10 интересных фактов о смерти

Почему закрылся журнал ВИЧ-диссидентов? При каких странных обстоятельствах погиб По? Какая древняя книга вызвала эпидемию самоубийств? Вашему вниманию — интересные факты о смерти!

Лишение сна убьёт человека быстрее, чем лишение пищи

Без еды вы можете прожить долго: до нескольких месяцев при условии наличия воды. Что до сна, то в экспериментах с крысами, проведённых в восьмидесятых годах, бедные животные, которым не давали спать, смогли прожить максимум 32 дня.

Фото: Silvia / Pixabay

Основная причина смерти людей в возрасте от 15 до 49 лет — болезни или происшествия, связанные с алкоголем

По вине «зелёного змия» в год погибает порядка трёх миллионов людей, что в 7 раз превышает число самоубийств.

Фото: Michal Jarmoluk / PIxabay

Члены английской королевской семьи берут с собой траурную одежду в любое путешествие

Начало этому обычаю было положено при трагических обстоятельствах: когда Георг VI, отец ныне правящей королевы Елизаветы II, скончался в 1952 году, Елизавета была за границей и при ней не было подходящей к случаю одежды. По прибытии на родину ей пришлось ждать в самолёте, пока привезут траурный наряд, прежде чем показаться на глаза скорбящим согражданам.

Наполеона похоронили без пениса

Наполеон был похоронен без пениса.

Считается, что в 1821 во время вскрытия орган был украден доктором и передан священнику, который контрабандой переправил его на Корсику. В 1924 году американский дилер редких книг купил его как предмет коллекционирования и выставлял его в Нью-Йоркском музее французского искусства.

Наполеон

Книга древнегреческого философа Гегесиаса Киренского вызвала эпидемию самоубийств

Книга «Смерть от голода», написанная древнегреческим философом Гегесиасом Киренским, считавшим, что жизнь не имеет ценности, имела огромное влияние на его сограждан. В книге говорилось, что «счастье не может быть целью жизни, поскольку оно недостижимо, поэтому единственной целью мудрого человека должно быть избавление от боли и печали». Множество людей, прочтя этот труд, настолько прониклись идеями автора, что действительно приняли решение наложить на себя руки. В итоге Гегесию запретили преподавать в Александрии.

Писатель Эдгар Аллан По погиб при таинственных обстоятельствах

Эдгар Аллан По погиб при странных обстоятельствах. Он пропал по пути в Филадельфию на собственную свадьбу. Когда писателя нашли на шестой день после пропажи валяющимся пьяным возле паба в Балтиморе, штат Мэриленд, на нём была чужая бедняцкая одежда, а сам он не мог сказать ничего внятного. По потерял сознание по пути в больницу и скончался на следующий день, предположительно, от отравления алкоголем (но существуют и другие версии, в том числе похищение и заказное убийство).

Эдгар Аллан По

Фраза «Он никогда не был женат» была эвфемизмом гомосексуальности В 20 веке в Великобритании фраза «Он никогда не был женат» в некрологе указывала на то, что покойный был гомосексуалом. После смерти Элвиса Пресли врачи нашли в его крови следы 16 различных наркотических веществ и лекарств Проводя посмертное вскрытие, врачи нашли в крови Элвиса Пресли следы морфина, демерола, хлорфенирамина, плацидила, валиума, кодеина, этинамата, неопознанного барбитурата, диазепама, амитала, нембутала, карбритала, синутаба, элавила, авенала и валмида. Все эти вещества и лекарства имели наркотический эффект и не были прописаны певцу. Журнал ВИЧ-диссидентов закрылся после того, как его редакторы умерли от СПИДа В Англии с 1992 года активистами группы ВИЧ-диссидентов издавался журнал Continuum, пытавшийся доказать, что СПИДа не существует, и всё это заговор. Журнал перестал выходить в 2001 году, когда оба его главных редактора умерли от СПИДа. Элизабет Тэйлор опоздала на собственные похороны Элизабет Тэйлор заранее составила инструкции о проведении своих похорон и передала их своему агенту. Похороны Тэйлор начались с 15-минутным опозданием, при этом было объявлено, что актриса «пожелала опоздать даже на собственные похороны». Элизабет Тэйлор Элизабет Тэйлор