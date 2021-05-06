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6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой

На нашей планете есть места, где нет жизни — там ничего не растет и нет животных, и только люди изредка наведываются туда. 

Это мёртвые, бесплодные места, которые, однако, привлекают нас своей красотой и загадочностью.

Токсичное озеро на острове Ява

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой

В восточной части индонезийского острова Ява есть один из самых красивых уголков на нашей планете. На высоте 2799 метров над уровнем моря возвышаются несколько вулканов с большим количеством кратеров. Самым восхитительным из них является Кавах Иджен с красивейшим бирюзовым озером около 1 километра диаметром и глубиной до 200 метров. Но пусть вас не прельщает эта красота.

Значение водородного показателя или рН воды в озере менее 0,3. Для тех, кому этот показатель ничего не говорит, приведем пример: электролит в свинцовых аккумуляторах имеет значение pH менее 1. То есть фактически это не вода, а кислота плавает в озере, благодаря которой у него такой красивый цвет. Любой организм, даже металлическая консервная банка моментально растворяются в этой «воде».

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Местные жители в кратере Кавах Иджен добывают серу. 

На дне кратера образовались фумаролы — воронки, трещины, служащие источниками горячих газов.

Температура в них может доходить до 245 градусов по Цельсию.

Врата Валгаллы в Námaskarð, в Исландии

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


NĂĄmaskard — регион на севере Исландии, который находится у подножия горы Namafjall — это земля вулканов и гейзеров в чистом виде. Здесь у живых организмов нет ни малейших шансов для вегетации, поэтому не удивительно, что это активная геотермальная область является одним из самых ужасающих пейзажей на Земле. Вся поверхность здесь покрыта пузырящейся грязью, над которой стелятся серные облака пара, а вулканы выделяют ядовитые газы.

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Это место выглядит как ад на земле, но местные жители его называют «Воротами в Валгаллу», которые согласно исландским сагам считаются местным раем…

Boiling Lake или Кипящее озеро в Доминике

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


На райских Карибских островах есть уголок, который у одних вызовет восхищение, у других — ужас. Над изумрудными почти кипящими водами стелется пар содержащий большое количество серы. Температура воды около берега больше 91 градуса Цельсия.

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Кипящее озеро.Никому еще не удалось измерить температуру воды в самой середине озера, поскольку там постоянно булькает кипяток.

Долина Смерти в США

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Долина Смерти — это самое сухое и самое низкое место в Соединенных Штатах. В июле 1913 года здесь была зарегистрирована температура почти 57 градусов по Цельсию, это был рекорд самой высокой температуры на Земле, который в течение длительного времени не был побит. Название долины полностью соответствует преобладающим здесь условиям. Одно из самых красивых мест в Долине смерти — это Забриски Пойнт (на фото).

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Еще одно красивое и одновременно морозящее кровь в жилах место в Долине Смерти — это Badwater (Плохая Вода). Высокие температуры в здешних местах — средняя примерно 50 градусов по Цельсию — не дают шансов живым организмам на активную жизнедеятельность.

Dead Vlei или Мёртвое болото в Намибии

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Пейзажи пустыни Намиб — высохшие акации на фоне оранжево-красных дюн — это одно из самых символичных мест на Земле. Dead Vlei находится в Национальном парке Sossussvlei в Намибии. Это часть огромной пустыни Намиб, которая дала свое название стране.

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Впечатляющие песчаные дюны Dead Vlei — это место, которое каждый хотя бы раз должен увидеть в своей жизни.

Мёртвое море (Израиль, Иордания)

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Мёртвое море находится ниже уровня моря и с каждым годом снижается еще на 1 метр. Побережье моря — это самый низкий участок суши на Земле. А также это один из самых соленых водоемов на планете. Соленость озера так высока, что делает невозможной жизнь почти всех живых организмов в ней, за исключением некоторых одноклеточных водорослей.

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой


Берега Мёртвого моря усеяны очень красивыми кристаллами соли, но ходить по ним босиком не так уж и приятно.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2207300845814155619/

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