Святые цитаты - высказывания святых отцов, православные цитаты

Святые цитаты помогают нам в трудных жизненных ситуациях, заставляют наши мысли идти в правильном направлении, учат смирению и обретению Мирного духа. К ним обращаются многие люди за помощью и успокоением, и они дают им это. Бог дал святым отцам мудрость, которую они заслужили глубоким изучением Евангелия и Библии, размышлениями над словом Божьим, регулярными молитвами и постом.

Размышления о душе

Святые отцы, конечно же, не могли оставить без внимания душу человека. Полезно читать их цитаты о душе - святом месте в плоти человеческой, где живет дух. Именно через нее человек может говорить с Богом. Многим хорошо известны слова святителя Иоанна Златоуста о том, что предметом любви Бога является душа кроткая и смиренная. Святитель Иоанн Кронштадский говорил, что прежде, чем приняться за дело, следует хорошо подумать, нужно ли это душе, полезно ли ей будет. И только в том случае, если поймете, что да, тогда дерзайте, и будет вам сопутствовать во всем успех.

Как сделать это? Просто поговорите со своей душой, поразмышляйте. Если появляются сомнения - значит, душа не хочет, что бы вы делали это. Вспомните выражение «не лежит душа», не идите ей наперекор, еще раз взвесьте все за и против.

У святителя Феофана Затворника есть такие высказывания о душе, где он советует после каждой молитвы разговаривать со своей душой, так как «…враг душ наших ничего столько не опасается, как внимания, т. е. бесед с душой, ибо тогда человек приходит к познанию своего дурного положения».

В размышлениях этого затворника есть и такие цитаты о душе, где он говорит, что душа принимает участие в каждом деле и каждой мысли. Но Бог живет в ней только тогда, когда человек ведет благочестивые размышления о нем. Он говорил о том, что пустые и суетные мысли порождают пустые и суетные дела. Добрый плод рождается добрыми и праведными мыслями.

Очищение души

Душа, как и тело, должна быть в постоянной чистоте. Цитаты святых отцов содержат перечень тех черт человека, которые могут загрязнить душу. По словам святителя Иоанна Златоуста, это леность, чрезмерный покой и чревоугодие, осуждение близких и незнакомых людей, зависть и скверна. Кроме того, загрязняют душу не прощеные обиды, которые порождают гнев, чувство мести, а также безысходность, угнетенность. Как очистить ее?

Цитаты святых отцов дают наставления, как сделать это. По словам святителя Иоанна Златоуста, есть три действия, которые необходимо соблюдать. Самое легкое из них – жить по заповедям Христа. Следующее – прощение, при котором нужно осмысливать свои поступки и исповедовать грехи. Исповедь предполагает, что человек осознал свой грех перед Господом и людьми и просит за него прощение у Сына Божьего. Этим он очищает свою совесть и душу.

Далее следует стяжание мирного Духа. По святым цитатам преподобного Серафима Саровского, это предполагает приведение себя в такое состояние, чтобы дух человека ничего не возмущало: ни скорбь, ни клевета, ни гонения, ни поношения. Нужно помнить, что благодать Божья находится в душе. По словам Господа, царствие Божье внутри нас. Под царствием Божьим он предполагал благодать Духа Святого.

О пользе поста

Цитаты о религии говорят нам, что святые отцы в своих трудах размышляли о том, как стяжать благодать Духа Святого. Один из способов - это пост. Интересны высказывания преподобного Серафима Саровского о том, что представляет собой пост. По его представлениям, он состоит не в том, чтобы редко есть, а в том, чтобы есть мало. Не следует есть раз в день, нужно есть часто, но мало. Отказ от приема приятной пищи необходим, чтобы усмирить плоть и дать свободу Духу.

Истинный пост состоит в том, чтобы ту часть еды, которую хочется съесть самому, отдать нуждающимся. Он говорил, особенно имея в виду немощных женщин, что не нужно изнурять себя строгим постом и помнить о том, что самый тяжкий грех – это уныние. Его он советовал всячески остерегаться: «Бегать, бояться, как огня, и храниться от главнейшего – уныния».

О еде для немощных в дни поста он говорил, что от хлеба и воды никто не умирал, а жили по сто лет. Не соблюдение постов он считал грехом. В святых цитатах святителя Феофана Затворника можно прочесть, что подвиги тела (пост) необходимы, чтобы избавиться от страстей, которые обуревают его. Нужно смирить тело, потому что без этого не достичь смирения страстей. Духовный подвиг составляют также добрые мысли, которые должны присутствовать постоянно. И, конечно же, во время поста необходимо читать Библию и Евангелие.

Цитаты про Библию и Евангелие

Кладезь человеческой мудрости сосредоточен в Библии и Евангелии, которые учат человека любви и вере. В них зашифрован путь единения с Богом. Здесь можно найти ответ на любой житейский вопрос, который кажется неразрешимым, только нужно читать, пропуская все через свое сердце и разум. Люди, которые постоянно читают Евангелие, с удивлением отмечают, что один и тот же текст всякий раз воспринимается по-разному. Слова, написанные несколько тысячелетий назад, имеют магическую силу, которая действует на человека непостижимым образом, в зависимости от состояния души человека.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что о всех своих помыслах, а также о помыслах ближнего своего, нужно обязательно советоваться с Евангелием, так как именно в нем, как говорилось выше, можно найти ответы на любые вопросы. Святителю Игнатию принадлежат и такие слова: «Путь к Богу – это молитва, душа молитвы м внимание».

