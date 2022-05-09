Открытое письмо неадекватному русофобу – президенту Словакии Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа президент !



Недавно прочел Ваше обращение на русском языке к российским солдатам, в котором Вы гневно обратились к ним призывом положить конец насилию, убийствам мирного населенияи и изналсилованиям украинских женщин !

В видеообращении Вы также назвали войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких оснований", поскольку "Никто вам не угрожал, никто не хотел причинить вам вред, а вы вред причиняете"!"Если вы ещё чувствуете в себе хотя бы остатки человечности – оживите её и покончите с этой ужасной войной", – призвала российских солдат сердобольная, но неадекватная, президент Словакии!

Дорогая моя !Слушая Вас порой складывается впечатление, что Вас на этот пост выбрали не Ваши соотечественники , а инопланетяне , не ведающие , что творится у нас на Земле. Неужели Вы, как политический деятель и президент страны , не догадываетесь ,кто начал эту войну и кому особенно выгодно кровавое противостояние между Россией и Украиной ?

Неужели вы не видите, что с Зеленским договориться невозможно, поскольку он сам себе не хозяин, а является управляемой марионеткой амбициозного Запада, который затеял эту войну и который усиленно накачивает заядлого наркомана Зеленского наркотиками, одновременно контролируя его , чтобы президент- марионетка не сбежал ! Мало того, именно они заставляют марионетку Зеленского уговорить Грузию, Молдавию и другие страны открыть второй фронт, чтобы нанести россиянам значительный урон !



И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада !

Неужели Вы не понимаете, что сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением антидемократической колониальной политики Запада , особенно же США! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава! Однозначно агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер и этого, к сожалению,не могут понять только политики, подобные Вам !

В этом отношении любопытно, почему Вы , такая сердобольная и миролюбивая, предательски молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ? А может Вы уже забыли, как американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?

Почему Вы молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики - марионетки , подобные Вам, истерично орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя все вы покорно молчали, когда США и их союзники наносили авиаудары по Югославии, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

А может Вам напомнить , как Слободан Милошевич перед своей казнью продажными западными "борцами за демократию" обратился сразу к трем народам – жителям России, Украины и Беларуси, которых всех считал русскими и призывал не давать слабину и не разобщаться, поскольку при разобщении «Запад вцепится вам в горло». Он однозначно был уверен, что с ними сделают то же, что и с его страной!

Кроме того, хотелось спросить лично Вас : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Еще более непонятно, почему Вы и другие "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуете против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?Действительно, бандеровским фашистам наплевать на своих мирных жителей, взяв в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки.Свыше ста шестидесяти детей погибло от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за то, что они попросили выйти из города в безопасные районы!

Порой очень полезно вспоминать историю. Например, провокационную историю с Бучей подлые бандеровцы позаимствовали у своих бывших фашистских друзей. Когда после того, как советские войска в 1945 г . не надолго оставили Нерсдорф, тут же набежали эсэсовцы, которые собрали жертв бомбежек и стали отрубать им руки, вспарывать животы, прибивать к крестам. И, конечно, после этого они стали фотографировать, сваливая все это на советских солдат! Однако в Буче бандеровские убийцы и провокаторы в деле фальсификации пошли еще дальше, надписав на остатках взорванных бомб слова "Для детей". Подобного еще не знала история войн и в с вязи с этим вызывает возмущение , почему Ваше письмо было адресовано русским военным, а не майданутым бандеровцам !

Любопытно также, почему Ваши "миролюбивые патриоты"не протестуют против 336 американских биолабораторий, расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий! Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, которых намеревались использовать для распространения этой опасной инфекции на российской территории !

И вот после всего вышесказанного Вы и другие облапошенные западные "борцы за справедливость" ополчились на Матушку-Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считаете блюстителями демократии!Выходит ,что американцам можно все , а русским даже нельзя защищать свои границы от западной экспансии! Однозначно мне всех вас просто жаль !Побойтесь Бога и трезво оцените ситуацию !

Вместе с тем трудно понять логику митингующих неадекватных "борцов за справедливость" , которые игнорируют мнение многих журналистов, особенно американских, о том, что в надежде разжечь антиправительственные настроения в России Украина применяет ужасную тактику размещения фотографий и видео пленных и убитых российских солдат в интернете для всеобщего обозрения.Однозначно подобные действия можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства!Вот она — ужасающая сущность майданутых бандеровцев, которых неадекватные русофобы, подобные Вам, считают героями !

Важно также отметить, что Россия проводит спецоперацию, опираясь на международное право, согласно договору о военной помощи Луганской и Донецкой народным республикам (ЛДНР) для признания их независимости.Согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут «самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».Одновременно с этим не понятно, почему Украина не объявляла России войну?А все очень просто , поскольку режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий!

Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови Зеленский все-таки отменит постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал его коррумпированный предшественник Порошенко?Вместе с тем разве не позор и обыкновенный вандализм принятие Верховной Радой Украины закона о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию России?!

В этом отношении заслуживает внимания выступление в Бундестаге представителя партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, которая громогласно заявила, что Евросоюз сам виноват в сегодняшней конфронтации на Украине, т.к. много лет провоцировал обещаниями взять Украину в НАТО, чего Россия никогда не допустит.Об этом она уже 20 лет подряд говорит. Однозначно, чтобы Украина могла выстоять, ей нельзя быть ничьим аванпостом , поскольку только нейтралитет может спасти ее от распада! Тем самым Украина могла бы стать для всех вместо объекта для ссор – страной, которая бы послужила мостом между востоком и западом.Кроме того, госпожа Вайдель заявила, что санкции принесут больше вреда Германии, чем России, поскольку немецкая энергетика в основном зависят от российского газа.В заключение она призвала отказаться от чёрно-белого мышления и найти мирное решение вопроса.

К сожалению, сегодня в Европе мало таких честных и трезвомыслящих политиков, а больше амбициозных и продажных политиков, подобных Вам, которые засоряют мозги своим беспечным соотечественникам!Например, много таких политиков в Швеции,где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка.Скажу больше, многие слабоумные шведы в данном случае сопоставили балалайку с свастикой!

Вместе с тем Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно!По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки,который по приказу своих западных покровителей уничтожает свой народ !

Как тут не вспомнить историю японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

К сожалению, и нынешний президент США своими неадекватными действиями и агрессивной политикой подвергает весь мир угрозе начала Третьей мировой войны,уже забыв как именно он в 1999 году предложил бомбить Белград и отправил американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае.Надеюсь,президент Байден в свое время ответит за все свои кровавые злодеяния, приведшие гибели десятка тысяч мирных жителей в разных частях земного шара !



Кроме того, своими неадекватными высказываниями он наносит ущерб имиджу своей страны, когда, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником", "убийцей"и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится), очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением кровожадных американских наемников на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество!

И подобные неадекватные слова в адрес величайшего государственного деятеля России говорит президент страны,который сыграл значительную роль в организации переворота и создании нацистского режима на Украине в 2014 году и который непосредственно повинен в убийстве мирных граждан в Донбассе и в Белграде!

Дорогая моя, госпожа президент! Исходя из всего вышесказанного,Вам следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как полностью уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории! Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО! И я очень надеюсь, что Вы больше не будете делать столь неадекватных заявлений в адрес героического российского народа и больше не будете позорить свою страну столь необдуманными выступлениями !Кроме того, хотелось бы посоветовать Вам, чтобы Вы больше внимания уделяли домашнему хозяйству, а не международной политике!

В заключение, я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !