«Грязная Диана» и другие интересные факты из 80-х

Принцесса Диана любила «Грязную Диану» — хит Майкла Джексона

В 1988 году Майкл Джексон исключил песню «Dirty Diana» («Грязная Диана») из сет-листа концерта, который должен был проходить в Лондоне, когда ему сказали, что принцесса Диана будет лично присутствовать на шоу. Узнав об этом решении, принцесса попросила Джексона вернуть песню в программу, пояснив, что «Грязная Диана» — её любимая песня. А почему бы и нет?

До 1987 года в Исландии не было телевещания по четвергам

Идея была в том, что четверг оставался «днём для общения». Сейчас исландцы, родившиеся до 1987 года, шутят, что их, скорее всего, зачали в четверг.

В 1989 году Билл Гейтс самостоятельно оказал клиенту Microsoft необходимую техподдержку

В 1989 году Билл Гейтс лично ответил на звонок в службу поддержки Microsoft и, представившись своим полным именем Уильям, помог клиенту решить его проблему. Беседа с Гейтсом так понравилась клиенту, что в следующий раз, когда ему понадобилась помощь, он позвонил и потребовал пригласить к телефону именно Уильяма.

Билл Гейтс В 1980-х годах учёные планировали вывести породу кошек, меняющих цвет

В 1981 году группа учёных работала над идеей генной инженерии кошек. Предполагалось вывести такую породу домашних кошек, представители которой меняли бы цвет в присутствии радиации, а также привить людям привычку убегать и прятаться в убежище, если они видят, что кошка меняет цвет.

Фотоаппарат «Смена-символ» применялся советскими альпинистами при восхождении на Эверест в 1982 году

Этот фотоаппарат вернулся из экспедиции в исправном состоянии и хранится сейчас в Политехническом музее в Москве.

В Новый 1986 год в Германии произошло досадное недоразумение

«Смена-символ»

31 декабря 1986 года немецкий телеканал Das Erste по ошибке показал прошлогоднее обращение Гельмута Коля. Правильную версию новогоднего обращения канцлера Германия увидела только 1 января 1987 года, когда ошибку заметили.

В начале 1980-х годов кино выпускали на виниловых пластинках

В 1981 году в США кино выпускали на виниловых пластинках. Носители под названием Capacitance Electronic Disc представляли собой 12-дюймовые диски, информацию с которых видеопроигрыватели считывали при помощи иглы. Спустя три года изобретение было снято с производства из-за резкого падения продаж.