США – империя зла,крах которой неминуем!

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В данной статье хотелось бы поговорить об «империи зла».Любопытно, что первое упоминание в литературе о этом выражении содержится в переводе «Истории магии» Элифаса Леви. Эта книга о том, как дьяволопоклонники не дают спокойно жить верующим людям и уповают на приход к власти над Миром самого Сатаны – «невероятного правителя империи зла».

Укоренилось же данное выражение благодаря 40-му президенту США Рональду Рейгану. В 1983 году, во время своего выступления перед Национальной ассоциацией евангелистов, президент назвал СССР «империей зла» ( а также «центром Зла в современном мире»).Такое враждебное отношение было отражением «холодной войны».Следует также отметить, что до СССР американцы называли «империей зла» Римскую империю и нацистскую Германию.

Однако с приходом М.С.Горбачёва к власти антисоветская риторика резко снизилась.А уже в 1988 году, приехав по приглашению Михаила Сергеевича в столицу России, Рональд Рейган публично заявил, что больше не рассматривает СССР как «империю зла», тем более что это выражение ,на мой взгляд,больше подходит самым США!И это можно ,безусловно, доказать!

В недавнем своем выступлении член Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил,что считает всех без исключения президентов Соединенных Штатов, которые возглавляли страну с 1945 года, военными преступниками.Однозначно с этим можно согласиться, поскольку вызывают осуждения деятельность многих президентов США,которые своими агрессивными и недемократическими действиями нанесли существенный ущерб имиджу своей страны!

Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить в 1945 году атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки только для устрашения всего мира во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку тогда японцы и так были уже побеждены и не было никакой надобности в подобном варварском действии!

И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает – на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

И разве не в США до сих пор нарушаются права коренного населения Америки, где индейцы, подвергшиеся в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве расизм в США существовал и сегодня существует не с самого основания государства, в котором до середины XIX века действовало «правило одной капли крови», согласно которому «небелыми» считались те, кто имел чёрных или индейских предков вплоть до седьмого поколения.

И разве можно считать полностью демократичной страну, если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон ).Вместе с тем не надо забывать,что США «прославились» по всему мире как террористическая страна, в которой было убито четыре президента(лишь президенту Эндрю Джексону удалось выжить после покушения) только из-за того, что они попытались пойти против незаконного частного печатания долларов Федеральной резервной системой (ФРС)!

И разве демократично и безопасно для всего мира, когда президентом агрессивной ядерной державы выбирают престарелого Джо Байдена,страдающего деменцией и место которого не в Белом доме, а давно в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали «Сонным Джо», наконец-то выспится)!Недавно стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина, «Сонный Джо» после окончания речи «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве.Несмотря на это, 79-летний президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Видимо, престарелый Байден решил явиться к Всевышнему в мантии президента!

Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире.Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек – это более четверти всех заключенных на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Разве можно считать образцом демократии США, для которой до сих пор неформальным символом является электрический стул,с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь – гуманный сервис!).

Трудно даже представить, что за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.Вместе с тем американцы ,несомненно,преуспели в организации терактов.Например, взрыв Крымского моста, взрыв газопроводов «Северного потока» и т. д..Кроме того, они преуспели также в осуществлении «цветных революций»(именно так почему-то на Западе называют, как ни странно, устроенные ими государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет)!Ведь именно поэтому у многих народов стала популярна поговорка«Цветные революции не могут произойти только в США, поскольку там нет американских посольств»!

Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение войны в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы ,как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Особенно кровопролитные войны американцы ведут в тех регионах, от которых зависит экономическое процветание США. Например, они любой ценой постараются предотвратить взятие российскими войсками Одессы. И не только для сохранения выкупленных ими в Одесской и других областях Украины огромных лесных массивов и территорий с черноземом, а, в первую очередь, из-за того, что Одесса является столицей мирового производства нужного для изготовления полупроводников и чипов неона.

