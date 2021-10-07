На каких пальцах лучше всего носить кольца?

Большинство из нас носит кольца либо на среднем, либо на безымянном пальце. И только если украшений несколько, мы «задействуем» остальные пальцы. Между тем в ношении колец есть свои правила, основанные, правда, на старинных суевериях. Тем не менее узнать о них будет полезно.
Каждому – свое
В старину считалось, что кольцо или перстень, в зависимости от личности того, кто их носит, и от того, на какой палец они надеты, могут как принести удачу, так и накликать беду. Современные специалисты по биоэнергетике объясняют это тем, что каждый палец связан с определенным энергетическим центром, а у каждого такого центра свое назначение.
Так, кольцо на большом пальце способствует контролю над эмоциями и нахождению общего языка с окружающими. Эту примету полезно взять на вооружение, к примеру, бизнесменам и тем, кому по роду деятельности приходится общаться с большим количеством людей. Но вот тем, кто и так уравновешен и у кого нет проблем с общением, надевать кольцо на большой палец не рекомендуется: каналы, отвечающие за связи с людьми, могут закрыться.
Кольцо на указательном пальце способствует развитию лидерских качеств и помогает избавиться от стеснительности. Это может принести пользу тем, кто нацелен на карьерные свершения.
На среднем пальце следует носить кольца тем, кто склонен отвлекаться от основных задач в пользу второстепенных дел. Кольцо на среднем пальце «выключает» эмоции, способствует преодолению препятствий и здравомыслию. Но если вы и так полны здравого смысла и обычно не идете на поводу у эмоций, это вынудит вас начать совершать ошибочные действия, которые в итоге принесут вам неприятности.
А вот на излюбленных нами безымянных пальцах можно носить только кольца, надетые любимыми людьми. Недаром на безымянном носят обручальное кольцо, которое надевают в ЗАГСе или церкви при венчании. Категорически не стоит надевать кольцо на безымянный палец, если вы свободны от отношений и находитесь в поиске партнера. Отношения не будут складываться так, как бы вам хотелось.
На мизинце кольцо носят редко. Но в принципе тут ничего страшного, если вы не трудитесь в сфере медицины, бизнеса, дипломатии или в любой области, где приходится выступать публично. У таких людей кольцо на мизинце усиливает негативные черты характера и толкает на вредные авантюры.
Лучше меньше, да лучше
Единых правил, на какой руке носить кольца и перстни, не существует. Так, обручальное кольцо в России те, кто состоит в браке, носят на правой руке, а в некоторых других странах – на левой. У нас на левую руку надевают его только в случае вдовства или развода.
Иногда можно встретить женщину (а порой и мужчину), у которых все пальцы унизаны кольцами и перстнями. Это не слишком желательно, так как создает избыточную нагрузку на энергетические центры. Лучше всего носить по одному – максимум два кольца на каждой руке.
Также избегайте ношения одновременно нескольких колец с натуральными камнями или затейливой символикой. Камни или символы могут оказаться несовместимы друг с другом или просто не подходить вам по энергетике.
Народные приметы
В России есть свои народные приметы, связанные с кольцами. Так, очень важно, что происходит с обручальным кольцом во время венчания или регистрации в ЗАГСе. Традиционно принято, чтобы кольца покупал жених. И поэтому не всегда невеста имеет возможность померить свое кольцо до свадьбы. Если оно не оказалось впору – велико или мало – это считается дурной приметой: значит, новобрачной предназначен другой суженый. Бывает, что кольцо не подходит и жениху. Брак в этом случае может и не распасться, но будет несчастным: возможно, тот супруг, которому кольцо не пришлось впору, начнет изменять.
Кто-то из брачующихся выронил кольцо – тоже к неудачному браку и разводу. А хуже всего, если кольцо будет потеряно.
Одна моя знакомая вышла замуж. Жили в частном доме. И однажды обручальное кольцо каким-то образом слетело с пальца молодой жены и закатилось в щель в полу. Чтобы достать его, необходимо было разобрать пол. Этого, конечно, никто делать не стал.
Через полтора года брак развалился: уж очень разные приоритеты оказались у супругов. Дошло даже до рукоприкладства. Хотя изначально между ними была любовь. Уже будучи разведенной, моя приятельница говорила: «Наверное, мое кольцо до сих пор под полом лежит в том доме!»
Еще существует мнение, что обручальные кольца должны быть только из золота. В наше время многие, стремясь сэкономить или эпатировать окружающих, приобретают кольца их других металлов – меди и даже железа. По словам парапсихологов, это может привести к непредсказуемым последствиям. Жизнь в браке будет бедной, супруги начнут гулять на стороне и т.п. Золото – благородный металл и отвечает за «чистоту» брака. А железные «обручалки» можно носить, если вы настроены, скажем, на так называемый «свободный брак».
И уж, конечно, не стоит брать обручальные кольца напрокат: тогда и брак выйдет «ненастоящим».
Источник : https://mistika.temaretik.com/2318707309001574563/
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