Святитель Иоанн Златоуст так говорил о даровании человечеству Священного писания, что оно дано нам свыше не случайно, а для исправления души. Что Бога не так раздражают человеческие грехи, как нежелание перемениться. Бог дарует свою любовь тем, кто, осознавая свои грехи, раскаивается в них, стараясь очистить свою душу и не повторять своих ошибок в будущем.

Святые отцы о клевете

У человека много грехов, за которые, если человек не осознает их и не раскается, его ждет Божья кара. Один из них – лжесвидетельство. По словам святителя Василия Великого, клеветник пакостит не только оговоренному, а также себе и слушателям. Он же говорил, что если несправедлива жалоба, то это есть клевета. Преподобный Ефим Сирин говорил: "Если кто-то при тебе наговорит на брата твоего, унижая его со злобою, то не выступай против него, чтобы не получить то, чего не желаешь".

По его словам, не нужно умалять чести ближнего, когда его оговаривают: "Не уменьшайте ее в ваших глазах, это предохранит вас от греха клеветы". Не передавайте другим сведения, услышанные от клеветника и порочащие ближнего. Так как в этом случае человек сам становится клеветником. Как часто можно встретить в нашей жизни подобные ситуации, когда люди с воодушевлением и интересом переносят сплетни, не подозревая того, что становятся клеветниками.

Терпение в жизни

Самой большой благодатью в жизни считается терпение, которое укрепляет дух, делает его сильным. Этому качеству человека посвящали свои мысли многие святые отцы, православные цитаты которых говорят об этом. Преподобный Ефрем Сирин характеризовал терпение чудесным даром, который освобождает человека от гнева, вспыльчивости, презрительности. Эти чувства разрушают душу человека. С помощью терпения идет очищение души.

Каждый сталкивался в жизни с обидами и унижениями, которые, по его мнению, были нанесены несправедливо. Что делать в этом случае? Преподобный Нил Синайский говорил по этому поводу, что если нанесена обида, то следует прибегнуть к терпению, и вред перейдет на обидчика, его ждет Божья кара.

Святые отцы о мире душевном

Как снискать мир душевный, который делает человека сильным и дает ему любовь Бога? Святитель Иоанн Златоуст писал, что если человек захочет, то никто его не сможет обидеть, и даже своими нападками обидчик великую пользу приносят переносящим обиды безропотно. Чтобы достичь такого состояния, нужно: во-первых, отпущение грехов; во-вторых, великодушие и терпение; в-третьих, человеколюбие и кротость; в-четвертых, избавление от гнева, который разрушает человека изнутри, приносит ему много неприятностей.

Как сдержаться и не ответить на нападки обидчика? Иоанн Златоуст также говорил: "Если кто-то будет вас обижать, оскорблять, то просто нужно представить, какова будет Божья кара обидчику вашему, и не гневаться будете, а слезы прольете в печали о них". Не нужно бояться того, что окружающие обвинят вас в малодушии, так как это любомудрие.

Нужно ли проявлять безмерную скорбь о грехах своих?

Читая православные цитаты, можно найти советы, как пройти то или иное испытание. Очень трудно жить по Божьим заветам. Хотя Святые отцы считают, что это самое легкое из испытаний, дарованных нам Господом. Каждый вечер человек, размышляя над прожитым днем, может насчитать немало поступков, которые нарушают эту заповедь. Количество их или тяжесть могут вызвать чувство скорби или вины. Это нормально. Но стоит ли сильно скорбеть об этом?

Безмерная скорбь о грехах своих отвергается Святыми отцами, так как человеку Богом дарована надежда. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, что нужно печалиться о своих грехах, просить Господа о прощении и надеяться на его милость. В лице Господа Иисуса Христа нам дан всесильный врач грехов наших.

Размышления святых отцов о любви

Любовь – это святое чувство, которое дарует нам Бог. Казалось бы, что любить просто. Ненавидеть трудно, так как это чувство мучительное и разрушающее. Но посмотрите вокруг и увидите, что в этом мире ненависти не меньше, чем любви. Но Господь заповедовал: «Любите друг друга», при этом напоминая нам: «…Иго мое благо. Бремя мое легко» (Мф. 11-30). Святитель Тихон Задонский говорил, что нужно последовать Господу и взять на себя блаженное иго и легко нести его бремя.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих проповедях повторял, что не только и не столько мы ищем любви Господа, сколько он желает, чтобы мы сделались способными принять его любовь. Подтвердить то, что мы готовы принять любовь Господа, можно при помощи молитвы, соблюдая все его заповеди. Иисус Христос заповедовал нам любить всех, но больше всего врагов наших. Человек, способный на это, познал любовь Господа.

Господи, да будет воля твоя!

Нередко, устав от очередной проблемы, человек начинает роптать на Господа, предполагая даже самое страшное, что Бог забыл, отвернулся от него. Это может поселить в человеке отчаяние. Нужно помнить, что отчаяние – это великий грех. Господь никогда не оставляет тех, кто верит в него.

Старец Алексий Зосимовский говорил по этому поводу, что не нужно роптать, так как если бы Бог забыл человека, то он бы не был жив. Надо учиться видеть милости Божьи. Каждый человек молится о своем, но Господь лучше знает, что человеку нужно, что полезнее. Молясь об избавлении от скорбей и грехов, человек в конце молитвы должен произносить слова: «Господи, да будет воля твоя». Всецело вручать себя в руки Господа и со смирением преодолевать любые испытания, которые Бог всегда дает по силам человека.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2369710816622021318/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как мы молимся https://otari.mirtesen.ru/blog/43586845677/

В чём черпал вдохновение Амедео Модильяни, и Почему его картины были «безуспешными» при его жизни https://otari.mirtesen.ru/blog/43451162659/

Свадебный бунт 1705 года(https://otari.mirtesen.ru/blog/43292971921/)