Однозначно для США Одесса равнозначна Тайваню – мировой столицы производства полупроводников.Потеря же Тайваня,как и Одессы, приведет Америку в серьезную зависимость от Китая и рано или поздно обрушит ее экономику!Именно поэтому американцы разместили в Румынии 101-ю десантную дивизию «Кричащие орлы», которая готова в любую минуту выдвинуться на территорию Украины только не для защиты жителей Одессы, а для защиты национальных интересов США!

Вместе с тем любопытно,почему сердобольные «миролюбивые борцы за демократию и справедливость» молчали, когда США и их союзники в 1999 году наносили авиаудары в Югославии, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики.Причем страны Запада бессовестно пытаются «похоронить» тему применения урановых снарядов и радиационного заражения в Сербии после нападения НАТО на Югославию в 1999 году!

А может они уже забыли, как «доблестные» американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т.,превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком и этого оказалось вполне достаточно, чтобы начать кровавую войну в Ираке! Правда, потом он извинился, сказав что это была ошибка и никакого химического оружия там не было. Однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, кровожадные американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев!

Кроме того, хотелось бы спросить их :«Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чем не повинных десятков тысяч людей не вызвали у них протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чье тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс их ?! Неужели им было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики»!

Кроме того, меня удивляют и настораживают протестные митинги некоторых неадекватных деятелей,которые, одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что сегодняшнюю войну на Украине затеял Путин, а не США вместе с европейскими партнерами.Последние уже передали коррумпированной украинской верхушке более 150 миллиардов долларов,часть из которых для собственного обогащения «умело» присвоили зеленские, арахамии, арестовичи и т. д.!

Любопытно, почему они молчали, когда в ООН отказались комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были фактически отсрочкой для подготовки Западом военного конфликта Украины с Россией(ведь именно поэтому, не имея достаточного оружия, бандеровские нацисты,забыв тогда о патриотизме,без единого выстрела с потрохами сдали Крым)!

Скажу больше, в интервью BBC News президент Зеленский однозначно заявил, что они предусмотрительно готовились к войне против России, заранее договорившись со своими западными руководителями о поставках оружия еще до того, как Россия начала спецоперацию, то есть в декабре 2021 года!Существует даже документ, подтверждающий, что ВСУ собирались первыми атаковать Донбасс. Этот документ попал в руки российских военных в освобожденном от нацистов селе Бугаевка в Харьковской области.

Причем эта война на Украине была развязана американцами не только против России,но и для разрушения экономики Европы,особенно Германии.Подтверждением этому является взрыв американцами газопроводов «Северного потока», в результате чего стоимость поставляемого из США в Европу сжиженного природного газа растет(ничего не скажешь, дружба – дружбой, но прибыль прежде всего!).

Любопытно также, почему эти «миролюбивые патриоты» не протестуют против 336 американских биолабораторий расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы.Ведь сегодня только неадекватные и слабоумные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!

И разве не циничны и кощунственны слова вице-президента США Камалы Харрис, которая прославилась поддержкой ЛГБТ-сообществ и легализацией каннабиса, о том, что якобы Россия повинна в совершении преступлений против человечности!Видимо,пагубное пристрастие Камалы в студенческие годы к употреблению марихуаны вновь дало о себе знать в зрелые годы, поскольку эта одиозная «пиковая дама» в мантии вице-президента США забыла о трех последних кровавых проектах англосаксов – эпидемии COVID-19 , развязанной войне на Украине и землетрясении в Турции!Все эти преступные проекты унесли огромное количество жизней и ,несомненно, являются преступлениями против человечества!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и ее стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчетов во внешней политике США во многих странах постепенно растет недовольство проводимой ею политикой и многие люди теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка«Хуже войны с Америкой – это дружба с ней». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймете сколько в нём разочарования и недоверия!

