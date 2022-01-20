6 причин встречаться с бывшим мужем подруги

Почему этого не стоит делать, мы и так знаем: бывшие — это табу. Это некрасиво. Это как прийти на премьеру оперы «Снегурочка» в Большой театр в обтягивающем боди и лимонных беговых кроссовках — можно, конечно, но несколько тысяч людей осудят вас сразу, а еще столько же будут рассказывать о вас в Интернете. И подруги вы лишитесь наверняка — она не простит романа с бывшим, даже если взгляды ее шириной с Дунай. Все это понятно, но что делать, если вы влюбились? Мы нашли шесть веских поводов отставить в сторону приличия и закрутить такой роман.

Вы хорошо его знаете

В том числе и с непарадной стороны — подруга не раз вам жаловалась, как он забыл о дне рождении ее мамы, не подарил цветы восьмого марта, а в выходные регулярно ворчал, что «Зачем этот каток и музеи, давай лучше сериал посмотрим». Словом, вы знаете гораздо больше, чем большинство женщин в начале отношений, и сможете избежать многих неприятных сюрпризов и притирок.

Вы уверены, что это серьезно

Даже самый черствый человек вряд ли станет рисковать многолетней дружбой ради нескольких свиданий и секса уровня «бар — коктейль — еще коктейль — вспышка — утро». Если вы решились на этот роман, то, скорее всего, достаточно серьезно взвесили возможные последствия.

У вас общие друзья

И он тоже. Если вы оба готовы поставить на карту отношения с подругой и пойти против всех (потому что сколько бы космические корабли не бороздили просторы Большого театра, а к романам с бывшими общество до сих пор настроено решительно негативно), значит вы очень друг для друга важны.

Скорее всего, вы не первый месяц знакомы, и он давно знает ваших друзей, а вы — его. Можно избежать утомительных знакомств с новыми людьми, попыток объединить компании (которые в 80% случаев, как ни крути, оканчиваются неудачей), и раздела выходных: «Сегодня идем к твоим Ивановым, а в следующую субботу — с Петровыми в ресторан».

Это повод стать дипломатом уровня «джедай»

Даже если сейчас подруга, узнав о ваших отношениях с ее бывшим мужем, говорит «Мне все равно» и не развивает тему — поверьте, ей не все равно. Вам придется поговорить. И именно вам, как «зачинщику конфликта» придется объяснять, как так вышло, аккуратно подбирая правильные слова. Сможете здесь — справитесь с чем угодно: хоть с просьбой о прибавке у начальства, хоть с требованием отчета о потраченных деньгах в родительском комитете детского сада.

Это возможность прокачать уверенность в себе

Поставить собственные интересы во главу угла. Да, подруга не в восторге от статуса кво. Но для вас эти отношения — не прихоть, вы уверены, что без этого мужчины вам будет гораздо хуже, чем с ним. Умение грамотно расставлять приоритеты и не винить себя в том, за что винить не стоит — ценное умение, которое еще не раз сослужит вам службу.

Это проверка дружбы

Ситуация «Я встречаюсь с твоим бывшим» для дружбы будет пострашнее огня, воды и медных труб. Но если вы все объяснили подруге, и она смогла принять тот факт, что вы с ее экс-супругом теперь вместе (и она еще не раз увидит вас вместе), значит, вашей дружбе вообще ничего не страшно. Вам теперь и в разведку можно.

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