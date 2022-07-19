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Почему японцы купаются вместе с дочерями?

Многих иностранцев удивляет то, что японские папаши принимают ванну вместе с уже довольно взрослыми дочерями, которым исполнилось 10-ть или даже 14-ть лет, и, более того, папа с дочкой в Японии моют друг друга (трут спинку и т. д.). Давайте вместе разберёмся, откуда здесь растут ноги, и превратилась ли Япония в современный аналог Содома и Гоморры.

 Это всё у Вас в голове…

Россиянки избавляются от предрассудков [фотоколлаж]

Первый пункт, он же самый главный. Если не думать о чём-то плохом, то часто оказывается, что ничего плохого и нет, и никогда на самом деле и не было. Даже некоторые хорошие советские прошедшие фильтр коммунистической цензуры фильмы в наше время могут вызывать совершенно неприличные ассоциации. Для простоты объяснения, возьмём не художественный фильм, а мультфильм о Винни-Пухе, благо придирки современных цензоров к рисункам выглядят ещё бредовее и смешнее, чем к обычным фильмам. Сцена, в которой Винни-Пух застрял в дверях и его выталкивал Кролик, разве вызывала у Вас в детстве или у Ваших взрослых родителей неприличные ассоциации? Нет, а что теперь? Это мультик изменился или Вы чего-то наслушались и/или насмотрелись?

Когда папа моет свою половозрелую дочку, в этом нет ничего особенного, если не думать о чём-то плохом.

Конечно, в России и в советское время на постоянной основе папа с половозрелой дочкой вместе не мылись, но отнюдь не из-за того, что они разного пола. Разве папа, чтобы вставить ректальную свечку для срочного снижения высокой температуры у дочки, должен ждать прихода мамы только потому, что его дочь уже достигла половозрелого возраста? Разве папа не может переодеть дочь, которая сама не способна переодеться по тем или иным причинам?

 Экономия воды и электричества

Японские ванные комнаты [фотоколлаж]

Не главное, но имеет место быть. Конечно, вода сэкономится и если ванну по очереди принять в одной и той же воде, ведь японцы так и делают, принимая ванну всей семьёй в одной и той же воде, но есть одно "но". Нередко в японских ванных налитая вода поддерживается постоянной температуры за счёт электроподогрева, кроме того, в большинстве ванных комнат, пока Вы моетесь, горит свет, и работает в активном режиме вытяжка.

В японских ванных комнатах душевой слив встроен в пол, поэтому душ можно принять, не заходя в ванну. До захода в ванну японцы хорошо моют тело, а в самой ванне только расслабляются, как на горячих источниках. Поэтому вода в ванне может по очереди использоваться всей семьей, после чего, как только остынет, может даже заливаться для стирки белья в стиральную машину, которые в Японии всё стирают в холодной воде. Использованная в раковине вода может напрямую идти в сливной бачок унитаза.
Главная причина для японцев — ответственность перед страной, природой и обществом, экономия денег же стоит на втором плане, хотя тоже, конечно, очень важна.

❸ Так принято, так всегда было и это нормально…

Японка в сидячей ванне, одна или нет — не известно [фотоколлаж]

В Японии, во время приготовления ужина мамой, папа вместе с дочкой/сыном принимают ванну. Купание отцов с дочерями неплохо показано, в частности, в творчестве Хаяо Миядзаки. Всё зависит от конкретной семьи, но, обычно, дети регулярно принимают ванну с родителями до 10-и и более лет. Например, не редко бывает, что 14-и летняя дочка считает совершенно нормальным регулярно принимать ванну с папой, но сверстникам об этом уже ничего не говорит и преуменьшает возраст до которого мылась вместе с родителями.

Ключевое слово тут — регулярно. В Японии для дочки нормально разово помыться с папой в совершенно любом возрасте. Однако, при взрослении, ребёнок начинает отвоёвывать себе личное пространство и, именно, регулярные помывки заканчиваются. В большинстве случаев, в японских семьях учитывается мнение ребёнка. Он будет регулярно купаться вместе с папой до тех пор, пока сам не начнёт отказываться, папа препятствовать этому не будет.

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А вы знали об  этом?

У каждой страны существует свое национальное дерево. Если вы говорите «пальма», то представляете жаркую страну. Но когда произносят «березка», всем понятно, что речь идет о России. Это дерево потрясающей красоты, со светлой корой и нежными зелеными листиками, которое в древности считалось на Руси берегиней, защищающей семью от напастей. Береза – это своеобразный символ чистоты, её ценили и почитали из века в век. Поэты писали о ней стихи, музыканты создавали песни, а самый известный российский ансамбль 20 века назывался «Берёзка». Сергей Есенин говорил о ней что она принакрылась снегом словно серебром, Пушкин восхищался северной березой и писал, что это был первый предмет, поразивший его в самое сердце, когда он приехал в горы во время путешествия на юг в XIX веке. Россия страна березового ситца, так было и так будет.. В середине 20 века в Великом Новгороде была найдена первая грамота из бересты. И это было именно березовая грамота.  Гриф знаменитой  русской  гармоники делают из березы, поскольку это дерево крепкое и долговечное. Это кажется невероятным, но в 1917 году ювелир Карл Фаберже изготовил из этого дерева одно из своих знаменитых пасхальных яиц. Он использовал карельскую березу и назвал изделие «Березовое яйцо».

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