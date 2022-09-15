Документ Жукова, в котором он призывал Сталина первыми напасть на Германию, но Сталин отказался

С каждым годом все больше архивных документов рассекречивают.

Что-то приурочивают к какой-то памятной дате, а у каких-то документов сперва должен закончиться срок засекречивания. Архивные хроники часто дают возможность проявить ситуацию и внести больше ясности в исторические события, однако все равно прошло будет заполнено пробелами и белыми пятнами, раскрыть которые уже не представляется возможным.

В конце прошлого века было рассекречено несколько весьма интересных документов о Великой Отечественной войне, которые позволяют взглянуть на исторические события с новой точки зрения.

Неразумно считать, что весной 1941 года в Советском Союзе не понимали, что война с Германией неизбежно и это всего лишь дело времени. Если Иосиф Виссарионович не хотел в это верит и отрицал факт начала военной компании против немецкой стороны, то все остальное военное руководство вполне вероятно понимало, что начало войны с Германией - это вопрос времени.

Истории известен тот факт, что один из маршалов победы - Георгий Константинович Жуков - предупреждал верховного главнокомандующего в лице Иосифа Сталина о неизбежности войны с Германией и даже призывал к удару на опережение противника в самый неожиданный момент - во время подготовки Германии к вторжению на территорию СССР.

Что говорилось в "Плане Жукова"

Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар», потому, дабы «предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Выдержка из документа "План Жукова" о начале войны с Германией

Документ, в котором содержится подтверждение этого факта назывался и называется по-разному: от "плана Жукова", до "Записки Василевского". Однако принято считать, что название "План Жуков" носит более официальный характер.

В этом документе можно выделить несколько основных опубликованных тезисов, по которым прослеживается четкий призыв маршала Советского Союза - Георгия Константиновича Жукова - о начале войны с Германией под предлогом «нанесения внезапного удара по противнику», а так же «атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания…»

Однако Сталин не желал верить в грядущую войну с Германией, о чем свидетельствует отсутствие военных действий в контексте этого "Плана Жуков". Иосиф Виссарионович был уверен в сохранении мирной обстановке, но тот, кто уверен в мире больше, чем тот, кто готовится к войне, теряет шансы на победу - как говорилось в книге "Искусство войны".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой автор этой статьи! Хватит делать из Сталина слабоумного придурка , который якобы из-за своей природной тупости, не верил о неизбежной грядущей войны с Германией . Палач народов Сталин не только знал о неизбежнлсти войны с Германией, но и сам готовился первым напасть на немцев!

Важно отметить, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития что ,собственно, и произошло после победы над Германией!Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома.Более подробно об этом преступлении тирана Сталина можно прочесть в моей статье "Как Гитлер развел Сталина как лоха!" https://otari.mirtesen.ru/blog/43256514776/.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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