Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века?

Официально считается, что 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, совершенный советским космонавтом Юрием Гагариным. Однако до сих пор не утихают споры вокруг этого факта и домыслы относительно того, действительно ли Юрий Гагарин был первым космонавтом или до него космос был уже покорен другим советским космонавтом, космический рекорд которого по каким-то неизвестным причинам был скрыт лживой советской пропагандой!

Сторонники конспирологических теорий утверждают, что советская система не щадила своих соотечественников ради политических амбиций и ,по их мнению, советское правительство скрывало, что несколько космонавтов и даже одна космонавтка (Марья Громова) погибли во время взлётов и посадок корабля , а то и вовсе навсегда пропали в чёрной бездне!

Причиной всех этих споров является то, что во всей этой истории огромное количество нестыковок. Кроме того, учитывая, что все возможные архивы касательно советской космической программы закрыты наглухо, то это не только рождает еще больше вопросов, но и вызывает совершенно естественное недоверие к официальной версии первого полета человека в космос!

Давайте разберемся в этом нашумевшем деле, тем более что советская пропаганда никогда не отличалась достоверностью. Безусловно, лживые советские власти врали всегда, переделывая историю на свой лад, и это объективная реальность, в результате чего вся российская историография с древних времен и до наших дней пронизана ложью и цинизмом!

Что уже говорить об относительно недавних временах напряженного соперничества в области освоения космоса между СССР и США, когда космическая гонка представляла собой технологическое и идеологическое противостояние между соперничающими сверхдержавами. Ведь не секрет, что особенно Советский союз не жалел ни средств, ни сил, ни человеческих жизней для того, чтобы всеми способами доказать превосходство социалистического строя над якобы загнивающим Западом.

Безусловно, первый спутник был запущен исключительно для этой цели и Советы настолько стремились быть первыми, что сжигали в неудачных запусках ракету за ракетой пока 4 октября 1957 года им наконец-то не удалось осуществить успешный запуск спутника! Однако на этом спутнике никакой научной аппаратуры не было.Тем не менее, пропагандистский шум и шок в мире был довольно велик, на что и рассчитывали советские амбициозные руководители .

Через месяц же был запущен второй спутник, на котором уже была размещена измерительная научная аппаратура, а в отдельной герметической кабине собака Лайка. Это был трагический полет, поскольку сажать искусственный спутник земли тогда не умели и планировали усыпить собаку в конце эксперимента. Однако сердце бедной Лайки перестало биться значительно раньше. По плану она должна была прожить в космосе неделю, но задохнулась из-за перегрева кабины уже через шесть часов.

Собака Лайка

Однако лживое советское радио по несколько раз в день с необычным энтузиазмом докладывало о прекрасном самочувствии уже погибшего животного. Мировые же СМИ восхищались новым космическим триумфом Советов и переживали за четвероногую путешественницу. Когда же выяснилось, что Лайка умерла, а также, что ее и не планировали возвращать, защитники животных организовали массовые протесты.

Даже в ООН поступили несколько сотен писем, авторы которых бичевали жестокость советских экспериментаторов, а некоторые даже заявляли, что лучше бы вместо собаки отправили в космос живодера Хрущева! Как не парадоксально, но и сегодня многие лживые российские СМИ настойчиво отрицают факт гибели Лайки в том злосчастном полете, что лишний раз наталкивает на мысль и о мифическом полете Гагарина в космос!

Вообще же, с 1948 по 1961 год путь в космос человеку проложили 48 собак, 15 обезьян и два кролика. Причем 27 животных погибли вследствие аварий и разных непредвиденных обстоятельств. Любопытно, что породистых собак биологи сочли изнеженными и непригодными к полетам , поэтому использовали бродячих собак , прошедших суровую школу выживания. Вместе с тем экспериментаторы предпочитали работать с самками как более послушными, а также с гладкошерстными собаками для лучшей фиксации датчиков.

И только 19 августа 1960 года собаки Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, облетевшими вокруг Земли.Спустя некоторое время легендарная Стрелка родила шесть здоровых щенков, одного из которых по кличке Пушинка Хрущев демонстративно подарил президенту США Джону Кеннеди .Белка и Стрелка прожили по собачьим меркам долгую жизнь, а затем из них набили чучела, хранящиеся в Музее космонавтики.

Несмотря на недоработку конструкции ракеты, Хрущев все равно требовал от Сергея Королева, чтобы первым в космос полетел советский человек. Нужно было любой ценой опередить НАСА, что означало идти на любые жертвы – в том числе и человеческие. Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни.

