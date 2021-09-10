8 вещей, которые принесут огромную удачу нашедшему их

Список предметов, которые приносят удачу тем, кто их нашел.

Найденное кольцо обещает скорую свадьбу. Особенно это касается золотого кольца. Тем, кто уже состоит в браке, такая находка принесет финансовое благополучие.



Серебряное кольцо оградит от несчастий. Вот только носить эти украшения лучше не надо.

Варежки или перчатки, которые вы нашли, принесут хорошие перемены и удачу. Если вы наткнулись на находку на дороге, то это сулит путешествие, а если в больнице или поликлинике — к выздоровлению.

Найденная икона предохранит от несчастья. Если вы не смогли обнаружить владельца, то отнесите ее в храм.

Чем старее и ржавее будет найденная подкова, тем большее счастье она сулит. Даже сломанная подкова приносит удачу.

Пуговица, которую вы обнаружите на улице, принесет вам приятные перемены в жизни. Возможно, карьерный рост или путешествие.

Божья коровка приносит удачу. Важно не раздавить насекомое на дороге и перенести его в безопасное место.

Найденные купюры всегда притягивают другие, предвещая скорое богатство. Если нашли большую сумму, то лучше отнести в полицию, написав соответствующее заявление. Мелкую можно оставить себе.