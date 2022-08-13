 А вы знали об этом?(Статья 16)

1.

«Утро в сосновом лесу» — одна из самых известных картин русского живописца Ивана Ивановича Шишкина. При жизни самого Шишкина полотно, которое было куплено известным собирателем Павлом Михайловичем Третьяковым, в каталоге значилось как «Медвежье семейство в лесу». Работу над картиной Шишкин завершил в 1889 году, ее размер 139х213 см.



Любопытно, что при написании картины возникли проблемы с изображением медведьев . Пейзажистом Шишкин был, конечно, непревзойденным, но вот в изображении животных был не столь силен. Иван Иванович обратился за помощью к своему другу, Константину Аполлоновичу Савицкому. Именно благодаря Савицкому на холсте появилась медведица с тремя медвежатами.



Шишкин высоко оценил вклад соавтора в создание картины, поэтому, на полотне появились сразу две подписи — Шишкина и Савицкого. Константин Аполлонович получил даже часть гонорара, о чем сообщил в одном из своих писем: «Картина продана за 4 тысячи, и я участник в 4-ю долю». Получается, что гонорар Савицкого составил 1 000 рублей. Сумма для второй половины девятнадцатого века совсем не маленькая.



Ходили еще и слухи о том, что над картиной поработал и Виктор Михайлович Васнецов. Но, никаких серьезных подтверждений этой версии нет.

Шишкин и Васнецов были знакомы между собой, оба были членами Товарищества передвижников. Но эти два живописца принадлежат к разным школам, стиль Васнецова совершенно не похож на стиль Шишкина.«Утро в сосновом лесу» заинтересовало Павла Михайловича Третьякова, который приобрел картину для своей галереи. Сумма сделки, как уже было сказано, составила 4 000 рублей. Но, Третьякову не понравилось то, что на картине были подписи сразу двух авторов. По воспоминаниям смотрителя галереи, Павел Михайлович приказал принести скипидар и лично стер фамилию Савицкого. Так на полотне остался только автограф Ивана Ивановича Шишкина.Как отреагировал на это сам Савицкий? По этому поводу нет единого мнения. Одни искусствоведы утверждают, что он сильно обиделся на Третьякова, другие уверяют, что Савицкий отнесся к этому спокойно. Но дружеские отношения между самими живописцами сохранились.Картина «Утро в сосновом лесу», безусловно, является одной из самых популярных в России . Ее видели даже те, кто никогда на посещал Третьяковскую галерею, где эта картина хранится и в наши дни. Изображение соснового леса и медвежат можно увидеть на многочисленных репродукциях, календарях, поздравительных открытках и даже на конфетных фантиках. Почему-то в народе закрепилось еще одно название картины — «Три медведя». Хотя, животных на полотне не три, а четыре.Впервые на конфетных обертках «мишки» появились еще в XIX веке, через несколько лет после завершения работы над картиной «Утро в сосновом лесу». Еще в 1867 году в Москве кондитер Теодор Фердинанд фон Эйнем и его компаньон финансист Юлиус Гейс открыли фабрику по производству конфет,получив разрешение от Третьякова на размещение репродукции картины на этикетках своих конфет.После революции кондитерская фабрика была национализирована и получила новое звучное название — «Красный Октябрь». Выпуск популярных конфет продолжался, они назывались теперь «Мишка косолапый». Стоимость была высокой — 4 рубля за килограмм. Недаром, фантик был украшен слоганом, автором которого являлся Владимир Маяковский: «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе сберкнижку».В 1958 году, специально для Всемирной выставки в Брюсселе, была изготовлена партия конфет, вес каждой из которых составлял 100 г. Над эскизом фантика работал главный художник фабрики «Красный Октябрь» Леонид Челноков. Конфеты советских кондитеров на выставке были удостоены высшей награды. После этого успеха конфеты «Мишка косолапый» начали выпускаться на многих фабриках Советского Союза. Только в девяностых годах право на использование товарного знака было закреплено за «Красным Октябрем».

2.

Одну из своих первых и самых знаменитых финансовых афер братья Ротшильды провернули в 1815 году. 18 июня Наполеон сделал отчаянную попытку восстановить былую славу своей армии, сразившись при Ватерлоо с англо-прусскими войсками. Силы сторон были примерно равными. Крупные финансисты, на чьи кредиты, собственно, и велись войны, замерли в ожидании. Натан Майер Ротшильд с самого утра начал сбывать английские акции, сделав вид, что находится в скверном расположении духа.

Биржевики навострили уши: ясное дело, Натан узнал о победе Наполеона раньше всех и торопится выручить хоть что-то, ведь британские ценные бумаги с минуты на минуту обвалятся.Ротшильды действительно получили информацию первыми в стране, опередив даже короля. И принесли ее почтовые голуби, которых разводил Натан. К их лапкам агенты Ротшильдов прикрепили зашифрованные записки, сообщавшие, что Наполеон разгромлен.

Благодаря «спектаклю», разыгранному Натаном на бирже, английские акции обесценивались с каждой минутой, а агенты братьев Ротшильдов скупали их «мешками». Невозможно представить, для скольких финансистов день окончательного краха Наполеона стал днем их собственного краха.Ротшильды же благодаря помощи сизокрылых пернатых обогатились на 50 миллионов фунтов стерлингов... Именно в те дни Натан Майер произнес слова, ставшие крылатым выражением: «Тот, кто владеет информацией – владеет миром!»

3.

Каменная плита из Британского музея найдена в царском дворце столицы Кальху могущественной Ассирийской империи – державы существовавшей 3000 лет назад. Но почему на руках ее царей изображены часы 20 века? Действительно наручные часы на на барельефах мы видим у всех ассирийских царей.Однако если обратиться к науке, никаких наручных часов нет. А есть ассирийские царские браслеты, символ власти и отличия знати от простых людей. Своего рода древние погоны офицеров российской армии.

Такие браслеты с цветочным узором-розеткой носили только высшие аристократы Ассирии - министры, командующие, члены царской семьи и конечно сами ассирийские цари. Рисовали на барельефах с браслетами власти и божеств, духов (джиннов). Браслеты различались по числу долек как в мандарине, то есть чем больше долек, тем больше статус носителя в высшем эшелоне власти Ассирийской империи.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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