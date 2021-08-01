Почему солдаток на Руси считали гулящими, и что ждало их незаконнорожденных детей

Солдатские полки в России были сформированы во второй трети 17 века. Служащие русской армии уходили, чтобы исполнить свой долг, а их семьи оставались без кормильца. Ситуация, конечно, достаточно сложная. Служба была длительной, поэтому только очень любящие жёны хранили верность мужу. Большинство женщин прекрасно понимало, что шансы на возвращение мужа домой мизерные, поэтому после проводов в армию старались построить свою личную жизнь. Читайте в материале о нелегкой жизни солдаток на Руси, как к ним относилось общество, почему их считали гулящими и как незаконнорожденных детей освобождали от военной службы.

Нелегкая жизнь солдатки

Солдатка оставалась одна и должна была работать и содержать семью.

После того как в начале 18 века были введены постоянные рекрутские наборы, количество солдаток стало стремительно увеличиваться. Как можно было получить этот статус? Это происходило, если женщина выходила замуж за солдата, или её мужа призывали в армию на службу, или заключался брак с солдатом, вышедшим в отставку. Чаще всего мужчин забирали в армию, и крестьянки становились солдатками, по сути главами семей. Как только женщина становилась солдаткой, она переставала быть крепостной и могла перемещаться по стране как хотела.

Естественно, такая ситуация помещиков не очень устраивала, ведь они во время рекрутского набора теряли не только сильных работящих мужчин, но также часто лишались и их семей.

Если у солдатки не было детей, то частенько она отправлялась следом за мужем, чтобы быть поближе к нему. Тогда женщина подчинялась полковому командиру, который и определял, чем она будет заниматься в части. Но уезжали следом за мужем примерно 5% женщин. 80% крестьянок не могли позволить себе такие передвижения, так как имели детей. Многие не решались изменить жизнь и оставались в своей деревне. Они жили в доме мужа или возвращались к родителям, но и в том, и другом случае могли вести себя достаточно свободно и изменять супругу. Ведь солдат порой отсутствовал по несколько десятилетий, а иногда и не возвращался. Оставшиеся 15% солдаток ехали в города, искали там работу, поступали на фабрики, нередко становились проститутками. По данным 13 выпуска «Статистика Российской империи» отмечено, что в 1889 году среди официально зарегистрированных жриц любви солдаткой была каждая пятая.

Соломенные вдовы и зачем крестьяне играли свадьбы своих сыновей до их поступления на службу

Крестьяне старались поженить сыновей до того, как их заберут на службу.

Количество солдат, которые за время службы могли посетить дом, увидеть свою семью, было очень мало. Крестьянка, проводившая мужа на службу, получила статус «соломенной вдовы». Естественно, такая ситуация, когда не существовало встреч с семьей, отсутствовала переписка, а годы разлуки были бесконечными, негативно сказывалась на судьбах людей. Дети росли без отца. Порой, когда служивый возвращался, он не заставал товарищей — они уже покинули этот мир, а жена уже была старухой, порой окруженной чужими детьми.

Если обратиться к статистическим записям Тамбовской губернии, то из 13000 солдаток только 650 крестьянок имели разрешение на периодические встречи со своими мужьями. Они становились своеобразными полувдовами. Возникла грустная традиция: крестьяне начали женить своих сыновей до того момента, как их заберут служить. Молодые невестки оставались одни, мужья уходили в армию, а что оставалась женщине? Она искала личного счастья в объятиях других мужчин.

Почему солдаток считали гулящими, и что такое отходничество

В некоторых губерниях к изменам солдаток относились без негатива.

Общество относилось к солдаткам негативно. Этих женщин называли гулящими. Однако некоторые понимали, что такое поведение женщин было оправданным, и не их вина, что приходилось жить без мужа. В некоторых исследованиях этнографов Воронежской губернии отмечается, что тут отношения солдаток с другими мужчинами не слишком порицались. Были районы в России, где существовало отходничество, то есть ситуация, при которой мужчины искали сезонную работу и покидали дом на долгое время. При этом на прохождение их жён общество смотрело сквозь пальцы. Так же относились и к солдаткам, имеющим любовников, объясняя их блуд невозможностью укоротить женскую природу и отсутствием мужа. Иногда солдатки вступали в неофициальный повторный брак. При этом в некоторых случаях родные со стороны ее мужа даже приветствовали этот факт, поскольку могли передать невестку на полное обеспечение другому мужчине и снять с себя заботу о ее финансовом приложении.

Незаконнорожденные дети солдаток

Нередко солдатки старались пристроить незаконнорожденного ребенка в другую семью.

Часто случалось так, что солдатка не успевала родить ребёнка от мужа. Радость материнства приходила к ней позже, когда появлялся ребёнок от другого мужчины. Новорождённый малыш, будучи незаконнорожденным, сразу же попадал в военное сословие. Государство не стремилось разобраться, кто был отцом малыша, главное — армейские ряды будут пополнены. Многие крестьянки не желали, чтобы их дети служили также, как и муж, поэтому всеми силами старались избежать беременности. Нередко делали аборт, а также могли отдать ребёнка знакомым на воспитание, в другую крестьянскую семью. Когда солдат возвращался домой, очень часто он проявлял негатив к чужим детям, которые приписаны к его роду. Бывало так, что обманутый муж был настолько оскорблен, что происходила трагедия с плохим концом — убийство неверной.

Светское общество по-разному относилась к внебрачным связям солдаток. Но церковь всегда осуждала их. Попытки женщины обрести счастье не считались праведными, так как как в церкви признавался только один- единственный венчанный брак. Священнослужители, не прислушиваясь к голосу разума, записывали всех детей солдатки на её официального мужа. В результате рекрут мог вернуться домой и обнаружить, что он стал отцом многочисленного семейства. Было лишь одно послабление, когда повторный брак разрешался: при пропаже муже без вести, при его попадании в плен, и при этом должно было пройти не менее десяти лет с момента этого трагического события.

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