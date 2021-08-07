Странные и удивительные факты об Антарктиде

Антарктида – это замороженный континент, по сути, огромный остров, расположенный на дне мира, одновременно таинственный и холодный. Он интересен, недавно открыт и окутан многими мифами. Однако странная реальность Антарктиды удивительнее вымысла. В Антарктиде нас ждут уникальные научные открытия. Также здесь нас подстерегают малоизвестные опасности, которые способны лишить человека жизни.
10. Смертоносные тюлени
Антарктида ледяная, поэтому в воде вам нужно опасаться не акул. Здесь обитают действительно ужасные, гигантские плотоядные тюлени, известных как морские леопарды, которые просто поедают людей. Обычно эти животные вырастают огромными и едят пингвинов, но в июле 2003 года британский морской биолог Кирсти Браун (Kirsty Brown) погибла в результате атаки гигантского тюленя. Эти монстры могут достигать шокирующих 4 м в длину и весить 450 кг. Браун работала в Британской антарктической службе (British Antarctic Survey). Ее коллеги стали свидетелями нападения и попытались вмешаться.
Браун, которой было 28 лет, занималась сноркелингом в водах у Антарктического полуострова и находилась в непосредственной близости от исследовательской станции Ротера (Rothera Research Station).
Гигантский тюлень, способный развивать в воде скорость до 40 км в час, не дал жертве реальных шансов отбиться. После того, как биолога вытащили из воды на спасательную лодку, ее попытались оживить, но она слишком серьезно пострадала.
9. Подледные вулканы
Представьте, что будет, если положить глыбу льда на кухонную плиту. Лед начнет таять, обнажая раскаленные докрасна элементы внизу. Антарктида может ассоциироваться с холодом, но в некоторых районах она пылает. Идя по антарктическому льду, исследователи могут не осознавать, какой жар скрывается подо льдом. Продолжаются открытия подледных вулканов, где тающие части ледника покрывают раскаленный активный кратер. В действительности замерзший континент – это место высокой вулканической активности. Исследователи из Эдинбургского университета (University of Edinburgh) впервые показали, что в Антарктиде самая высокая концентрация активных вулканов на Земле, некоторые из них расположены подо льдом, а другие выше.
На картах Антарктиды показаны только два действующих вулкана, но исследователи предполагают, что истончение ледяного щита может привести к снижению давления, а это означает, что множество спящих антарктических вулканов могут ожить. Хотя случаев, когда бесстрашные исследователи действительно проваливались под растаявший лед, не было, сам факт того, что вулканов много, они горячи и непредсказуемы, требует некоторой осторожности. Похоже, Антарктида - это место, где можно не только очень быстро замерзнуть, но и, если не повезет, растаять.
8. Ужасающие трещины
Вам простительно считать, что путешествие в Антарктиду ограничится бесцельным блужданием по замерзшей поверхности в костюме, напоминающем снаряжение для космических исследований. Однако, если вы не потрудитесь узнать, какие районы «плохие», то легко провалитесь на несколько десятков метров вниз, разбившись насмерть. Континент покрыт огромными расщелинами глубиной в несколько десятков метров, и многие из них нельзя увидеть, пока не шагнешь в пустоту. Добавьте блики солнца на льду, и вы получите реальную опасность.
В Антарктиде земля действительно может поглотить потому, что ледяной ландшафт прекрасно скрывает недостатки поверхности. Ужасным стал случай в 1965 году, когда расщелина поглотила антарктический исследовательский аппарат, экипаж которого погиб. 14 октября того же года экспедиция, куда входили Джон Росс (John Ross), Джереми Бейли (Jeremy Bailey), Дэвид Уайлд (David Wild) и Джон Уилсон (John Wilson) (путешествовавших на тягаче) находилась вблизи исследовательской станции Галлея в Восточной Антарктиде, когда перед ними неожиданно возникла расщелина. Машина пролетела 30 м и разбилась. Росса внутри не было, что спасло его от смерти. Тягач был раздавлен в результате падения, но тяжело раненный Бейли был еще жив и до того, как умер, успел крикнуть Россу, что Уайлд и Уилсон погибли.
