами поведения. Недостаточно зрелый в психологическом и личностном плане человек вместо обдуманных реакций выдает пассивную агрессию в ответ на любые раздражители, в том числе и на нереализованные желания.

Как возникает пассивная агрессия у женщин

По своей природе женщины более эмоциональны, чем мужчины. Их реакции зачастую сложно предсказать, объяснить тривиальной логикой. Но несмотря на то, что поведению женщины свойственен экспрессивный стиль, базовые установки и нормы поведения не позволяют каждый раз фонтанировать эмоциями.

Возникает внутренний конфликт: в душе бушуют ураганы, но внешне нужно сохранять спокойствие.

Как женщин учат скрывать эмоции:

«Ты же девочка».Когда мальчик дергает девочку за косичку, ее естественный порыв — врезать обидчику сочную оплеуху. Однако родители и учителя твердят, что девочки должны быть спокойными, благоразумными.

«Нужно быть женственной».Доморощенные психологи учат, что женское счастье зависит от умения быть женственной. Призывают разбудить в себе женское начало, быть мягкой, уступчивой, нежной. Но как давать выход негативным эмоциям, не учат.

«Не будь истеричкой».В мужском мире худшая из женских ипостасей — истеричка, то есть женщина, которая закатывает скандалы по любому поводу. Малейший признак склочности в женщине отталкивает мужчину. Соответственно, чтобы не быть отвергнутой, женщины свою эмоциональность либо мастерски скрывают, либо подавляют.

С таким багажом неверных установок женщина неизбежно войдет в первый этап формирования пассивной агрессии — долгосрочное терпение. А на втором этапе ее накопленный негатив начнет проявляться в самых неожиданных формах.



Фразы-маркеры пассивной агрессии у жены

«Ты вообще меня не слушаешь, тебе плевать на нашу семью» (гиперболизация недостатков).

«Да что ты за мужик такой, не можешь купить жене машину!» (претензии).

«Прическа у тебя, как у Гитлера» (высмеивание).

«Да, я устала. С детьми весь день провозилась, пока ты на работе прохлаждался» (упреки).

Пассивная агрессия имеет множество проявлений, и даже совершенно неочевидных.

Например, молчание. Его можно трактовать, как обиду, желание отдохнуть от общения или сделать паузу в отношениях. Но чаще всего — это именно пассивная агрессия, когда молчанием жена хочет сказать: «Ты меня обидел, но я не готова конфликтовать».

Еще пример. Жена контролирует каждый шаг мужа, требует регулярных созвонов, нарушает его личные границы, то есть всячески демонстрирует гиперопеку — это тоже пассивная агрессия. Ее причина — в отсутствии доверия к мужу.

Опасность фонового гнева

Если накопленное напряжение все-таки выходит — в виде бунтов/скандалов — это гораздо лучше, чем смирение со своим гневом. Иногда жены настолько привыкают подавлять свои эмоции, что перестают их замечать. Но при этом у них кардинально меняется мышление и поведение.

Фоновый гнев становится привычным и проявляется в недовольстве собой, своей жизнью.

Возникают враждебные настроения — везде и всё не так.

Появляется желание сплетничать, огульно обвинять, осуждать других людей.

Придирки и претензии, критиканство и упреки — обычный стиль общения с окружающими.

Пассивная агрессия женщины разрушает личность. Это негативно сказывается не только на отношениях с мужем, но и на ее мироощущении. Человек не живет полноценной жизнью, у него падает самооценка. На этом фоне могут развиться психические расстройства.

Влияние пассивной агрессии на отношения с мужем

Почему жена сдерживает негативные эмоции? Первая причина — чтобы не усложнять отношения с мужем, не пошатнуть хрупкий мир в семье. Вторая причина — нежелание причинить боль себе, ведь мало кто получает истинное удовольствие от конфликта. Избегая острых углов, жена словно играет роль хранительницы семьи. Но это неконструктивное решение.

При явных «косяках» со стороны мужа жена молчит, не высказывает недовольства — чего она добьется? Как минимум того, что такое поведение войдет в привычку.

В итоге один из супругов поступает плохо, но думает, что все нормально. А второй — молча бесится.

При этом негативным персонажем выступает именно муж, ведь он ведет себя плохо. А жена — всего лишь несчастная терпеливая женщина. Это ли не лицемерие?

В такой ситуации брак долго не продержится. Так пассивная агрессия разрушает семьи.

Пассивно-агрессивная жена: спасите своего мужа

...от самой себя.

Наши советы помогут вам справиться с пассивной агрессией и научиться высвобождать подавленный гнев. А в итоге — спасти семью.

Не замалчивайте проблемы.Семейная жизнь — не морская гладь в безветренную погоду. Иногда бывают волны, а иногда штормит. Сбрасывайте уже неактуальную личину «хорошей девочки». Станьте по-настоящему хорошей женой, с которой можно обсудить любую проблему. Лучше потратить на откровенный разговор 10 минут, чем потом годами страдать от подавленного гнева. Не допускайте длительных молчанок, игнора.Установите себе лимит — дую губы максимум час. Если до этого момента муж так и не понял, что вас обидел, подойдите первой. Объясните, что не так, и попросите больше этого не делать. Не делайте трагедий.Если вы педантичны, имеете комплекс отличницы — это здорово. Но не требуйте того же от мужа и детей. Они имеют право быть неряхами и ленивцами. В разумных пределах, конечно же. А свою гиперответственность реализуйте в работе. Настройтесь на доверительное общение.Для выражения своих просьб, мнения и чувств не нужно прибегать к уловкам. Вы с мужем близкие люди, а значит, можете сказать друг другу абсолютно всё. Если вам что-то не нравится, оставьте сарказм и упреки. Вместо них, высказывайте конструктивную критику — нормальным тоном и в уместной обстановке. Осознайте пользу конфликтов.Не гасите желание поругаться, а делайте это правильно. Без оскорблений, обобщений, привлечения третьих лиц. Разбейте тарелку, если так сильно хочется. Но не отравляйте свою жизнь пассивной агрессией. И кстати, после бурных ссор всегда яркий секс. ;-)

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Как писал З. Фрейд, «для человека другой человек всегда является объектом для удовлетворения своей агрессивности». Это стоит принять, как и смириться с тем, что пай-девочкой вам не быть.

Вы нормальный человек, который иногда злится, иногда раздражен, а иногда ненавидит весь мир. И это здорово — испытывать такую широкую гамму эмоций! Познакомьтесь с ними и полюбите себя в них. Тогда никакая пассивная агрессия не будет угрожать вашему браку.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466795700878313691/

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