Полагаю, многие со мной согласятся, что после вышесказанного трудно поверить в правдивость полета Гагарина в космос, тем более что в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе. Именно поэтому в СССР был популярен анекдот:

Армянское радио спрашивают…

— Почему Гагарин полетел в космос ровно в девять часов утра, а Титов в десять часов?

— Здоровый был мужик Титов – один час сопротивлялся!

Первый полет человека в космос должен был состояться в декабре 1960 года, но из-за масштабной катастрофы на стартовой площадке в Тюра–Таме , так тогда назывался Байконур, полет к звездам пришлось отложить. Трагедия разыгралась на площадке 41 при подготовке первому пуску баллистической ракеты Р-16, разработанной под руководством академика Янгеля .Советские инженеры спешили дать результат к ноябрьским праздникам, что явилось бы поводом для демонстрации могущества социалистической державы. Однако эта авантюрная спешка привела к гибели 126 человек в результате взрыва двигателя.

Вместе с тем итальянское агентство Continentale опубликовало интервью своих ученых, братьев Ахилле и Джованни Джудика‑Кордильо, которые на своих станциях, разбросанных по всему миру, поведали, что с 1957 года зафиксировали три трагедии в космосе. В своем центре прослушивания космоса они поймали радиосигналы погибающих несчастных русских космонавтов, которые стонали и умоляли о помощи! Эти записи существуют до сих пор!

Братья Джудика‑Кордилья. Фото: Wikimedia Commons

Это наделало много шума на Западе, а от граждан же СССР подобное ,конечно, скрывалось. Андрей Симонов, много лет занимающийся исследованием летных испытаний в СССР, признает, что трагические эксперименты в этой отрасли шли с 1953 года !

Вместе с тем 10 ноября 1959 года в США выходит газета с сенсационным материалом переговоров главного советского конструктора Сергея Королева с очередным несчастным подопытным русским космонавтом: «Я не слышу Вас, батареи отказали. Кислород. Товарищи, ради Бога, что сделать? Что? Я не могу. Вы понимаете? Вы понимаете?»… Потом речь космонавта перешла в невнятное бормотание и исчезла совсем. По данным журналиста Аллена Хендерса очередного несчастного погибшего подопытного космонавта звали Александр Белоконев.

Накануне же запланированного полета Гагарина рупор английского рабочего класса, газета «Дейли уоркер» опубликовала заметку московского корреспондента Дэнниса Огдена, в который сообщалось : «8 апреля на борту космического корабля «Россия» совершил орбитальный полет Владимир Ильюшин, летчик-испытатель, сын легендарного авиаконструктора».

Совершив три витка вокруг земли, но утратив при этом связь с наземными службами, Владимир Ильюшин совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован. Он остался жив, но после неудачного приземления, был в довольно неприглядном состоянии с несколькими переломами, ушибами и глубокими cсадинами .

Конечно, предъявлять миру чуть живого советского ,по сути, первооткрывателя космоса, о полете которого заранее не было объявлено, было стыдно для лживых руководителей СССР, поэтому и возвращать его на родину никто не спешил. Лишь через год, по секретному соглашению между странами, Ильюшина передали в СССР. Об этом ,по сути, первом полете человека в космос, довольно подробно написал в своей книге венгерский писатель Иствуд Немори.

Герой Советского Союза Владимир Ильюшин

Именно поэтому Владимира Ильюшина считают первым космонавтом, покорившим космос! Об этом однозначно свидетельствует его имя, первым зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса – как первого космонавта планеты!Звание же Героя Советского Союза Владимир Ильюшин получил за мировой рекорд, покорив высоту 28857 метров.

Только после этого американцы признали свое поражение в космической гонке и не стали особо разглашать имеющие у них трагические записи гибели предыдущих советских космонавтов, а также афишировать мифический полет Гагарина, поскольку сами уже готовились к грандиозной инсценировки полета на Луну, чтобы этой величайшей аферой века затмить успех советской космонавтики!Любопытно, что во время «Карибского кризиса» президент США Джон Кеннеди пригрозил Хрущеву , если он не даст приказ демонтировать советские ракеты на Кубе, то он легко докажет всему миру мифический полет Гагарина! Именно этого больше всего боялся Хрущев и поэтому пошел на уступки.Так лидеры двух держав были вынуждены скрывать , устроенные ими грандиозные инсценировки полетов в космос и на Луну !