7. Антарктида – что-то новое для человечества
Антарктида может быть зацементирована или, скажем, заморожена в сознании людей во всем мире как знаменитый континент-остров с пингвинами, но это ледяное царство открыли совсем недавно. С древних времен предполагали, что Антарктида существует, и ее называли «Terra Australis», что означает «южная земля», но впервые этот континент воочию наблюдала русская экспедиция 1820 года.
Антарктический пейзаж вызывал интерес у самой разной аудитории, от морских котиков до географов. В числе важных вех в постепенном открытии Антарктиды такие как первая высадка на континент в 1821 году Джона Дэвиса (John Davis), американского моряка, который приплыл из своего дома в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в залив Хьюз, Антарктида, где и сошел на берег. Еще одна веха была установлена в 1899 году, когда Карстен Борхгревинк (Carsten Borchgrevink) и его команда отплыли на судне Southern Cross к мысу Адар (Adare), перезимовав в самодельных хижинах, впервые установив их на континенте. К 1909 году люди достигли магнитного Южного полюса, а в 1911 году – географического Южного полюса.
6. Антарктида: самая сухая пустыня Земли
С точки зрения ее климата, Антарктида похожа на странного скрягу. Хотя здесь есть огромное количество воды, она «заперта» в отложениях льда, в то время, как сам климат сухой. Настолько сухой, что Антарктида классифицируется как пустыня, и не просто пустыня, а самое сухое место на Земле. Долина Смерти в Калифорнии или пустыня Сахара являются более влажными местами, чем сухие долины Антарктиды, которые в течение пару миллионов лет не видели никаких дождей. В среднем за год здесь выпадает менее 10 см осадков. В глубине континента ежегодное количество осадков достигает 5 см.
Кроме того, антарктическая пустыня является самой большой пустыней в мире. Определение пустыни, куда вписывается Антарктида, подразумевает регион, где выпадает до 25 см осадков в год. В понятие осадков входит не только дождь, но также туман, снег или мокрый снег. Часто антарктические метели иллюзорны: снег падает не с неба, а поднимается с земли ветрами, дующими здесь.
5. Супер-ветер
Антарктическая погода действительно экстремальная. Настолько, что выход без надлежащей защиты может быстро обернуться фатальным исходом. Тот факт, что здесь очень холодно, не означает, что не может стать еще холоднее. Континент Антарктида на 98% покрыт льдом, на котором развиваются экстремально холодные погодные условия. Есть такое метеорологическое явление, когда более плотный холодный воздух высвобождается из замерзающей внутренней части континента и с огромной скоростью несется вниз по прибрежным склонам. Такой ветер может развивать скорость до 320 км в час. Этот ветер называют катабатическим.
Такой сильный ветер существенно снижает видимость. Даже если исследователи хорошо экипированы и надежно привязаны к земле, вероятность падения в расщелины или с утесов значительно увеличивается. В то время как в центре континента сухо и пустынно, ветры здесь менее экстремальные, чем на антарктическом побережье. На Южном полюсе, расположенном на высоте 2 800 м, самая высокая скорость ветра составила 92 км в час.
4. Невероятные открытия метеоритов
В Антарктиде преобладает лед, что создает уникальную среду, в которой образуются замороженные «пустоши», идеальные для обнаружения внеземных артефактов. Речь идет не о маленьких зеленых гуманоидах, а о метеоритах. Потрясающие 90% мировых открытий метеоритов были сделаны в Антарктиде. Хотя это кажется нелогичным, лед и ледниковая активность континента улавливают, скрывают, а затем обнажают метеориты, подобно часовому механизму, когда лед прижимается к Трансантарктическим горам и разрушается. Это удивительный процесс, совершенно не похожий ни на что другое на Земле.
