Странные и удивительные факты об Антарктиде



Антарктический пейзаж вызывал интерес у самой разной аудитории, от морских котиков до географов. В числе важных вех в постепенном открытии Антарктиды такие как первая высадка на континент в 1821 году Джона Дэвиса (John Davis), американского моряка, который приплыл из своего дома в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в залив Хьюз, Антарктида, где и сошел на берег. Еще одна веха была установлена в 1899 году, когда Карстен Борхгревинк (Carsten Borchgrevink) и его команда отплыли на судне Southern Cross к мысу Адар (Adare), перезимовав в самодельных хижинах, впервые установив их на континенте. К 1909 году люди достигли магнитного Южного полюса, а в 1911 году – географического Южного полюса.



6. Антарктида: самая сухая пустыня Земли







С точки зрения ее климата, Антарктида похожа на странного скрягу. Хотя здесь есть огромное количество воды, она «заперта» в отложениях льда, в то время, как сам климат сухой. Настолько сухой, что Антарктида классифицируется как пустыня, и не просто пустыня, а самое сухое место на Земле. Долина Смерти в Калифорнии или пустыня Сахара являются более влажными местами, чем сухие долины Антарктиды, которые в течение пару миллионов лет не видели никаких дождей. В среднем за год здесь выпадает менее 10 см осадков. В глубине континента ежегодное количество осадков достигает 5 см.



Кроме того, антарктическая пустыня является самой большой пустыней в мире. Определение пустыни, куда вписывается Антарктида, подразумевает регион, где выпадает до 25 см осадков в год. В понятие осадков входит не только дождь, но также туман, снег или мокрый снег. Часто антарктические метели иллюзорны: снег падает не с неба, а поднимается с земли ветрами, дующими здесь.



5. Супер-ветер







Антарктическая погода действительно экстремальная. Настолько, что выход без надлежащей защиты может быстро обернуться фатальным исходом. Тот факт, что здесь очень холодно, не означает, что не может стать еще холоднее. Континент Антарктида на 98% покрыт льдом, на котором развиваются экстремально холодные погодные условия. Есть такое метеорологическое явление, когда более плотный холодный воздух высвобождается из замерзающей внутренней части континента и с огромной скоростью несется вниз по прибрежным склонам. Такой ветер может развивать скорость до 320 км в час. Этот ветер называют катабатическим.



Такой сильный ветер существенно снижает видимость. Даже если исследователи хорошо экипированы и надежно привязаны к земле, вероятность падения в расщелины или с утесов значительно увеличивается. В то время как в центре континента сухо и пустынно, ветры здесь менее экстремальные, чем на антарктическом побережье. На Южном полюсе, расположенном на высоте 2 800 м, самая высокая скорость ветра составила 92 км в час.



4. Невероятные открытия метеоритов









В Антарктиде преобладает лед, что создает уникальную среду, в которой образуются замороженные «пустоши», идеальные для обнаружения внеземных артефактов. Речь идет не о маленьких зеленых гуманоидах, а о метеоритах. Потрясающие 90% мировых открытий метеоритов были сделаны в Антарктиде. Хотя это кажется нелогичным, лед и ледниковая активность континента улавливают, скрывают, а затем обнажают метеориты, подобно часовому механизму, когда лед прижимается к Трансантарктическим горам и разрушается. Это удивительный процесс, совершенно не похожий ни на что другое на Земле.



Среди метеоритов, обнаруженных в Антарктике, некоторые особенно выделяются своими размерами и историями, которые они могут рассказать. Самый большой из обнаруженных на сегодняшний день внеземных камней достигает размера 0,6х0,6х0,45 м и содержит сложные минеральные соли, оставшиеся после процесса выпаривания. Хондритные метеориты содержат ключ к открытиям о природе древней солнечной системы, а также древнюю пред-воду Земли, сохранившуюся в кристаллах минералов. Холодная погода Антарктиды и отсутствие растительности или песочной эрозии означает, что метеориты находятся в очень хорошем состоянии для изучения.



3. Подледниковые озера







Антарктида - это не просто ледяной щит, покрывающий скалистый континент. Это было бы слишком просто. Антарктида гораздо более сложная и странная. Под очень толстым ледяным щитом, средняя толщина которого составляет 1 800 м, было обнаружено более 400 подледниковых озер. Крупнейшим из них является огромное озеро Восток, расположенное ниже исследовательской станции Восток.



Другое большое озеро, Мерсер (Mercer), занимает подо льдом площадь около 140 квадратных километров. Пробы, взятые из озера, показали высокую концентрацию жизни в виде бактерий, соответствующую 10 000 бактерий на миллилитр воды. Расположенное на западе Антарктиды, в нескольких сотнях километров от Южного полюса, это озеро, как полагают, питается древними отложениями углерода, которые поддерживают плотность жизни, не очень высокую по стандартам остального мира, но исключительно высокую для подледникового озера. В дальнейшем для исследования Антарктиды будут использоваться новейшие технические достижения, чтобы обнаружить подобные места и найти то, что в них обитает.



2. Цивилизация Антарктиды



Современная цивилизация вторглась в Антарктиду более серьезно, чем можно вообразить. На замершем континенте Аргентина создала полноценный город под названием База Эсперанса (Base Esperanza), где можно проводить самые разные научные исследования. Другой город, основанный Чили и известный как Вилла лас Эстреллас (Villa Las Estrellas) на острове Кинг-Джордж (King George), находится недалеко от Антарктического полуострова. Это единственные два гражданских города Антарктиды. Большинство жителей остаются здесь на летний сезон от трех до шести месяцев. Как только наступает зима, приехать или уехать отсюда практически невозможно.



В Антарктиде есть ряд других замечательных продуктов цивилизации, в том числе семь церквей, среди которых «Снежная часовня», сгоревшая, несмотря на холод, а также 40 аэропортов. По состоянию на 2009 год в Антарктиде родилось 11 человек. Первым человеком, родившимся в Антарктике, был Эмилио Маркос Пальма (Emilio Marcos Palma). Это произошло 7 января 1978 года на аргентинской Базе Эсперанса. Впоследствии на этой базе родилось еще семь человек, а еще три человека родились на базе президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы (Eduardo Frei Montalva).



1. Странные беспозвоночные







Антарктида – это суровые погодные условия и обстановка, но обитающие здесь беспозвоночные странные и порой ужасные. Холодному климату континента противостоит только один вид насекомых, Belgica antarctica - антарктическая мошка. Это крошечное, блестящее, черное беспозвоночное может похвастаться самым маленьким известным науке геном насекомого. Технически мошка – это муха, но без крыльев. Еще более странно, что в течение двух зим мошки находятся во льду в виде личинок, прежде чем превратиться во взрослых особей и прожить 10 дней.



В воде любителей беспозвоночных ожидает настоящий кошмар. Морской червь Eulagisca gigantea вырастает до 20 см и патрулирует ледяные воды Антарктиды. Это недавно обнаруженное создание может похвастаться огромными, похожими на человеческие, зубами, прикрепленными к удлиненной мясистой голове. Существо удивительно напоминает инопланетянина из фантастического фильма. Если вас и это не пугает, то обратите внимание на гигантского кальмара, достигающего невероятных размеров. Один экземпляр, пойманный в Антарктиде, весил 350 кг, его глаза были размером с тарелки, зубы – большие и острые, а щупальца способны причинить больший ущерб, чем щупальца Гигантского кальмара.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2275495618146995171/

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