От карлика к великану: единственный случай в истории

Адам Райнер является единственным человеком в истории, который при жизни был признан сначала карликом, а затем великаном.

карлик и великан

Слишком мал для армии

В 1899 году в австрийском городе Граце в самой обычной семье родился мальчик. Малыш ничем не отличался от таких же детей своего возраста. Но уже подростковом возраста, стало ясно, что мальчик значительно отстаёт в росте от своих сверстников.

Когда Адаму исполнилось 18 лет, его рост составил всего 137 сантиметров. В это время парень попытался вступить в ряды австро-венгерской армии для участия в Первой мировой войне, но ему было отказано из-за его низкого роста. За год Адам подрос на 2 см и опять попытался поступить на военную службу. Но и этот рост сочли недостаточным, и он опять получил отказ. По закону ему не хватало 5 сантиметров, чтобы считаться человеком с обычным ростом. И Адам был признан карликом.

Всё стремительно меняется

Интересно, что, несмотря на низкий рост парня, врачи отметили, что кисти рук и стопы имеют довольно большой размер.

Руки человека с акромегалией по сравнению с руками обычного человека

И вот когда Адаму исполнилось 20 лет, его рост стал стремительно меняться. И к 32 годам он уже был 2 метра 13 сантиметров.

Адама Райнера обследовали австрийские доктора и выявили у него редкое заболевание, при котором организм вырабатывает слишком много гормона роста — акромегалия.

Адам Райнер в возрасте 21 год и в возрасте 32 года

Внезапный всплеск роста был вызван опухолью, растущей в его гипофизе. Опухоль была успешно удалена, и врачи надеялись, что теперь парень перестанет расти. Операция замедлила темпы роста Райнера, но не прекратила его. Через несколько месяцев после операции врачи Райнера произвели замеры и обнаружили, что его рост в положении стоя остался прежним, но искривление позвоночника указывало на то, что он всё ещё растёт, но непропорционально. Его здоровье стало ухудшаться. Адам не мог стоять самостоятельно и, в конце концов, потерял зрение и слух. Он скончался в 1950 году в возрасте 51 года при росте 2 метра 37 сантиметров.

Адам Райнер (1899 —1950) — единственный человек в истории человечества, который был и карликом, и великаном.

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