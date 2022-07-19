Почему японцы купаются вместе с дочерями?

Многих иностранцев удивляет то, что японские папаши принимают ванну вместе с уже довольно взрослыми дочерями, которым исполнилось 10-ть или даже 14-ть лет, и, более того, папа с дочкой в Японии моют друг друга (трут спинку и т. д.). Давайте вместе разберёмся, откуда здесь растут ноги, и превратилась ли Япония в современный аналог Содома и Гоморры.

❶ Это всё у Вас в голове…

Россиянки избавляются от предрассудков [фотоколлаж]

Первый пункт, он же самый главный. Если не думать о чём-то плохом, то часто оказывается, что ничего плохого и нет, и никогда на самом деле и не было. Даже некоторые хорошие советские прошедшие фильтр коммунистической цензуры фильмы в наше время могут вызывать совершенно неприличные ассоциации. Для простоты объяснения, возьмём не художественный фильм, а мультфильм о Винни-Пухе, благо придирки современных цензоров к рисункам выглядят ещё бредовее и смешнее, чем к обычным фильмам. Сцена, в которой Винни-Пух застрял в дверях и его выталкивал Кролик, разве вызывала у Вас в детстве или у Ваших взрослых родителей неприличные ассоциации? Нет, а что теперь? Это мультик изменился или Вы чего-то наслушались и/или насмотрелись?

Когда папа моет свою половозрелую дочку, в этом нет ничего особенного, если не думать о чём-то плохом. Конечно, в России и в советское время на постоянной основе папа с половозрелой дочкой вместе не мылись, но отнюдь не из-за того, что они разного пола. Разве папа, чтобы вставить ректальную свечку для срочного снижения высокой температуры у дочки, должен ждать прихода мамы только потому, что его дочь уже достигла половозрелого возраста? Разве папа не может переодеть дочь, которая сама не способна переодеться по тем или иным причинам?

❷ Экономия воды и электричества

Японские ванные комнаты [фотоколлаж]

Не главное, но имеет место быть. Конечно, вода сэкономится и если ванну по очереди принять в одной и той же воде, ведь японцы так и делают, принимая ванну всей семьёй в одной и той же воде, но есть одно "но". Нередко в японских ванных налитая вода поддерживается постоянной температуры за счёт электроподогрева, кроме того, в большинстве ванных комнат, пока Вы моетесь, горит свет, и работает в активном режиме вытяжка.

В японских ванных комнатах душевой слив встроен в пол, поэтому душ можно принять, не заходя в ванну. До захода в ванну японцы хорошо моют тело, а в самой ванне только расслабляются, как на горячих источниках. Поэтому вода в ванне может по очереди использоваться всей семьей, после чего, как только остынет, может даже заливаться для стирки белья в стиральную машину, которые в Японии всё стирают в холодной воде . Использованная в раковине вода может напрямую идти в сливной бачок унитаза.

Главная причина для японцев — ответственность перед страной, природой и обществом, экономия денег же стоит на втором плане, хотя тоже, конечно, очень важна.

❸ Так принято, так всегда было и это нормально…

Японка в сидячей ванне, одна или нет — не известно [фотоколлаж]

В Японии, во время приготовления ужина мамой, папа вместе с дочкой/сыном принимают ванну. Купание отцов с дочерями неплохо показано, в частности, в творчестве Хаяо Миядзаки. Всё зависит от конкретной семьи, но, обычно, дети регулярно принимают ванну с родителями до 10-и и более лет. Например, не редко бывает, что 14-и летняя дочка считает совершенно нормальным регулярно принимать ванну с папой, но сверстникам об этом уже ничего не говорит и преуменьшает возраст до которого мылась вместе с родителями.

Ключевое слово тут — регулярно. В Японии для дочки нормально разово помыться с папой в совершенно любом возрасте. Однако, при взрослении, ребёнок начинает отвоёвывать себе личное пространство и, именно, регулярные помывки заканчиваются. В большинстве случаев, в японских семьях учитывается мнение ребёнка. Он будет регулярно купаться вместе с папой до тех пор, пока сам не начнёт отказываться, папа препятствовать этому не будет.

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А вы знали об этом?

У каждой страны существует свое национальное дерево. Если вы говорите «пальма», то представляете жаркую страну. Но когда произносят «березка», всем понятно, что речь идет о России. Это дерево потрясающей красоты, со светлой корой и нежными зелеными листиками, которое в древности считалось на Руси берегиней, защищающей семью от напастей. Береза – это своеобразный символ чистоты, её ценили и почитали из века в век. Поэты писали о ней стихи, музыканты создавали песни, а самый известный российский ансамбль 20 века назывался «Берёзка». Сергей Есенин говорил о ней что она принакрылась снегом словно серебром, Пушкин восхищался северной березой и писал, что это был первый предмет, поразивший его в самое сердце, когда он приехал в горы во время путешествия на юг в XIX веке. Россия страна березового ситца, так было и так будет.. В середине 20 века в Великом Новгороде была найдена первая грамота из бересты. И это было именно березовая грамота. Гриф знаменитой русской гармоники делают из березы, поскольку это дерево крепкое и долговечное. Это кажется невероятным, но в 1917 году ювелир Карл Фаберже изготовил из этого дерева одно из своих знаменитых пасхальных яиц. Он использовал карельскую березу и назвал изделие «Березовое яйцо».

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