Среди метеоритов, обнаруженных в Антарктике, некоторые особенно выделяются своими размерами и историями, которые они могут рассказать. Самый большой из обнаруженных на сегодняшний день внеземных камней достигает размера 0,6х0,6х0,45 м и содержит сложные минеральные соли, оставшиеся после процесса выпаривания. Хондритные метеориты содержат ключ к открытиям о природе древней солнечной системы, а также древнюю пред-воду Земли, сохранившуюся в кристаллах минералов. Холодная погода Антарктиды и отсутствие растительности или песочной эрозии означает, что метеориты находятся в очень хорошем состоянии для изучения.
3. Подледниковые озера
Антарктида - это не просто ледяной щит, покрывающий скалистый континент. Это было бы слишком просто. Антарктида гораздо более сложная и странная. Под очень толстым ледяным щитом, средняя толщина которого составляет 1 800 м, было обнаружено более 400 подледниковых озер. Крупнейшим из них является огромное озеро Восток, расположенное ниже исследовательской станции Восток.
Другое большое озеро, Мерсер (Mercer), занимает подо льдом площадь около 140 квадратных километров. Пробы, взятые из озера, показали высокую концентрацию жизни в виде бактерий, соответствующую 10 000 бактерий на миллилитр воды. Расположенное на западе Антарктиды, в нескольких сотнях километров от Южного полюса, это озеро, как полагают, питается древними отложениями углерода, которые поддерживают плотность жизни, не очень высокую по стандартам остального мира, но исключительно высокую для подледникового озера. В дальнейшем для исследования Антарктиды будут использоваться новейшие технические достижения, чтобы обнаружить подобные места и найти то, что в них обитает.
2. Цивилизация Антарктиды
Современная цивилизация вторглась в Антарктиду более серьезно, чем можно вообразить. На замершем континенте Аргентина создала полноценный город под названием База Эсперанса (Base Esperanza), где можно проводить самые разные научные исследования. Другой город, основанный Чили и известный как Вилла лас Эстреллас (Villa Las Estrellas) на острове Кинг-Джордж (King George), находится недалеко от Антарктического полуострова. Это единственные два гражданских города Антарктиды. Большинство жителей остаются здесь на летний сезон от трех до шести месяцев. Как только наступает зима, приехать или уехать отсюда практически невозможно.
В Антарктиде есть ряд других замечательных продуктов цивилизации, в том числе семь церквей, среди которых «Снежная часовня», сгоревшая, несмотря на холод, а также 40 аэропортов. По состоянию на 2009 год в Антарктиде родилось 11 человек. Первым человеком, родившимся в Антарктике, был Эмилио Маркос Пальма (Emilio Marcos Palma). Это произошло 7 января 1978 года на аргентинской Базе Эсперанса. Впоследствии на этой базе родилось еще семь человек, а еще три человека родились на базе президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы (Eduardo Frei Montalva).
1. Странные беспозвоночные
Антарктида – это суровые погодные условия и обстановка, но обитающие здесь беспозвоночные странные и порой ужасные. Холодному климату континента противостоит только один вид насекомых, Belgica antarctica - антарктическая мошка. Это крошечное, блестящее, черное беспозвоночное может похвастаться самым маленьким известным науке геном насекомого. Технически мошка – это муха, но без крыльев. Еще более странно, что в течение двух зим мошки находятся во льду в виде личинок, прежде чем превратиться во взрослых особей и прожить 10 дней.
В воде любителей беспозвоночных ожидает настоящий кошмар. Морской червь Eulagisca gigantea вырастает до 20 см и патрулирует ледяные воды Антарктиды. Это недавно обнаруженное создание может похвастаться огромными, похожими на человеческие, зубами, прикрепленными к удлиненной мясистой голове. Существо удивительно напоминает инопланетянина из фантастического фильма. Если вас и это не пугает, то обратите внимание на гигантского кальмара, достигающего невероятных размеров. Один экземпляр, пойманный в Антарктиде, весил 350 кг, его глаза были размером с тарелки, зубы – большие и острые, а щупальца способны причинить больший ущерб, чем щупальца Гигантского кальмара.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2275495618146995171/
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