Последний неофициальный полет в зарубежной прессе значится 4 февраля 1961 года. На Байконуре в этот день действительно произведен запуск, но кто полетел и почему не вернулся до сих пор неизвестно! Единственное, что известно об этом засекреченном полете – так это то, что в этот день в космос должен был полететь летчик-космонавт Валентин Бондаренко, который по сведению космонавта Виктора Горбатко и других членов команды космонавтов якобы погиб на кануне полета из-за несчастного бытового случая.

До полета Гагарина американцы тоже отрабатывали свой корабль «Меркурий» и у них было два суборбитальных запуска. В первом полетела макака-резус Сэм, а во втором – первый астронавт шимпанзе Хэм, который за два месяца до предполагаемого полета Гагарина удачно полетел, поднявшись вертикально на высоту 253 километра вместо запланированных 182.. Именно поэтому Королев стал говорить, что нет смысла запускать ракету суборбитально, а нужно сразу на полный виток, иначе советский космонавт был бы вторым за обезьяной. Что поделаешь – гонка шла «ноздря в ноздрю» !

Несмотря на все вышеперечисленные жертвы, полет Юрия Гагарина был запланирован на 12 апреля 1961 года. Но был ли он действительно первым или Гагарин должен был лишь отыграть роль первого космонавта,чтобы скрыть трагические провалы?

Когда изучаешь материалы о первом полете человека в космос, сложнее всего перешагнуть лживые советские пропагандистские штампы, но если преодолеть этот циничный и лживый поток пропаганды, то приходишь к выводу, что ,в принципе, нет никаких явных доказательств, что Гагарин был в космосе!

Действительно, никто не видел кадры, подтверждающие полет Гагарина в космос, а кадры же, где Гагарин говорит свое знаменитое «Поехали», как ни странно,были сняты до полета, т. е. фильм этот не документальный, а полностью пропагандистский. Кроме того, вызывает недоумение, почему нет документального фильма, где каждый этап этого события надлежащим образом запечатлен?

Но странно даже не это, а почему не было прямой трансляции этого знаменательного события. А ведь за год до этого в СССР полностью отсняли космический полет собак Белки и Стрелки. Причем камера тогда находилась внутри космического корабля, т.е. видео трансляция животных велась, а вот «сенсационный полет» первого в мире космонавта, как ни странно, нет. Странно, не правда ли , поскольку в СССР принято было грандиозно снимать все важнейшие события, прославлявшие СССР!

Однозначно такого просто не могло быть, а подобный факт можно объяснить только тем, что Гагарин в космос не летал! Конечно, одного этого факта недостаточно, чтобы утверждать подобное, но что делать с еще огромным количеством странностей и нестыковок вокруг этого мифического полета?

Ведь за что не возьмись, всюду факты, противоречащие друг другу. Так в разных источниках и сообщениях ТАСС и в воспоминаниях самого Гагарина нет единой версии о том, как все-таки приземлился космонавт –на землю внутри спускаемого аппарата или отдельно от него с парашютом? А ведь именно этот факт сыграл ключевую роль в авантюрном подтверждении мирового рекорда покорения космоса(см. ниже).

На первой пресс-конференции 15 апреля 1961 года Гагарин, ко всеобщему удивлению, вместо рассказа о своем полете и о том, что он видел в космосе, прочитал формальную речь, составленною явно не им. Кроме того, космонавт вел себя очень неуверенно и странно, боясь сказать что–то не то, и все время оглядывался на академика Федорова.

На вопросы иностранных журналистов Гагарин уклончиво отвечал, но потом стал говорить странные вещи. Например, он сказал, что когда стало исчезать влияние гравитации он чувствовал себя превосходно, поскольку невесомость якобы не сказывается на работоспособность человека.Тогда на этот бред никто не обратил внимание, поскольку тогда люди не знали и не понимали катастрофических последствий невесомости на организм человека.

Еще более фантастическим оказалось его заявление о том, что он, пролетая над территорией СССР, якобы отчетливо различал пахоту на полях, что совершенно невозможно сделать с высоты 200 км. Кроме того, он говорил, что его поразила красота Южной Америки с космоса, что было практически блефом, поскольку он пролетал эту территорию поздней ночью и никак не мог во тьме различить контуры этого континента.

Но больше всего вопросов вызывает отсутствие сенсационных для того времени фотографий из космоса, что Гагарин объяснил отсутствием на борту космического корабля фотоаппарата! Не правда ли фантастика, в которую могли поверить только облапошенные лживой советской пропагандой люди !Выходит, что Гагарину не доверили или забыли дать фотоаппарат, а вот Герману Титову, полет которого в космос не вызывает никаких сомнений, доверили сделать первые в мире сенсационные снимки в космосе!

