Почему после смерти Сталина диктор Левитан исчез из эфира

Юрка Беркович рос щупленьким и хилым мальчиком. Природа не дала ему задатков атлета и эффектной внешности. Но, несмотря на это, он выделялся среди ровесников мощным и четким голосом. Никто и подумать не мог, что мальчишка, чей зычный голос звучал на всю округу, объявит на всю страну весть о долгожданной Победе.

С раннего детства Левитан желал стать актером. Но в будущем, при поступлении, его необычный талант отметили дикторы и пригласили пройти стажировку в Радиокомитете. Карьера не давалась легко, пришлось бороться с «окающим» говором, который присущ жителям Вологодска. Для этого он регулярно тренировался, читая текст вниз головой. Его старания были не напрасны.

Ошибочно некоторые считают, что о начале войны в 41-ом году сообщил именно Левитан, но это не так. Новость о нападении на СССР германских войск транслировал по радио Вячеслав Молотов. Лишь позже Левитан повторил его сообщение. А в ходе войны голос Юрия Борисовича был уже знаком и привычен каждому советскому гражданину. Именно его голос известил всю страну о Великой Победе над фашизмом.

В послевоенный период Юрий Борисович продолжал работать на радио. Именно он сообщал о главных событиях в стране. От него люди узнали о гибели Сталина, о запуске на орбиту первого искусственного спутника и первом полете человека в космос.

Во время войны не было технической возможности сохранять запись радиовещания, поэтому все сообщения были повторно прочитаны в 60-х годах.

Левитан был одним из самых уважаемых и известных дикторов Советского Союза. После смерти Сталина он практически перестал звучать на радио. Несмотря на это, Юрий Борисович продолжал работать над озвучиванием фильмов об Отечественной войне. Историки считают, что окончание карьеры диктора связано с новым генеральным секретарем. Никита Хрущев не любил Сталина и старался изжить все, что могло о нем напоминать.

Другая возможная причина, которую высказал позже сын Никиты Хрущева – Сергей, желание не будоражить воспоминания людей о тяжелых военных и послевоенных потерях. Ведь именно голос Левитана засел в памяти граждан как голос, вещавший военные сводки.

Так или иначе, диктор Юрий Борисович прекратил свою карьеру. Впоследствии он активно продолжал трудиться на радио, занимаясь подготовкой молодых стажеров.

Источник

А вы знали об этом?

Борецкая , больше известная как Марфа Посадница. активно влияла на политическую жизнь Новгорода, вмешивалась в такое, например, событие, как выборы архиепископа. Но ее звездный час наступил тогда, когда она возглавила движение за присоединение Новгорода к Литве и обособление от Москвы. Если бы эта авантюра удалась, Россия имела бы иной облик. Ее северо-западная часть была бы европейской страной с католичеством как основной религией. Иван III, узнав о намерениях Новгорода, пошел туда войной и новгородская оппозиция была подавлена очень жестоко. Буквально лились реки крови. Иван III не останавливался ни перед чем. Город был унижен, разорен, разрушен. Новгородское Вече упразднили. Вечевому колоколу - символу новгородской самостоятельности, оторвали язык и повезли колокол в Москву.

Рекомендую также прочесть:

Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было https://otari.mirtesen.ru/blog/43238078160/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!