Учёные предложили реальный проект машины времени

Попасть в будущее или побывать в прошлом — уникальная возможность для человека. Однако осуществить подобное можно только с помощью специального устройства – машины времени. На протяжении веков инженеры и ученые из разных стран мира пытаются разгадать загадку времени и создать устройство, способное переносить в прошлое или будущее.



Вопрос о существовании времени достаточно сложный. Более того, ученые не могут прийти к единому мнению. Одни считают, что путешествия во времени невозможны и являются вымыслом, но другие уверены, что в будущем человечество сможет создать реальное устройство для передвижения.

Новое уравнение – прорыв в науке?

Недавно в сети появилась информация о том, что астрофизик из США по имени Рон Маллет сумел написать уравнение, которое может стать точкой отсчета и начальной базой для создания машины времени. Исследователь учитывал все имеющиеся на сегодняшний день законы и физические процессы для создания формулы.

Стоит отметить, что его уравнение успели изучить ведущие астрофизики мира и даже согласились с некоторыми аспектами концепции. Однако есть один момент, который не позволяет путешествовать в прошлое. Согласно новой теории Рона Маллеты, человечество сможет заглянуть только в будущее.



На заметку. Вся суть уравнения и предложенного механизма зависит от общей теории относительности Эйнштейна. Кроме того, астрофизик использовал специальную теорию относительности.

Специальная теория относительности

Если следовать новой теории относительности, то наша Вселенная может в определенные моменты ускорять и замедлять время. Смысл в том, что скорость времени напрямую зависит от скоростных режимов объекта, который движется в открытом космосе. Например, если космический корабль сможет приблизиться к скорости света, то для него время будет идти намного медленнее, чем для остальных статичных объектов.

В этой теории нет ничего нового, но астрофизик смог прописать ее в уникальном уравнении, которое говорит о том, что путешествия в будущее возможны.

Кроме того, в уравнении были прописаны основы искривления пространства и времени. Если следовать современным законам физики, то любой массивный космический объект может искривлять эти показатели. Как правило, такой эффект описывают как гравитация. Причем от ее силы будет зависеть скорость течения времени.

Концепция ученого достаточно сложная и описывает многие формулы, а также различные графики. Вместе с тем она оказалась новшеством для ученых умов, которые ранее считали, что путешествия во времени невозможны.

Конечно, пока формула остается лишь теорией, а для ее реализации человечество должно достичь более высокого уровня развития.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2265098744404641958/

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