Полагаю, многие со мной согласятся, что после вышесказанного трудно поверить в правдивость этого полета в космос, тем более что в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе.

Несомненно, в этом случае запускать Гагарина в космос было слишком рискованно, поскольку задача стояла вернуть его на землю живым и невредимым, чтобы зарегистрировать рекорд покорения космоса советским человеком. Неудачное приземление полуживого Ильюшина, безусловно, не было забыто!

На этом основании самым логичным решением из сложившейся ситуации стало отправить космический корабль в космос без космонавта, имитирую затем приземление на парашюте мнимого космонавта, что фактически и было сделано! Подобное решение было продиктовано и тем, что руководству страны стали известны сведения о том, что американцы через неделю собирались послать в космос своего астронавта, поэтому времени на техническую доработку корабля не оставалось!

Именно поэтому амбициозному советскому руководству, чтобы не опозориться во всем мире после стольких трагических происшествий в космосе, логичнее было произвести имитацию полета. Скажу больше, именно аналогичную авантюру с покорением Луны осуществили американцы, окончательно убедившись в невозможности в то время послать туда астронавтов!

Безусловно, стремление Хрущева первым покорить космос любой ценой и перегнать ненавистную Америку висела дамокловым мечом над специалистами советской космической программы и поэтому в спешке им не удалось устранить серьезные неполадки и гарантировать успешность и безопасность самого полета! Но амбициозный и кровожадный Хрущев, руки которого были залиты кровью репрессированных им соотечественников и которому было наплевать на жизнь космонавтов, не позволил отложить полет, поскольку партия ждала рапорта о победе над Америкой в покорении космоса!

Михаил Иванович Хмелько."Встреча Гагарина" в 1961 году .

Таким образом, Юрию Гагарину, человеку с отменной рабоче-крестьянской биографией, специально приземлившемуся на парашюте в место падения спускаемого аппарата ,видимо, предстояло сыграть главную роль в этой величайшей советской космической авантюре века! Подобная версия объясняет все вышесказанные нестыковки и несуразности.

Немаловажно также, что приземление Гагарина на парашюте нарушало требование Международной авиационной федерации (FAI), согласно которому космонавт обязательно должен был приземлиться в корабле, в противном случае полет в космос могли не засчитать. Именно из-за этого, лживым советским функционерам опять пришлось прибегнуть к обману, нагло скрыв от FAI факт приземления Гагарина к месту падения корабля на парашюте!

Любопытно, что подобное они не смогли бы сделать при полете Ильюшина, который также приземлился вне спускаемого аппарата, но на территории Китая. Это и явилось одной из важнейших причин игнорирования полета Ильюшина! Неужели после всего этого можно сомневаться в величайшей афере, предпринятой алчной советской номенклатурой и лично амбициозным руководителем страны Хрущевым?!

В 1964 г. Хрущев был освобожден от всех своих обязанностей, а в 1966 умер Королев, в результате чего Гагарин потерял своих покровителей, которым был обязан своей «немеркнущей славой»! Вместе с тем «покоритель космоса» стал много пить и болтать лишнее, из-за чего оказался очень неудобен новой власти. Однажды на одном из банкетов Гагарин даже сказал: «До сих пор не пойму, кто я – первый человек или последняя лживая собака?». Произнесенное сочли за шутку, но ,как известно, в каждой шутке есть доля правды!

Кроме того, когда в одну из заграничных поездок Брежнев взял собой Гагарина, все внимание было уделено первому космонавту, что очень оскорбило генсека. Есть версия, что после того, как Гагарин стал позволять себе говорить лишнее и стал неконтролируемым, его решили убрать, подстроив авиакатастрофу! Иначе, трудно поверить в нелепую смерть национального героя, жизнь которого всячески оберегалась государством. Именно поэтому мать Гагарина непосредственно винила в этом брежневский режим. Так или иначе, гибель Гагарина еще более загадочна, чем его полет в космос!

История с Гагариным во многом показательна и это яркий пример того, как лживый советский утопический режим использовал людей, а потом с особым цинизмом избавлялся от них. К сожалению, Юрий Гагарин, простой и доверчивый русский парень из крестьянкой семьи, стал заложником чудовищных обстоятельств и амбициозных устремлений алчных советских руководителей страны, а подвиг настоящего первооткрывателя космоса Владимира Ильюшина был предан забвению!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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