Что же касается мифа о всемогуществе США и надежности защиты своих партнеров,то он окончательно был развеян в 2008 г.,когда американцы не смогли защитить своих союзников из Грузии и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери части грузинских территорий!Ведь именно тогда президент Джордж Буш категорически отказал дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно,а также памперсами ,видимо, для обосавшихся слабонервных соратников Саакашвили, которые панически и трусливо стали массово покидать Грузию!

Как тут не вспомнить слова офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера«Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии»!

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать логический вывод, что главным виновником всех сегодняшних бед в мире является США и их европейские партнеры, которые сделали ставку на поэтапное разрушение РФ, организовав «крестовый поход» против всего Русского мира!Только на развал СССР США потратили четыре триллиона долларов,однако приобрели несравненно больше.По оценкам экспертов, экономическая выгода США от развала СССР превысила восемь триллионов долларов.

И вот после этого облапошенные западные «борцы за справедливость», у которых генетически отсутствует«ген человечности» и «порядочности»,ополчились на Матушку Россию,а кровожадных американских и европейских неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит,что им можно все, а русским нельзя даже защищать свои границы от западной экспансии, тем более что вступление в НАТО майданутые бандеровцы зафиксировали даже в конституции Украины!

К сожалению, этого никак не могут понять украинцы, которые не замечают, что Украина окончательно превратилась в американскую колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект «Анти-Россия»!Как тут не вспомнить слова Жириновского«Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».

На этом фоне поражает также аморальное лицемерие и извращенная логика незаконного решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина?Причем «справедливые» судьи этой ангажированной прозападной организации(именно поэтому Россия не признает ее),исходя из вышеуказанных преступлений американцев,не посмели предъявить Путину обвинений военного плана и поэтому, опозорившись на весь мир,«обвинили» его якобы за эвакуацию детей из зоны боевых действий.Выходит,что вывозить детей из зоны боевых действий ради сохранения их жизни и здоровья – это теперь преступление против человечности!

Таким образом, Запад во главе США ничего не предлагает, а только упорно навязывает, требует принять его якобы ценности. А за отказ их принимать он грозит наказанием: от санкций до вооруженного нападения. И те страны, которые вздумали строить у себя «демократию» из западного кирпича, ничего такого не построили, а просто попали в полную и абсолютную зависимость от агрессивного Запада. Как заявляет сам Запад, демократия в таких странах есть (в Грузии, например, а теперь даже и в Молдавии), но ни процветания, ни достатка, ни даже свободы нет и не предвидится.

Наоборот, в этих странах он «предлагает» фальшивую демократию,полную зависимость и покорность, делая вид, что высокий уровень жизни это результат демократии, а не эксплуатации колоний (сегодня, когда колоний сильно поубавилось, он просто живет в долг, печатая деньги). И никто же не говорит вслух – сколько миллионов американцев живет по продуктовым карточкам.

Одновременно с этим Россия предлагает уважать суверенитет других стран, предлагает выполнять достигнутые договорённости, соблюдать международное право, предлагает справедливое использование ресурсов, снижение уровня конфликтности, решение противоречий мирным путем.Россия также предлагает не лезть в чужие дела и не навязывать другим странам свои странные ценности. Отказаться от двойных стандартов и обмана.

В общем, Россия предлагает те простые правила, которые сложились порядка трех тысяч лет назад и прописаны в Библии и в других священных текстах. Отличать мужчин от женщин, уважать старость, уважать чужое мнение, не лжесвидетельствовать, не обманывать партнера по сделке. И большинство людей в мире как раз не против этих понятных и важных вещей.

Против – «подавляющее меньшинство», тот самый коллективный Запад , который фактически предлагает и дальше его слушаться и выполнять его амбициозные требования! Если же не согласишься – санкции.Последний год очень ярко и детально показал всем странам, чего стоят красивые слова про «ценности» и «принципы демократии». Фальшивая позолота развеялась и народы планеты застыли в растерянности: куда же теперь двигаться, если все сказки про «развитие демократии» оказались пустышкой?

И разве после всего этого разорванную цепь у подножия статуи Свободы можно считать – символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер.Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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