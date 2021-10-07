На каких пальцах лучше всего носить кольца?

На среднем пальце следует носить кольца тем, кто склонен отвлекаться от основных задач в пользу второстепенных дел. Кольцо на среднем пальце «выключает» эмоции, способствует преодолению препятствий и здравомыслию. Но если вы и так полны здравого смысла и обычно не идете на поводу у эмоций, это вынудит вас начать совершать ошибочные действия, которые в итоге принесут вам неприятности.



А вот на излюбленных нами безымянных пальцах можно носить только кольца, надетые любимыми людьми. Недаром на безымянном носят обручальное кольцо, которое надевают в ЗАГСе или церкви при венчании. Категорически не стоит надевать кольцо на безымянный палец, если вы свободны от отношений и находитесь в поиске партнера. Отношения не будут складываться так, как бы вам хотелось.



На мизинце кольцо носят редко. Но в принципе тут ничего страшного, если вы не трудитесь в сфере медицины, бизнеса, дипломатии или в любой области, где приходится выступать публично. У таких людей кольцо на мизинце усиливает негативные черты характера и толкает на вредные авантюры.

Лучше меньше, да лучше

Единых правил, на какой руке носить кольца и перстни, не существует. Так, обручальное кольцо в России те, кто состоит в браке, носят на правой руке, а в некоторых других странах – на левой. У нас на левую руку надевают его только в случае вдовства или развода.



Иногда можно встретить женщину (а порой и мужчину), у которых все пальцы унизаны кольцами и перстнями. Это не слишком желательно, так как создает избыточную нагрузку на энергетические центры. Лучше всего носить по одному – максимум два кольца на каждой руке.



Также избегайте ношения одновременно нескольких колец с натуральными камнями или затейливой символикой. Камни или символы могут оказаться несовместимы друг с другом или просто не подходить вам по энергетике.

Народные приметы

В России есть свои народные приметы, связанные с кольцами. Так, очень важно, что происходит с обручальным кольцом во время венчания или регистрации в ЗАГСе. Традиционно принято, чтобы кольца покупал жених. И поэтому не всегда невеста имеет возможность померить свое кольцо до свадьбы. Если оно не оказалось впору – велико или мало – это считается дурной приметой: значит, новобрачной предназначен другой суженый. Бывает, что кольцо не подходит и жениху. Брак в этом случае может и не распасться, но будет несчастным: возможно, тот супруг, которому кольцо не пришлось впору, начнет изменять.



Кто-то из брачующихся выронил кольцо – тоже к неудачному браку и разводу. А хуже всего, если кольцо будет потеряно.



Одна моя знакомая вышла замуж. Жили в частном доме. И однажды обручальное кольцо каким-то образом слетело с пальца молодой жены и закатилось в щель в полу. Чтобы достать его, необходимо было разобрать пол. Этого, конечно, никто делать не стал.



Через полтора года брак развалился: уж очень разные приоритеты оказались у супругов. Дошло даже до рукоприкладства. Хотя изначально между ними была любовь. Уже будучи разведенной, моя приятельница говорила: «Наверное, мое кольцо до сих пор под полом лежит в том доме!»



Еще существует мнение, что обручальные кольца должны быть только из золота. В наше время многие, стремясь сэкономить или эпатировать окружающих, приобретают кольца их других металлов – меди и даже железа. По словам парапсихологов, это может привести к непредсказуемым последствиям. Жизнь в браке будет бедной, супруги начнут гулять на стороне и т.п. Золото – благородный металл и отвечает за «чистоту» брака. А железные «обручалки» можно носить, если вы настроены, скажем, на так называемый «свободный брак».



И уж, конечно, не стоит брать обручальные кольца напрокат: тогда и брак выйдет «ненастоящим».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2318707309001574563/

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