Почему король Великобритании Георг V отказался спасать Николая II

Ещё после Февральской революции было понятно, что семье российского императора Николая II грозит опасность и её надо каким-то образом спасать. В том время во многих королевских домах обсуждался вопрос о вывозе царя и его близких из страны, но при этом никто не взял на себя смелость приютить монарха, вынужденного отречься от престола. Лишь англичане согласились предоставить кров Романовым, но после отозвали своё приглашение.

Роковую роль в этом сыграл кузен Николая II Георг V.

Родственные связи

Николай II и Георг V c наследниками: принцем Уэльским Эдуардом и цесаревичем Алексеем.

Королева Виктория была, как известно, матерью девятерых детей, и фактически все европейские монархи приходились, в той или иной степени, родственниками британским монархам. Правда, это вовсе не означало, что все они относились друг к другу с уважением, а уж о большой любви говорить и вовсе не приходилось.

Но будущие монархи Великобритании и России поддерживали довольно тёплые отношения. Их матери были родными сестрами, и часто вместе с детьми бывали в летнее время в доме своих родителей – датского короля Кристиана и супруги его Луизы, где и подружились Николай и Георг. Мальчики, будучи весьма похожими внешне, обнаружили схожие интересы и стали относиться друг ко другу с явной симпатией.

Николай II и Георг V.

Королева Виктория не одобряла эту дружбу, ещё со времени Крымской войны считая, будто от русских исходит враждебная сила. Но позже даже её сердце оттаяло, а свадьба Николая с Алисой Гессен помогла нормализовать отношения России с Европой.

Кузены на протяжении многих лет переписывались, именуя друг друга «милым Джорджи» и «стариной Ники». Когда же в России грянула революция, Георг V обеспокоился судьбой кузена, о чем и писал ему, заверяя в вечной дружбе и преданности. К сожалению, эти слова были позабыты, а смертельная опасность, нависшая над семьёй Николая II, не заставила британского короля вспомнить собственные слова о верности, преданности и старой дружбе.

От отречения до гибели

Царская семья.

С момента отречения Николая II от престола и до расстрела царской семьи в подвале дома Ипатьева прошло долгих 15 месяцев. И всё это время судьба российского императора была предметом обсуждения во многих королевских домах и правительствах Европы. Временное правительство изначально рассматривало возможность выслать всю семью из страны, дабы сторонники монархии не попытались вернуть царя на престол. Но для высылки требовалось согласие какой-либо страны о предоставлении убежища свергнутому монарху, его супруге и детям. Но ни одно правительство, и ни одна монархия так и не решилась принять на себя столь колоссальную ответственность.

Царская семья.

В то время приходилось выбирать между возможными рисками и эфемерными положительными последствиями. Стоит понимать, что европейцы уже тогда были настроены категорически против семьи Романовых, считая Николая II самым настоящим тираном, чьи руки замараны кровью простых людей. Поэтому предоставление убежища могло заставить народ выйти на улицу с протестами, и никто не смог бы в этом случае дать гарантию сохранения монархии в любой из европейских стран.

Положительные же последствия такого шага казались весьма смутными. Помощь Романовым могла бы, в какой-то мере, сыграть на руку монархии, ведь благородные жесты всегда ценились в обществе. Но перспективы роста революционных настроений казались куда более реальными.

Николай II и Георг V.

Однако британское правительство всё же решило рискнуть и предоставить приют Романовым, о чём даже заявило официально. Но не прошло и недели после этого заявления, как король заколебался и стал буквально настаивать на изменении позиции по этому вопросу. В результате МИД отказался от приглашения, взамен порекомендовав руководству министерства посоветовать российскому правительству самостоятельно решить этот вопрос.

Попытки переубедить Георга V потерпели крах, и он открыто обратился к руководству МИДа, заявив, что Британия должна отозвать своё приглашение. Фактически, он равнодушно отвернулся от «старины Ники», когда на него уже были направлены ружья.

Николай II и Георг V.

Король Великобритании попросту боялся революционных настроений в стране и принял решение принести в жертву свою дружбу с Николаем II и жизнь кузена. Интересы монархии стояли гораздо выше, чем родственные связи и юношеская дружба. Сыграли в этом свою роль и доклады, которые получал Георг V о настроениях в обществе. Он знал, сколь негативно настроены его подданные против семьи Романовых, и как стремительно на этом фоне теряет свой авторитет английская монархия.

Историки считают, что отказ от спасения Романовых позволил выжить Виндзорам. Впрочем, в любом случае, роковой выстрел в подвале дома Ипатьева сделал вовсе не Георг V. И можно ли судить его за то, что он в опасной ситуации спасал не семью своего кузена, а британскую королевскую семью?

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