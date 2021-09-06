Инженеры Mazda создали автомобиль весом 32 кг. в чемодане

Японский автопром – это смесь неповторимого стиля, смелости, технологической выдумки и определенной экзотичности. Японцы точно разбираются в компактных автомобилях, поскольку высокая плотность населения в мегаполисах и строгое налоговое законодательство привели к образованию отдельного сегмента – кей-каров – особенно компактных автомобилей. Но Mazda в погоне за самой маленькой машиной превзошла всех.

Фактически, в 90-х годах прошлого столетия в компании создали трицикл, но количество колес (которых, соответственно, было три) – не главное в этом экспериментальном транспортном средстве. Целью разработчиков были размеры. Конкретная Mazda не только помещалась в чемодан, но и буквально в него трансформировалась.

Трицикл складывался в кофр, длина и ширина которого в закрытом состоянии составляли 75 и 57 см соответственно. С разных сторон на чемодане были устроены удобные ручки для транспортировки. Но мобильность все же ограничивал определенный недостаток: вес транспортного средства составлял 32 кг. Это очень мало для «автомобиля», но много для багажа. Предполагалось, что эту Мазду можно взять с собой в путешествие.

Как видно, заднеприводное транспортное средство складывалось пополам: переднее колесо и руль можно было опустить в раму с помощью шарнира, а задние колеса снимались и размещались внутри чемодана. Было также предусмотрено небольшое сиденье. Трансформировать поклажу в трицикл можно было за пару минут.

За движение отвечал двухтактный 34-кубовый мотор мощностью менее 2 л.с., который позволял разгоняться до 30 км/ч. На чемодане – без ремня безопасности и программируемых зон деформации кузова. Разумеется, такой транспорт даже 30 лет назад не предусматривался для использования на дорогах общего пользования, но в полной мере демонстрировал смелость, креатив и технический потенциал Mazda. Всего построили несколько прототипов такого чемоданомобиля.

На сборку автомобиля-чемодана уходила всего одна минута. Один из таких автомобилей всё ещё существует и прекрасно функционирует .

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