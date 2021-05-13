4 вещи, за которые нельзя осуждать разведенных женщин 10 мая 2021

Если вы считаете, что недавно разведенные женщины совершают много глупостей, вы правы! Но при этом ни в коем случае их нельзя осуждать. Пусть делают всё, что захотят. И вот почему это так важно!

1. Разведенные начинают новые отношения

Женщина старается не сидеть дома и плакать в подушку, а начинает сразу же искать отношения. Почему? Да потому что работа, быт и хобби не спасают. Человек понимает, что это всё он затеял из-за одиночества и тоски, от которой хотелось лезть на стену. Да и новый мужчина помогает пережить расставание с прошлым легче.

«Было очень больно. Но подруга посоветовала не отчаиваться, а найти увлечение, подняться по карьерной лестнице, завести кота. И вот однажды, придя домой с курсов по икебане, я завалилась на кровать с ноутбуком и котом и поняла, что мне до жути тоскливо. Тут я взяла телефон и позвонила мужчине с прошлой работы, который мне постоянно улыбался в коридоре офиса. Мы договорились о встрече. Потом было первое свидание, второе… Пускай отношения ненадолго, но это поможет мне не впасть в депрессию», — рассказывает 33-летняя Женя.

2. Разведенные пускаются во все тяжкие

Не каждая женщина после тяжелого разрыва найдет в себе силы на новые стабильные отношения.

«После семи лет семейной жизни с мужем мне не хотелось отношений. Мне не нужны были снова эти грязные носки, разбросанные по дому. Хотелось легкости и романтики. Однажды вечером я взяла в руки бокал вина, мобильный и зарегистрировалась в Tinder. После этого я начала ходить на свидания. Я красиво одевалась, мужчины дарили мне цветы и говорили комплименты. Это позволило мне забыть о бывшем муже и поднять самооценку. Я считаю, что имела право развеяться. Мораль тут не к месту», — делится Татьяна, мама двоих детей.

3. Разведенные мстят

Поэтому разведенные решают пуститься во все тяжкие: миллионы свиданий с разными мужчинами. Таким способом они стараются поднять самооценку.

Наверняка вы в фильмах видели, как горячие итальянские женщины выбрасывают на улицу вещи своего неблаговерного. В жизни всё намного проще, хотя и бывают исключения.

«Я когда-то читала историю о том, как женщина креветками и икрой наполнила карнизы в доме бывшего мужа. Он с новой женой никак не мог понять, откуда запах. Через время они решили продать дом почти даром, так как не могли избавиться от вони. Бывшая жена его выручила и за небольшую плату забрала жилище себе. А карнизы уехали с семейной парочкой в новый дом. Я тоже так хотела сделать, но креветок не было, поэтому в ход пошли яйца. Теперь жду его реакции», — рассказала Елизавета.

4. Разведенные забирают то, что им принадлежит

Имущество, которое семья приобрела в браке, делится пополам. Но зачастую мужчины не хотят отдавать ничего, поэтому бывшие жены отправляются в суд. Бывают и исключения.

«Мы прожили в браке 15 лет. У нас было немало имущества, которое было оформлено на мужа. Я, конечно, претендовала на часть. Бывший не хотел идти в суд и разрешил мне взять всё, что я хочу. Я забрала холодильник, мультиварку, стиральную машину и набор инструментов. Мне ведь в новой квартире ремонт надо делать!» — поделилась Виктория.