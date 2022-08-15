Как Генри Форд стал «автомобильным королем Америки» благодаря жене

Генри Форд по праву считается одним из самых гениальных и влиятельных американцев за всю историю США. Интересно, что «безумная» идея о создании самоходного экипажа была воплощена в реальность не каким-нибудь известном конструктором, а простым фермером из штата Мичиган. Можно себе представить, как непросто дался Форду этот путь от деревенского механика, чинящего сеялки, до «автомобильного короля Америки». Вряд ли этот поразительный карьерный взлет был бы возможен, не сопровождай Форда по жизни удивительная женщина – его супруга Клара Брайант.

Мечта о самоходной телеге

Вся семья Фордов занимались фермерством, поэтому к крестьянскому труду Генри был приучен с детства. Правда, бескрайние поля кукурузы или стада упитанных коров особого умиления в нем не вызывали: посвящать жизнь земледелию Форд-младший не собирался. Гораздо больше его привлекали всякие механизмы. С увлечением ремонтируя сеялки, Генри мечтал изобрести когда-нибудь «телегу», которая будет ездить своим ходом.

Генри Форд с супругой

Едва отметив шестнадцатый день рождения, парень устроился учеником в механическую мастерскую. Кроме того, небольшой доход приносил ремонт часов. Однако Генри с трудом сводил концы с концами, и в конце концов ему пришлось вернуться домой.

Возможно, амбициозный крестьянин смирился бы и продолжил семейное дело, но фортуна подбросила ему счастливый билет: у хозяина соседней фермы вышла из строя молотилка. Вот здесь молодой Форд выказал на что способен, починив механизм буквально за сутки. После этого к Генри начали обращаться все соседи, у которых сломались паровые машины или другая техника.

Супруги Форд в молодости

Необыкновенная девушка Клара

Знакомство Генри и Клары Джейн Брайант произошло на одном из вечерних гуляний, которые так популярны в сельской местности. Генри пригласил девушку потанцевать под музыку сельского оркестра. Улыбка черноглазой Клары ошеломила парня, а потом он понял, что она совершенно не похожа на других селянок. Клара Джейн с готовностью поддерживает все разговоры о «железяках»! Неудивительно, что двадцатичетырехлетний Генри влюбился по уши. Парень даже отставил в сторону амбиции и решил серьезно заняться земледелием, построить собственный дом. Обрадованный отец отрезал Генри внушительный (около восьмидесяти гектаров!) кусок земли и дал денег на строительство. Кстати, «гнездо» новоявленный фермер строил собственными руками, в которых спорилось любое дело. А потом появился и наследник – в общем, все шло как нельзя лучше. Однако у Вселенной были иные планы на Генри Форда.

Генри и Клара

Первые шаги на пути к всемирной славе

Однажды на фабрике по производству упаковки Генри увидел машину с бензиновым мотором и потерял покой. Еще бы! Ведь до этого Форд, помешанный на технике, был знаком лишь с устройствами, которые работали от пара. А если бензиновый мотор пристроить к повозке… В общем, решение Генри бросить ферму и перебраться в Детройт родственники не одобрили, но неугомонного изобретателя-самоучку это не остановило. Тем более что Клара была на его стороне!

В Детройте Генри поступил на работу в «Edison Illuminating Company» («Электрическая компания Эдисона»), где показал себя наилучшим образом. Конечно, подъем по карьерной лестнице – дело многотрудное, но с такой женой, как Клара, Генри не страшны были никакие препоны. Ее безусловная вера в талант и счастливую звезду супруга достойна не просто уважения, а неподдельного восхищения.

Когда в самом начале трудовой деятельности Генри приволок домой громоздкий восьмидесятикилограммовый двигатель, весь перепачканный машинным маслом, Клара не выразила никакого недовольства. Оглядев эту грязную махину, разместившуюся в ее чистенькой кухне, Клара с готовностью подключила вилку к электророзетке и принялась помогать мужу. После ремонта на уютной прежде кухоньке творилось нечто невообразимое, зато двигатель работал вовсю, а Генри и Клара радовались как дети. В другой раз, когда Генри закончил сборку своей первой самоходной тележки, Клара принесла еще большую жертву. «Экипаж» не смог выехать через узкий дверной проем, и отчаянная жена Форда не задумываясь схватилась за кайло. Кирпичи и штукатурка летели в разные стороны, но супруги были счастливы.

Генри и Клара

Гениальная жена гениального мужа

Клара Брайант – классический пример любящей жены, которая за мужа, как говорится, в огонь и в воду. Безусловно, Форд в этом смысле был счастливейшим из смертных. Все свои планы он озвучивал прежде всего Кларе. И она не просто терпеливо выслушивала – она увлекалась «безумными» идеями, участвовала в их осуществлении. А главное, искренне считала своего супруга гением. Разве можно при такой поддержке не творить великие дела?

Генри нередко работал по ночам, а Клара следила, чтобы не гасла керосиновая лампа, подавала запчасти инструменты. Старания Фордов были вознаграждены: в конце сентября 1908 года первый автомобиль «Ford Model T» сошел с заводского контейнера. В течение двадцати последующих двадцати лет «Форд Т» был самой популярной и востребованной «тачкой» в США и Европе. Даже гангстеры предпочитали угонять именно это авто! Клайд Бэрроу, наиболее известный американский грабитель времен Великой депрессии, как-то раз признался, что детище Генри «на голову превосходит все остальное».

Невероятная слава и богатство не сделали Клару Брайант зарвавшейся высокомерной фифой. Переселившись в роскошный особняк стоимостью миллион долларов, она по-прежнему оставалась заботливой любящей женщиной, посвятившей жизнь талантливому мужу. Генри, превратившийся из фермера в автомобильного магната, не переставал прислушиваться к советам своей мудрой Клары.

Впрочем, однажды их брак был испытан на прочность. На дворе стояли лихие времена Великой депрессии. Рабочие, которых пачками увольняли с завода Форда, вышли на улицы с протестами, и магнат приказал своим специальным службам открыть огонь на поражение. Одновременно Генри потребовал от полиции применять к смутьянам самые крутые меры. Вот тогда-то Клара и заявила, что, если супруг не остановит жестокость по отношению к собственным рабочим, она подаст на развод. И Форд пошел на уступки, ведь потерять любимую Клару было для него равносильно смерти.

Заключение

Генри Форд ушел из жизни в возрасте 83 лет. А спустя три года не стало и его верной Клары. Однажды один из журналистов поинтересовался у Форда, хотел бы он реинкарнироваться и прожить еще одну жизнь. Генри ответил, что, пожалуй, да, но при одном условии: если ему дадут возможность вновь жениться на Кларе.

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