Свадебный бунт 1705 года

В воскресенье 9 августа 1705 года (29 июля по старому стилю) в Астрахани было заключено необычно много браков – больше сотни. Для города того времени, пусть и довольно оживленного, цифра огромная.

Причина такого стремления обзавестись семьей, правда, была не особенно веселой – то было начало бунта против петровских реформ. Платить огромные налоги, носить европейское платье, брить бороду – еще куда ни шло. Но вот в дела сердечные астраханцы пускать царскую власть не собирались.

Какой была Астрахань накануне бунта

В те годы Астрахань связывала Россию с восточными государствами, через город шла торговля, осуществлялось судоходство, сюда постоянно прибывали купцы, не только русские, но и иностранные. Население было представлено многими национальностями – сказывалось прошлое Астраханского края: когда-то это был главный торговый город Золотой Орды, потом – столица Астраханского ханства, а с XVI века за ценный в географическом смысле порт боролись сразу несколько государств. Иван Грозный поставил точку в этой борьбе, сумев не только захватить Астрахань, но и отбить атаки менее удачливых правителей.

Астрахань в XVII веке. Гравюра.

В XVII веке здесь вовсю строили суда, переправляли товары, занимались рыболовством – город был оживленным.

Несколько тысяч человек было занято в охране: на устройство астраханского гарнизона средств не жалели. Сюда же были сосланы московские стрельцы после бунта 1682 года, здесь оседали беглые. Много национальностей, много разных социальных групп – казалось, объединить их невозможно. И все-таки против властей выступили слаженно.

Ф. де Ханен. Рынок ковров в Астрахани. 1913.

Царь Петр, вдохновившись увиденным в Европе, решил «переодеть» и «побрить» своих подданных. В январе 1705 года были опубликованы размеры пошлин, которые должны выплачивать желающие сохранить бороды: сумма в 60 рублей в год для посадских, купцов, дворян и чиновников была очень существенной. А самое неприятное, что делами в Астрахани заправлял воевода Тимофей Ржевский, который взялся исполнять царские распоряжения с чрезмерным усердием.

Царь – хороший, бояре – плохие

Платье укорачивали и обрывали прямо на улицах, причем – и мужчинам, и женщинам. Брили грубо, оставляли раны. Все это учиняли служилые люди, которых воевода посылал «к церквам и по большим улицам». Но не только этим провинился градоначальник, он прибрал к рукам всю торговлю, за определенную мзду устанавливая монополии, налоги превратил в поборы, которые превращали купеческое дело в убыточное. Татарам он запретил брать воду из реки, заставив покупать ее из бочек у откупщиков – тех, кто получил свой «бизнес» на откуп у воеводы. Злоупотребления чиновника достигли такого размаха, что он восстановил против себя сразу многие социальные группы.

Кремль в Астрахани.

Но то причины, а поводом стал слух, который распустил некто «Степан москвитин», стрелецкий сын, прибывший из Москвы. Он поведал, что Ржевский, якобы чересчур рьяно выполняя царскую волю, намерен запретить на семь лет браки православные, а девиц будут отдавать только за немцев. Результатом стал тот самый «свадебный бум», а сразу после него, рано утром 10 августа, началось Астраханское восстание. Оно не было спонтанным, мятеж возглавили несколько десятков человек, среди них купцы и посадские люди, стрельцы и казаки, астраханцы и иногородние. Около трехсот человек ворвались в кремль, начали бить в набат, после чего сбежались «разных полков и разных чинов люди». Учреждения, занятые сборами, были захвачены.

К. Маковский. Боярский свадебный пир.

В то же утро был убит воевода Тимофей Ржевский, выбрано городское собрание – круг, которое отменило новые налоги и указ о европейском платье. К восставшему городу присоединились еще несколько – Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терки. Отправились и в Царицын (Волгоград), но к тому времени Петр I уже предпринял некоторые меры и обратился к калмыцкому хану Аюке, и бунтовщикам пришлось прервать свое движение вверх по Волге. К восстанию, не то против решений самого Петра, не то против злоупотреблений на местах призывали присоединиться и другие города. Царь поручил решить вопрос с бунтом фельдмаршалу Борису Шереметеву, отозванному для этих целей с севера, где шли сражения со шведами.

В. Суриков. Степан Разин. Не так много времени прошло после того, как в Астрахани хозяйничал другой смутьян - потому власть действовала жестко.

Чем закончился бунт

Фельдмаршал Шереметев получил от Петра напутствие договариваться без применения силы, обещать бунтовщикам помилование за согласие отдать власть мирным путем. По пути к Астрахани Шереметев усмирил волнения в Казани, затем взял Черный Яр. В начале марта трехтысячные войска подошли к городским стенам. После нескольких дней сражений Астрахань была взята, а руководители бунтовщиков – всего чуть меньше трех сотен человек – схвачены и отправлены в Москву для производства следствия. По результатам многие из восставших были казнены.

И. Аргунов. Борис Петрович Шереметев.

Считается, что возникшее единодушие среди восставших недолго оставалось таким – разные интересы разных групп породили противоречия: купцам, ремесленникам, стрельцам и холопам было трудно договориться между собой. Кроме того, царю, по видимости, верили – лозунги о его свержении не провозглашались и вообще в происходившем винили местных управленцев. Спустя более чем пятнадцать лет Петр I побывал в Астрахани – никаких следов волнений 1705-1706 годов в городе не наблюдалось. Шереметеву за успешный разгром бунтовщиков были пожалованы, помимо денежных сумм, несколько деревень.

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