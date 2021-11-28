Границы любви: 4 упражнения для укрепления отношений

У любой пары случаются взлеты и падения. С помощью четырех простых упражнений вы сможете преодолеть кризис и сделать отношения более близкими, прочными и доверительными.

Главная цель — научиться создавать эмоционально здоровое, свободное от манипуляций пространство, в котором вы сможете на равных обмениваться мыслями и чувствами. Это позволит гармонизировать отношения внутри пары и создать механизм профилактики конфликтов. Эти упражнения подойдут как тем, чьи проблемы в паре вызваны небольшими разногласиями, так и тем, у кого проблемы носят затяжной и кризисный характер. Первым они помогут научиться лучше понимать партнера и сблизиться с ним, вторым — «выпустить пар» и выиграть время для работы над отношениями.

Упражнение №1: сбрасываем напряжение

Это избавление от негативных эмоций: гнева, обиды, отчаяния. Они не должны застревать в нас, разрушая отношения изнутри. Лучше избавиться от них с помощью обычной подушки. Бейте ее изо всех сил, не останавливаясь, кричите, ругайтесь, дайте себе испытать боль и позвольте ей вас покинуть. Чтобы максимально расслабиться и не шокировать окружающих, делайте это в одиночестве.

Упражнение №2: учимся соблюдать чужие границы

Самое важное в упражнении — научиться находить баланс и уважать желания партнера, ведь идеально подходящих друг другу людей не бывает.

Рано или поздно ваши интересы начнут противоречить друг другу, появятся претензии, это нормально. Например, партнер хочет встретиться с друзьями, а вас эта ситуация не устраивает. Если начнете высказывать партнеру претензии, получите в ответ негатив (гнев, обиду, уход), то есть адекватную реакцию человека на нарушение границ.

Если знаете за собой склонность к провоцированию таких конфликтов, почаще представляйте себе ситуацию, когда партнер вам запрещает делать что-то, что вы любите и что касается только вас. Например: «Эту красную юбку больше не смей надевать! Мне это не нравится!» или «С этой подругой не общайся, я недоволен тем, как она влияет на тебя». Таким образом вы постоянно будете ставить себя на его место и научитесь «держать периметр».

Дополнительный бонус для избавления от непродуктивных негативных эмоций и обиды на партнера — «мантра для обиженных» от Ошо:

«Я такой важный индюк, что не могу позволить, чтобы кто-то поступал согласно своей природе, если она мне не нравится. Я такой важный индюк, что если кто-то сказал или поступил не так, как я ожидал, я накажу его своей обидой. О, пусть видит, как это важно — моя обида, пусть он получит ее в качестве наказания за свой «проступок». Ведь я очень, очень важный индюк.

Я не ценю свою жизнь. Я настолько не ценю ее, что мне не жалко тратить ее бесценное время на обиду. Я откажусь от минуты радости, счастья, игривости, я лучше отдам эту минуту своей обиде. И мне все равно, что эти частые минуты сложатся в часы, часы — в дни, дни — в недели, недели — в месяцы, а месяцы — в годы. Мне не жалко провести годы своей жизни в обиде — ведь я не ценю свою жизнь.

Я очень уязвим. Я настолько уязвим, что я вынужден охранять свою территорию и отзываться обидой на каждого, кто ее задел. Я повешу себе на лоб табличку «Осторожно, злая собака», и пусть только кто-то попробует ее не заметить! Я окружу свою уязвимость высокими стенами, плевать, что через них не видно того, что происходит снаружи, — зато моя уязвимость будет в безопасности.

Я раздую из мухи слона. Я возьму эту полудохлую муху чужого ляпа, я отреагирую на нее своей обидой. Я не напишу в дневнике, как прекрасен мир, я напишу — как подло со мной поступили. Я не расскажу друзьям, как я их люблю, я полвечера посвящу тому, как сильно меня обидели. Мне придется влить в муху столько своих и чужих сил, чтобы она стала слоном. Ведь от мухи легко отмахнуться или даже не заметить ее, а слона — нет. Поэтому я раздуваю мух до размеров слонов.

Я нищ. Я настолько нищ, что не могу найти в себе каплю великодушия — чтобы простить, каплю самоиронии — чтобы посмеяться, каплю щедрости — чтобы не заметить, каплю мудрости — чтобы не зацепиться, каплю любви — чтобы принять. У меня попросту нет этих капель, ведь я очень, очень ограничен и нищ».

Упражнение №3: вспоминаем, за что полюбили

Это замечательное упражнение для той фазы отношений, когда негатив и взаимные претензии настолько заполняют пространство, что вы перестаете испытывать друг к другу любовь. Нужно 10-15 минут в день уделять мыслям о том, за что вы полюбили партнера. Для этого нужно отвечать на вопросы «Что мне нравится в этом человеке?», «Что мне дают наши отношения?» и «Как бы выглядела моя жизнь, если бы его не было?» Обычно позитивные эмоции, которые вы испытываете при мыслях о счастливых моментах совместной жизни, работают на сближение с партнером, и негатив постепенно уходит.

Упражнение №4: учимся правильно говорить о чувствах

Очень многие пары совершают ошибку, говоря о своих чувствах из состояния обиды, гнева и мести, используя при этом непродуктивное и нападающее «ты-сообщение». Это фразы вроде «ты меня бесишь», «ты безответственный», «ты постоянно где-то пропадаешь», «ты не помогаешь». «Ты-сообщение» абсолютно непродуктивно, потому что несет в себе только обвиняющую функцию, перекладывая ответственность за наши эмоции на партнера.

Чтобы донести до человека свои желания и чувства и при этом не дать ему мгновенно уйти в защиту, нужно использовать «Я-высказывание». Оно дает партнеру сигнал, что вы не нападаете, а транслируете ему свое видение ситуации: «Я хочу, чтобы ты знал, как я чувствую себя и что важно для меня, я не требую от тебя ничего — ни меняться, ни идти навстречу». Например, если вас обижает чье-то поведение, можно сказать: «Когда ты уходишь больше чем на 2 часа со своими друзьями, я чувствую себя покинутой, одинокой, мне грустно и страшно. Мне кажется, что я тебе не интересна и что ты не хочешь проводить со мной время».

Такая позиция поможет гораздо быстрее достичь взаимопонимания.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

С чем Гитлер поздравил Сталина в 1939 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43072667293

«Молодая гвардия» — роковой и фальсифицированный роман сталинского писателя А. Фадеева (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832474287/)

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43741930463/)