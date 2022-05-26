Золотой век: почему Польша все еще грезит временами Речи Посполитой

Русские сыграли фатальную роль в судьбе имперских амбиций сразу нескольких своих беспокойных соседей, претендовавших на земли самой России и влияние в значительной части Старого Света. Судьба Польши - яркий тому пример.

Древнепольское государство, возникшее вскоре после Руси, практически синхронно с восточным соседом пережило эпоху феодальной раздробленности, которую поляки переносили тоже очень тяжело – утратив часть своих земель и оказавшись на целое столетие в зависимости от Германской империи. Били Польшу в это время тевтонцы, пруссы, литовцы, чехи и юго-западные русские княжества. Прошлись по ее землям монгольские войска.

В XIV веке Польша снова объединилась, и сама уже начала экспансию, захватив с 1349 по 1366 годы Галицию и Волынь. Некоторое время Польша была «младшим» союзником Венгрии, однако Кревская уния резко усилила ее международные позиции.

В ходе событий Ливонской войны Польша заключила Люблинскую унию с Литвой (играя в ней «первую скрипку») и резко расширила свои владения в Прибалтике. Возглавляемая де-факто поляками Речь Посполитая стала могущественной державой раскинувшейся от Балтийского до Черного моря.

В 1596 году в Бресте поляки вынудили часть православных епископств, расположенных на территории современной Белоруссии и Украины, уйти под власть Римско-католической церкви.

Против населения, оставшегося верного Православию, развернулись репрессии. Воспользовавшись Смутным временем в России и пресечением династии Рюриковичей, поляки сначала попытались усадить на русский престол Лжедмитрия, а затем – с помощью «Семибоярщины» навязали России в качестве царя своего королевича Владислава. В Москву вошел польский гарнизон, устроивший вскоре в столице резню. Но в 1612 году поляков из столицы выдворило народное ополчение под руководством Минина и Пожарского. После этого Речь Посполитая предприняла еще несколько попыток прорваться к Москве, но все они оказались безуспешны.

Вскоре после разгрома в России, поляков стали преследовать неудачи. Шведы отбили у них часть Прибалтики. А затем в ответ на притеснение православных началось масштабное восстание казаков и крестьян под руководством Богдана Хмельницкого (по некоторым данным, поддержанное Москвой). Игравшее в нем основную роль Войско Запорожское разгромило польские войска на значительной части территорий современной Украины и Белоруссии, и вошло по результатам Переяславской Рады 1654 года в состав России. Воспользовавшись ситуацией, Россия начала наступление на Польшу, вернув себе Смоленск, Могилев и Гомель, а шведы атаковали Речь Посполитию со стороны Прибалтики, заняв даже Варшаву, и принудив ее к отказу от ряда подконтрольных ей земель. В 1658 - 1662 годах поляки, используя смерть Хмельницкого и измену части казацкой старшины, в свою очередь атаковали российские и запорожские войска, оттеснив их за Днепр. Однако последовавшие за этим неудачи вынудили Речь Посполитию подписать с Россией мирные договоры, вернув ей все земли, отторгнутые по итогам Смутного времени плюс Левобережную Малороссию и Киев. Это и стало началом конца польского могущества.

В XVIII веке за влияние на Польшу развернулась борьба между Россией и Швецией. Постепенно Варшава оказалась в полной зависимости от Москвы. Восстания недовольных таким положением вещей поляков привели, в конце концов, к трем разделам страны между Россией, Австрией и Пруссией, а выступление на стороне Наполеона – к окончательном разделу бывшей Речи Посполитой на Венском конгрессе.

Восстановить «Польска от можа до можа» Варшава попыталась во время Гражданской войны в России, получив независимость из рук большевиков. Однако это закончилось для нее советскими войсками под Варшавой. И лишь чудо и поддержка западных государств, позволили Польше выйти из той войны, прихватив территории Западной Украины и Белоруссии. В 1930-е годы Варшава возлагала большие надежды на совместные действия с Адольфом Гитлером и даже успела в союзе с немцами принять участие в разделе Чехословакии, но нацисты надежды поляков, как известно, обманули. В итоге, Польша осталась в таких границах, которые ей позволили установить страны-победители во Второй мировой войне. Сегодня в Варшаве со стороны правого лагеря раздаются голоса, требующие экспансии на восток, однако пока что Польша все еще далеко от могущества времен Речи Посполитой.

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А вы знали об этом?

Самой узкой страной в мире признано полинезийское государство Тувалу. Занимающее площадь в 26 квадратных километров, оно расположено в тихом океане немного южнее экватора, и представляет собой скопление атоллов и островов. На протяжение многих лет здесь живут местные жители, несмотря на то, что острова находятся друг от друга на большом расстоянии.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43202627203)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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